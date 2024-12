YOSHIKIプロデュースの「美麗-Bi-ray-」　デビュー前動画が異例の1,200万回再生越え

YOSHIKI PR事務局

YOSHIKIがプロデュースを手がけるガールズグループ「美麗-Bi-ray-」のパフォーマンス動画が大きな話題になっている。動画再生回数が1,200万回を越えたことに加え、美麗の歌唱の素晴らしさが世界中から注目を集めている。デビュー前のアーティストのパフォーマンス動画がこれほど注目されることは極めて珍しく、公開から5ヶ月が経過した現在においても再生回数が伸び続けている

<「Bi-ray 美麗"Butterfly"」視聴リンク>

https://youtu.be/cxdi-7S4pOE?si=ek9lKIGul0nQ7kIK

YOSHIKIのYouTube公式チャンネルで公開中のこの動画は、今年7月に放送された日本テレビ「THE MUSIC DAY」での一幕。YOSHIKIが今後発表されるハリウッド映画の主題歌として書き下ろした「Butterfly」を繊細ながら力強く歌い上げ、観客を魅了している。

動画のコメント欄には、世界中からのメッセージが相次いでおり、「素晴らしすぎて何回も聴いてる!デビューするのが本当に待ち遠しい」「一瞬で引き込まれました。原石が光り輝く瞬間を目にした感じ」「素敵な音楽に出会えて幸せ」「Their voices are outstanding and the song is perfect for them.(彼女たちの歌声は極めて優れていて、この曲は彼女たちにピッタリだ)」「One of the best music of this year(今年最高の音楽のひとつ)」と、美麗-Bi-ray-の歌声を絶賛しつつ、デビューを待ち望む様子が窺えた。

美麗-Bi-ray-は、Emi、Hinata、Cocomi、Michelleの4人で構成されており、「4オクターブを奏でる4人の若き歌姫」と称される女性ボーカリストグループ。メンバー全員が日本テレビ「歌唱王」に出場した経歴を持ち、特別審査員を務めたYOSHIKIがそのパフォーマンスを絶賛し、プロデュースすることが決定した。

現在デビュー前ながら、YOSHIKIの"世界一豪華なディナーショー"出演や「24時間テレビ」でのX JAPAN「Rusty Nail」披露など、その圧倒的な歌唱力が注目を集め、11月20日のYOSHIKICHANNEL「YOSHIKI BIRTHDAY SPECIAL」では生放送中のマイクトラブルにも動揺せずパフォーマンスをやり遂げ、その対応力が話題になった。

さらに、12月19日放送の第12回「歌唱王」で「Butterfly」とマライア・キャリーの「All I Want For Christmas Is You」のXmasメドレーを披露し、4人の見事なハーモニーと息の合ったパフォーマンスが多くの視聴者を魅了し、番組のフィナーレを華やかに締めくくった。

