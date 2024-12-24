【LINEヤフー】Dow Jones Sustainability World Index（DJSI World）に5年連続で選定

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、ESG投資の世界的な主要指標であるDJSIの「Dow Jones Sustainability World Index (以下、DJSI World)」および「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (以下、DJSI Asia Pacific)」の構成銘柄にそれぞれ5年連続※1で選定されました。

※1：旧Zホールディングス株式会社からの通算

DJSIは、国際的なサステナビリティ指標の先駆けとして開発されたインデックスシリーズです。長期的な株主価値に基づき、世界の上場企業を環境・社会・ガバナンス（ESG）の3側面から総合的に分析し、持続可能性に優れた企業を選定するものです。

LINEヤフーは「DJSI World」および「DJSI Asia Pacific」に加え、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が採用する「MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数」などの国内株式を対象とした6つのESG指数（インデックス）※2すべての構成銘柄となっています。

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーは、マテリアリティ（重要課題）に基づき、目標を掲げながら環境・社会・ガバナンスの各側面においてさまざまな取り組みと開示を積極的に進め、社会課題の解決とサステナブルな社会の実現に貢献していきます。

※2：MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数、MSCI日本株女性活躍指数、FTSE Blossom Japan Index、FTSE Blossom Japan Sector Relative Index、S&P/JPX カーボンエフィシェント指数、Morningstar 日本株式 ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数（除くREIT）

＜ご参考＞

LINEヤフー サステナビリティに関する情報

https://www.lycorp.co.jp/ja/sustainability/

LINEヤフー 社外からの主な評価

https://www.lycorp.co.jp/ja/sustainability/esg/recognition/

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[LINEヤフープレスルーム] https://www.lycorp.co.jp/ja/news/