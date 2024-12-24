第13回イオン エコワングランプリ最終審査会・表彰式の開催について

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ普及・啓発部門 内閣総理大臣賞 岡山県立岡山南高等学校研究・専門部門 内閣総理大臣賞 鹿児島県立曽於高等学校

公益財団法人イオンワンパーセントクラブは高校生が、日ごろ学校で取り組んでいる環境保全や社会貢献のための活動を発表し、表現力や発信力を向上させることを目的に、「イオン エコワングランプリ」を2012年より開催しています。13回目となる本年は、12月14日(土)に東京都内の会場にて最終審査会・表彰式を開催しました。

今年度は計111校の環境保全活動に関する取り組みが寄せられ、一次、二次と厳しい審査を経て選出された11校が最終審査会へ出場しました。環境問題やサステナビリティの分野における専門家をはじめとする審査員4名をお迎えし、発表と質疑応答による審査を実施し、「普及・啓発部門」「研究・専門部門」の2部門で計6校の受賞校を選出しました。

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表彰式では、「普及・啓発部門」より内閣総理大臣賞・文部科学大臣賞・イオンワンパーセントクラブ賞、「研究・専門部門」より内閣総理大臣賞・環境大臣賞・審査員特別賞の受賞校へ、賞状と活動奨励金を授与しました。

当財団はこれからも、次代を担う青少年の健全な育成を支援するために、環境教育などさまざまな機会を提供してまいります。

＜日時＞

２０２4年12月14日（土）

＜場所＞

有明セントラルタワーホール&カンファレンス(東京都)

＜審査員＞

五箇 公一 様 国立環境研究所生物多様性領域生態リスク評価・対策研究室室長

吉川 美代子 様 キャスター、アナウンサー、京都産業大学 客員教授

野口 扶美子 様 JICA緒方貞子平和開発研究所 地球環境領域 研究員

白井 信雄 様 武蔵野大学工学部 サステナビリティ学科 学科長

＜主 催＞

公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

＜共 催＞

株式会社毎日新聞社

＜後 援＞

文部科学省、環境省

＜募集部門と各賞＞

普及・啓発部門

内閣総理大臣賞1校 賞状、副賞「活動奨励金」 50万円

文部科学大臣賞1校 賞状、副賞「活動奨励金」 40万円

イオンワンパーセントクラブ賞1校 賞状、副賞「活動奨励金」 30万円

研究・専門部門

内閣総理大臣賞1校 賞状、副賞「活動奨励金」 50万円

環境大臣賞1校 賞状、副賞「活動奨励金」 40万円

審査員特別賞1校 賞状、副賞「活動奨励金」 30万円

＜受賞校＞

普及・啓発部門

内閣総理大臣賞

岡山県立岡山南高等学校(商業クラブ)

モリンガ環境プロジェクトを持続可能な取り組みに！

文部科学大臣賞

大阪府立牧方高等学校(生物飼育部)

「飼育部ふぁーむ」が守る里山の未来

イオンワンパーセントクラブ賞

愛媛県立長浜高等学校(水族館部)

長浜を海洋教育・環境教育の聖地に！！ ～日本唯一の水族館部の挑戦～

研究・専門部門

内閣総理大臣賞

鹿児島県立曽於高等学校(科学部)

焼酎粕と乳酸を原料とした新しい水溶性・生分解性プラスチックの開発

環境大臣賞

広島県立西条農業高等学校(自然科学部)

細菌の力で髪の毛を有機窒素肥料に！ ～化学肥料の低減に向けて～

審査員特別賞

宮城県農業高等学校（作物部門）

肥料3分の2削減プロジェクト ～Re:温故知新～

表彰式参加者の記念撮影公益財団法人イオンワンパーセントクラブ

公益財団法人イオンワンパーセントクラブは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオングループの基本理念を具体的な行動に移し、社会的責任を果たすことを目的に、１９９０年に設立されました。以来３０年以上にわたり、お客さまにイオングループをご利用いただいて生まれた利益の１％相当額をもとに、「次代を担う子どもたちの健全な育成」「諸外国との友好親善」「地域の発展への貢献」「災害復興支援」を主な事業領域とし、環境・社会貢献活動に取り組んでいます。





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