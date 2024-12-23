Offers、「AIスキル登録・可視化機能」を提供開始 ～AI人材のスキル・技術の可視化を強化し、副業・転職市場でのAI人材マッチングを加速～

株式会社overflow

株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役：鈴木裕斗・田中慎、以下「overflow」）が運営するエンジニア、PM、デザイナー向け副業・転職サービス「Offers（オファーズ）」は、候補者・求職者が自らのAI関連スキルをプロフィール上に追加できる機能をリリースいたしました。

■企業担当者様向けページ

公式お問い合わせ：https://offers.jp/client/lp(https://offers.jp/client/lp?utm_source=prtimes)

人気資料がすぐにわかる！「Offers資料3点セット」：https://lp.offers.jp/offers-3document(https://lp.offers.jp/offers-3document?utm_source=prtimes)

■求職者様向けページ

アカウントをお持ちの方・AIスキル登録はこちら：https://offers.jp/worker/my/edit#skillInfo(https://offers.jp/worker/my/edit#skillInfo?utm_source=prtimes)

新規会員登録はこちら：https://offers.jp/lp(https://offers.jp/lp?utm_source=prtimes)

これにより、OpenAI・GPT、Claude、Geminiなどのモデル、DifyやReplit、bolt.new、Gear.indigoといった要件定義・開発を効率化するAIサービス、さらにStable Diffusion、Midjourney、Dify APIなどのAI関連ツール・API利用経験を明確に示すことが可能になります。

これまで抽象的であった「AIスキル」を可視化することで、候補者の皆様は自分の強みをより的確にアピールでき、採用担当者様は高度なAIスキルを持つ人材との効率的な出会いを期待できます。また、近く実装予定の「AIスキル検索機能」により、必要なスキルを持つ人材を即座に発見・アプローチできるようになります。

■ 本リリースサマリ

・OpenAI・GPT、Claude、Geminiなど、AIモデル・サービス・API活用経験を明確化

・将来的には企業側によるAIスキル検索機能も実装予定

・AIスカウト生成機能も好評、承諾率2.4倍向上の実績で採用効率化

■ 本機能リリースの背景

近年、生成AIや大規模言語モデル（LLM）を活用したサービス開発が急増しています。企業は幅広いAI関連スキルを持つ人材採用の対して、各種モデルやツール、APIの利用経験を明確化する必要性が高まっています。

Offersでは、この市場ニーズに応えるべく、候補者が自身のAIスキルを詳細に登録できる機能を強化しました。これによって、AIスキルを明確にアピールしたい副業・転職希望者と、多様なAI領域の人材を求める企業双方に価値を提供します。

■AIで著名な東京大学の松尾研出身のAI企業もOffers上で求人掲載中

Polaris.AI株式会社の求人情報｜エンジニア・デザイナー・PMの採用情報

https://offers.jp/jobs/companies/f84091f8-261e-4a1f-a68d-cfed6884adab(https://offers.jp/jobs/companies/f84091f8-261e-4a1f-a68d-cfed6884adab?utm_source=prtimes)

株式会社ACESの求人情報｜エンジニア・デザイナー・PMの採用情報

https://offers.jp/jobs/companies/1a5a1620-b0ce-4ec0-935b-9fcf72d0599f(https://offers.jp/jobs/companies/1a5a1620-b0ce-4ec0-935b-9fcf72d0599f?utm_source=prtimes)

■ AIスキル可視化、検索新機能のポイント

1. AIスキル可視化

以下が今回、プロフィールに追加可能となった57種のAI関連スキル一覧です。これにより、各個人が持つAI技術やその専門性を明確に示すことができ、より適切な形で専門性や市場価値を提示することが可能になります。

一般的な対話型AI

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/186_1_830cb08e803f3b60592e79e1d1243272.jpg ]

基盤モデル

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/186_2_908734af3834743ccc262c4714c1421a.jpg ]

コーディング支援

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/186_3_a584a227c7777fb17e3c9c3384dde7f1.jpg ]

AI開発プラットフォーム

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/186_4_99116a185105595ac16f2fc2d9580890.jpg ]

AIフレームワーク

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/186_5_e7b974c278a57de1e4066fc48fb5dc21.jpg ]

画像生成AI

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/186_6_4529711358594536a4fb38d40519fab8.jpg ]

特化型AI

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/186_7_af2df08f2897b988c6533a6ed44fb1f7.jpg ]

AI開発技術

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/186_8_12dea01f527279d868b526050175e595.jpg ]

APIサービス

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/186_9_7188435d1f062c98cc757b9c08f026ac.jpg ]2. AI人材との検索・マッチング強化（今後実装予定機能）

今後、企業側がAI関連スキルを指定して候補者検索できる機能を提供予定。これにより、求めるスキルセットを持った人材を迅速に探索・アプローチでき、企業の採用効率が一段と向上します。

3. Offersならではの副業・転職支援

AIスキルを明確化した人材は、より高度な副業案件や転職機会に巡り合いやすくなります。Offersが蓄積してきたプロダクト開発分野での豊富な求人・スカウト基盤にAI人材を掛け合わせることで、双方にとって最適なマッチングが可能です。

■ 「AIスカウト生成機能」による採用効率化も実現

Offersは先行してリリースした「AIスカウト生成機能」により、スカウト承諾率を大幅に向上させた実績があります。求人情報と候補者の経歴・スキルをAIが自動で解析し、最適なスカウト文面を生成する本機能は、導入企業で最大2.4倍（+242%）の承諾率改善を記録しました。

AIスカウト生成機能の詳細につきましては以下のリンクよりご覧いただけます。

■Offers、「AIスカウト生成機能」の提供を開始｜機能導入後、スカウト承諾率2.4倍の改善実績も

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html?utm_source=prtimes)

AIスカウト生成機能と、今回のAIスキル登録機能を組み合わせることで、AI人材との出会いと採用プロセスがさらに効率的かつ効果的になります。

■企業担当者様向けページ

公式お問い合わせ：https://offers.jp/client/lp(https://offers.jp/client/lp?utm_source=prtimes)

人気資料がすぐにわかる！「Offers資料3点セット」：https://lp.offers.jp/offers-3document(https://lp.offers.jp/offers-3document?utm_source=prtimes)

■求職者様向けページ

アカウントをお持ちの方・AIスキル登録はこちら：https://offers.jp/worker/my/edit#skillInfo(https://offers.jp/worker/my/edit#skillInfo?utm_source=prtimes)

新規会員登録はこちら：https://offers.jp/lp(https://offers.jp/lp?utm_source=prtimes)

■ エンジニア、PM、デザイナーの副業・転職サービス「Offers（オファーズ）」とは

エンジニア、PM、デザイナーの副業・転職サービス「Offers（オファーズ）」

「Offers」は、エンジニア・デザイナー・PdMなど、プロダクト開発に携わる人材に特化した副業・転職サービスです。Offers登録者へのオファー送信や、「Offers Jobs」への求人掲載を通して、企業とプロダクト開発に携わる人材との出会いを創出し、個人のキャリアや事業の成長を支援しています。2019年9月に正式リリースし、2024年4月時点で全国2.7万人を超えるプロダクト開発人材に活用いただいております。

● Offersに関する情報はこちら

・「働くを楽しく」するマガジン「Offers Magazine」：https://offers.jp/media(https://offers.jp/media?utm_source=prtimes)

・開発組織におけるHR担当者やマネージャーのための情報メディア「Offers HR Magazine」：https://hr-media.offers.jp/(https://hr-media.offers.jp/?utm_source=prtimes)

・副業・転職のための求人サイト 「Offers Jobs」：https://offers.jp/jobs(https://offers.jp/jobs?utm_source=prtimes)

・プロダクト開発の知見が集まるQ&Aプラットフォーム「Offers Q&A」：https://offers.jp/qa(https://offers.jp/qa?utm_source=prtimes)

・デジタル人材に関する調査機関「デジタル人材総研」：https://hr-lab.offers.jp(https://hr-lab.offers.jp?utm_source=prtimes)

■ プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR（オファーズマネージャー）」とは

プロダクト開発組織の生産性を最大化するサービス「Offers MGR（オファーズマネージャー）」

「Offers MGR」（https://offers-mgr.com/lp(https://offers-mgr.com/lp?utm_source=prtimes)）は、プロダクト開発組織の生産性向上を最大化するサービスです。SlackやGitHub、Figmaなど、開発業務で利用するサービスからデータを抽出し、個人やチームのアウトプットを可視化することで、作業効率の見直しや個々のモチベーション管理に役立てることができます。さらに、ITエンジニア／デザイナーの副業・転職サービス「Offers」と連携することで、雇用形態別でのメンバーのコミットメントが可視化され「副業転職」の支援も実現します。

現在データ連携が可能なSaaS：Google Workspace、GitHub・GitHub Issues、JIRA、Backlog、Slack、Notion、Figma、Asana、Google Calendar

上記以外のSaaS連携を希望される方はお問い合わせください：https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27(https://share.hsforms.com/1z-eOOPE0QXuHPSrZ5_HIoQ3rs27?utm_source=prtimes)

■ 株式会社overflowとは

株式会社overflow（https://overflow.co.jp/(https://overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)）は、2017年6月に設立し「時間をふやす」をVisionに掲げ事業を展開しています。2019年9月にはITエンジニア/デザイナーの副業・転職サービス「Offers」の提供を開始し、「働く」において誰もが自由な選択を持ち、自分にとって幸せだと感じる時間をふやす支援を行っています。

● overflowに関する情報発信はこちら

・採用情報：https://jobs.overflow.co.jp/(https://jobs.overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)

・overflow Culture Deck：https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck(https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck?utm_source=prtimes)

・podcast「overflow fm」：https://anchor.fm/overflowinc(https://anchor.fm/overflowinc?utm_source=prtimes)

・note「株式会社overflow Culture Note」：https://note.com/overflow_inc(https://note.com/overflow_inc?utm_source=prtimes)

● 株式会社overflow 会社概要

・会社名：株式会社overflow

・所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門一丁目1番21号 新虎ノ門実業会館 5F

・代表取締役：鈴木 裕斗・田中 慎

・設立：2017年6月9日

・資本金：2億880万円