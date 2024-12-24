『ヒョシムの独立奮闘記』、『赤い風船』出演 俳優ソル・ジョンファン 日本公式X オープン
株式会社STONE.B
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俳優 ソル・ジョンファンは実力派俳優として知られ、多彩な演技力と存在感で注目を集めています。
2024年 映画『우리 둘 사이에 (Between the two of us)』、2019年『聖女／Mad Sister』に出演、更に2011年には香港映画祭出品作『SERVO』に出演し、多様な表現力を証明している。
そのほか『ヒョシムの独立奮闘記～恋と人生は私のモノ！？～』、『赤い風船』などのドラマ作品にも出演し2019年には、作品『花道だけ歩きましょう』でKBS演技大賞 連続ドラマ部門にて男性優秀賞を受賞し、バラエティに渡る作品でその実力を示している。
日本公式Xでは日本のファンに最新情報や日常をお届けいたします。
今後のソル・ジョンファンの活動にぜひご期待ください。
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