『ヒョシムの独立奮闘記』、『赤い風船』出演 俳優ソル・ジョンファン 日本公式X オープン

株式会社STONE.B

俳優 ソル・ジョンファンは実力派俳優として知られ、多彩な演技力と存在感で注目を集めています。

2024年 映画『우리 둘 사이에 (Between the two of us)』、2019年『聖女/Mad Sister』に出演、更に2011年には香港映画祭出品作『SERVO』に出演し、多様な表現力を証明している。

そのほか『ヒョシムの独立奮闘記~恋と人生は私のモノ!?~』、『赤い風船』などのドラマ作品にも出演し2019年には、作品『花道だけ歩きましょう』でKBS演技大賞 連続ドラマ部門にて男性優秀賞を受賞し、バラエティに渡る作品でその実力を示している。

日本公式Xでは日本のファンに最新情報や日常をお届けいたします。

今後のソル・ジョンファンの活動にぜひご期待ください。

▼SEOL JUNGHWAN JAPAN OFFICIAL X ▼

https://x.com/SeolJungHwan_JP

▼SEOL JUNGHWAN 個人Instagram▼

https://www.instagram.com/seol8070

mahocast (マホキャスト)

https://lit.link/mahocast