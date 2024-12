【marumaruAR】追加コンテンツ『クリスマスVer.』の販売開始、『お正月Ver.』を12月31日より販売開始いたします

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

当社子会社のWHDCアクロディア株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:窪田 圭一、以下「アクロディア」という)と、株式会社パーソンパワー(本社:兵庫県西宮市、代表取締役: 八田 浩一、以下「パーソンパワー」という)と、株式会社AKIBA観光協議会(本社:東京都千代田区、代表取締役:加賀 秀祐、以下「AKIBA観光協議会」という)の3社は、3社での共同事業【marumaruAR】の追加コンテンツ『クリスマスVer.』の販売開始、『お正月Ver.』を12月31日(火)より、秋葉原のメイドカフェ『氷の国のリリアンプリアン』グループの2店舗にて販売開始いたします。

【marumaruARについて】

【marumaruAR】は、スマホのカメラ越しで見る現実世界に店舗キャストの3Dホログラムや仮想世界(ARオブジェクト)を重ね合わせることができ、その場に推しのキャストが実在するようなシーンを演出します。

※今後順次、販売店舗の追加、キャストの追加を行なってまいります。ご期待ください。

ご利用の準備

1.【marumaruApp】をインストールします。

AppStore https://apps.apple.com/jp/app/marumaruapp/id6593683425

インストール後、ユーザ登録を行なってください。

(ARコンテンツの購入にはユーザ登録が必要です)

※iOSでの先行配信となります。Androidは後日配信予定です。

2.購入方法

下記、店舗にてARコンテンツを購入してください。

店舗名:メイドカフェ『氷の国のリリアンプリアン』

住所:東京都千代田区外神田3-14-6 千住ビル7 B1

店舗名:『氷と宝石のパティスリー リリアンキュキュ』

住所:東京都千代田区外神田3-11-5 D・B秋葉原ビル1F・2F

URL: https://lilian-plian.com

3.視聴方法

【marumaruApp】にて推しのARコンテンツが再生できます。お楽しみください。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・使用が一部異なる場合がございます。

※その他、本資料に記載の会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

【株式会社パーソンパワー】

所在地:兵庫県西宮市今津野田町5-27

設立:2018年10月

代表者:代表取締役社長 八田浩一

事業内容:コンセプトカフェ・メイドカフェ特化型NFTマーケットプレイス「marumaruNFT」の運営

暗号資産「MARU」発行およびトークンエコノミーの育成事業

URL: https://www.personpower.net/

【株式会社AKIBA観光協議会】

所在地:東京都千代田区外神田2丁目15-8 永井第一ビル 5F

設立:2018年7月

代表者:代表取締役社長 加賀 秀祐

事業内容: 観光庁及びインバウンド向けコンサルティング及び協会加盟店と協力して街全体が活性化するイベントの主催などを推進する事業組織。

2016年に観光庁から千代田区秋葉原エリアが「地域資源を活用した観光地魅力創造事業」支援地域に選定され地域事業者や行政等と合同会社AKIBA観光協議会を立ち上げ、事業を推進。

2018年7月に継続的な発展をするために、秋葉原事業者が中心となって株式会社AKIBA観光協議会を設立。

URL: https://www.akihabara.global

【WHDCアクロディア株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2023年6月30日

代表者:代表取締役社長 窪田 圭一

事業内容:スマートフォン向けのサービス・ソリューションの提供、その他

URL: https://acrodea.co.jp

【THE WHY HOW DO COMPANY株式会社】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月 上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾 俊兵

事業内容:傘下企業の経営・管理

URL: https://twhdc.co.jp