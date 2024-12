【U-NEXT】2025年1月の新着配信ラインナップを発表！ U-NEXT Comicより初のドラマ化！テレ東系にて放送する『五十嵐夫妻は偽装他人』を独占先行配信

株式会社 U-NEXT

「U-NEXT Comic」より発表した人気コミックのドラマ化『五十嵐夫妻は偽装他人』を独占先行配信。

そのほか、『陪審員2番』『ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室』『Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”』『新時代ゴルフリーグ TGL』『ATP250 ブリスベン』『ATP250 香港』など注目作品やスポーツを配信いたします。

2025年1月の注目コンテンツ

国内ドラマ(C)「五十嵐夫妻は偽装他人」製作委員会

五十嵐夫妻は偽装他人

1月8日(水)から始まる放送より1週間早く、1月1日(水)よりU-NEXTで独占先行配信。別居中の隠れ夫婦が職場で巻き起こす“もだもだ”ラブコメディーである本作は、2022年11月にU-NEXTのオリジナルコミックレーベル「U-NEXT Comic」から発表され、現在でも連載が続く人気シリーズ。

テレ東初主演の新川優愛がインテリアメーカー「サムラスジャパン」の営業を担当する会沢真尋役に、W主演の塩野瑛久が真尋と同じ会社「サムラスジャパン」コントラクト事業部の次長として着任する五十嵐直人役に扮し、他人を偽りながら一緒に働く“もだもだ”ラブコメディーを彩る。

【配信開始日】2025年1月1日(水)21:00

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0166292 ※配信開始日よりアクセス可

洋画(C) 2024 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

陪審員2番

94歳のクリント・イーストウッド監督にとって、引退作になるといわれている法廷スリラー。道徳観のジレンマにさいなまされる主人公の苦悩が鬱々と映し出される。本作の主人公ジャスティン・ケンプ役を演じるのはニコラス・ホルト。『マッドマックス 怒りのデス・ロード』で武装戦闘集団「ウォーボーイズ」のニュークスを演じ、来年公開のDCユニバース第1作『スーパーマン』ではスーパーマンの宿敵、レックス・ルーサーを演じることでも話題。ほかにも、『ヘレディタリー 継承』のトニ・コレット、『セッション』のJ・K・シモンズ、ドラマ『24 -TWENTY FOUR-』シリーズのキーファー・サザーランドなど、ハリウッドを代表する映画・ドラマ俳優が出演。また、主人公を含む12人の陪審員のなかにはリアリティ番組『テラスハウス』にも出演した日本人俳優・福山智可子が。検事、弁護人、裁判官、それぞれの陪審員がもつ人間性と思惑を、繊細に描いた力作となっている。

【配信開始日】2024年12月20日(金)17:01

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0160686 ※配信開始日よりアクセス可

海外ドラマ

(C) 2025 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.

ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室

ペンシルベニア州ピッツバーグの救急医療室で働く医師たちの姿を通して、現代のアメリカで医療現場のリアルを描くドラマ。圧倒的なリアリティとスピード感で人気を博し、全15シーズンにわたって放送された医療ドラマ『ER』に出演し、エミー賞にもノミネートされたノア・ワイリーが主演。さらに、同シリーズを手掛けたジョン・ウェルズが製作総指揮を務める。救急医療室での全15時間のシフトを1話1時間ずつクローズアップし描く異色作で、緊迫の現場が鮮明に描かれるほか、主人公の医師・ロビーと、彼が受け持つ研修医との人間ドラマにも注目。

【配信開始日】2025年1月10日(金)11:00

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0164938 ※配信開始日よりアクセス可

音楽ライブ(C)SDR

Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”

1月19日(日)16時半より独占ライブ配信。令和の音楽シーンを牽引するマルチアーティスト・Vaundy。チケット即完売となったVaundyの最新アリーナツアーより、1月19日(日)の自身最大規模360°スタジアムモードでのさいたまスーパーアリーナ公演の模様を生配信。パッケージ化されていない貴重なライブ映像「Vaundy one man live at BUDOKAN "深呼吸"」「Vaundy one man live tour “replica”」「Vaundy one man live "HEADSHOT" at Makuhari Messe」も独占配信中。

【ライブ配信開始日】2025年1月19日(日)16:30~ライブ終了まで

【見逃し配信開始日】配信準備完了次第~2025年2月2日(日)23:59まで

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007293

ゴルフ

新時代ゴルフリーグ TGL

1月8日(水)11時より独占ライブ配信。「TGL presented by SoFi:は、プロゴルフの興奮と現代の技術革新が融合した新しいゴルフリーグ。 先端技術、革新性、ファン参加に焦点を当て、ゴルフへの斬新なアプローチを提供している。TGLの創設者でもあるタイガー・ウッズとロリー・マキロイ、またザンダー・シャウフェレ、ルドビグ・エイバーグ、ウィンダム・クラークらPGAツアーのトップ選手たちに加え日本から松山英樹プロの参戦が決定している。

【ライブ配信開始日】2025年1月8日(水)11:00

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007453 ※1月1日よりアクセス可能

テニス

ATP250 ブリスベン/ATP250 香港

世界最高峰の男子テニスツアー「ATP Tour」を独占ライブ配信。世界中のトッププレイヤーたちが世界ランキング1位の座をかけてしのぎを削り、ハイレベルな攻防を繰り広げる。12月から1月上旬にかけては2024年12月29日(日)~2025年1月5日(日)に開催の『ATP250 ブリスベン』と2025年12月30日(月)~1月5日(日)に開催の『ATP250 香港』の模様を配信。『ATP250 ブリスベン』にはノバク・ジョコビッチ選手、グリゴール・ディミトロフ選手などの名プレイヤーが出場し、『ATP250 香港』には錦織圭選手が出場する。

ATP250 ブリスベン

【ライブ配信開始日】2024年12月29日(日)~2025年1月5日(日)

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007623 ※配信開始日よりアクセス可

ATP250 香港

【ライブ配信開始日】2025年12月30日(月)~1月5日(日)ライブ配信

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007624 ※配信開始日よりアクセス可

洋画

1月1日(水)

ある一生【独占】

破墓/パミョ【独占】

すべてうまくいきますように

1月8日(水)

YOLO 百元の恋

クレオの夏休み

1月10日(金)

悪い子バビー

1月14日(火)

聖地には蜘蛛が巣を張る

1月17日(金)

Never Goin' Back ネバー・ゴーイン・バック

1月31日(金)

インフィニティ・プール

配信中

陪審員2番【独占】

邦画

1月1日(水)

この動画は再生できません THE MOVIE【独占】

燃えるドレスを紡いで

大阪古着日和

明けまして、おめでたい人

1月2日(木)

映画 ◯月◯日、区長になる女。【独占】

1月5日(日)

夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく

1月6日(月)

戦慄怪奇ワールド コワすぎ!

1月8日(水)

九十歳。何がめでたい

逃走中 THE MOVIE

1月16日(木)

Dr.コトー診療所

1月22日(水)

もしも徳川家康が総理大臣になったら

1月25日(土)

一月の声に歓びを刻め【独占】

海外ドラマ

1月1日(水)

グッド・ドクター 名医の条件 シーズン6【独占】

DES 英国史上最凶のシリアルキラー

O嬢の物語[完全版]

UNIT ONE-特別機動捜査班-

UNIT ONE2-特別機動捜査班-

マドモアゼル・ホームズの捜査日記

支配と快楽[完全版]

新・第一容疑者

1月10日(金)

ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室【独占】

1月17日(金)

ファンタスマス【独占】

1月24日(金)

私立探偵ストライク / インク・ブラック・ハート【独占】

韓流・アジア

1月1日(水)

ラブ(ハート)クランクイン【独占】

私のカレは御曹司!?~Dear Mr.Hermitage~【独占】

配信中

蝶よ花よ~僕の大切な宝物~【独占】

少年時代 -恋と涙と青春と-【独占】

烈女パク氏契約結婚伝【独占】

ナミブ ―砂漠と海の夢―【独占】

国内ドラマ

12月31日(火)

孤独のグルメ2024大晦日スペシャル 太平洋から日本海 五郎、北へ あの人たちの所まで。

1月1日(水)

五十嵐夫妻は偽装他人【独占】

ああ、ラブホテル ~秘密~

タカラのびいどろ

フィクサー Season3

1月2日(木)

スロウトレイン

1月5日(日)

最高のオバハン中島ハルコ~マダム・イン・ちょこっとだけバンコク~

1月6日(月)

財閥復讐~兄嫁になった元嫁へ~

1月8日(水)

ビジネス婚―好きになったら離婚します―

過保護な若旦那様の甘やかし婚

彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる

三ツ矢先生の計画的な餌付け。

1月9日(木)

物産展の女~宮崎編~

1月10日(金)

週末旅の極意2~家族って近くにいて遠いもの~

1月11日(土)

家政婦クロミは腐った家族を許さない

風のふく島

1月14日(火)

まどか26歳、研修医やってます!【独占】

1月16日(木)

こんなところで裏切り飯~嵐を呼ぶ七人の役員~

1月19日(日)

御上先生【独占】

1月22日(水)

買われた男

1月23日(木)

晩餐ブルース

1月24日(金)

クジャクのダンス、誰が見た?

墜落JKと廃人教師 Lesson2

アニメ

12月28日(土)ライブ配信

舞台「呪術廻戦 0」WITH LIVE BAND 東京公演【独占】

1月1日(水)

すずめの戸締まり

1月2日(木)

BanG Dream! Ave Mujica

1月3日(金)

もめんたりー・リリィ

1月4日(土)

クラスの大嫌いな女子と結婚することになった。

1月7日(火)

没落予定の貴族だけど、暇だったから魔法を極めてみた

1月10日(金)

ハニーレモンソーダ

1月11日(土)

SAKAMOTO DAYS

1月29日(水)

ベン10:オムニバース シーズン1~2

ぼくらベアベアーズ シーズン2~4

配信中

ミュージカル「忍たま乱太郎」(第7弾~13弾)

『BanG Dream! 』ライブ映像4作品【独占】

『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』アニメシリーズ

映画版『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』前章/後章

風都探偵 仮面ライダースカルの肖像【先行レンタル独占】

TV番組・エンタメ

12月27日(金)

ゴリパラ見聞録

12月28日(土)

VIPを熱烈歓迎! 宮城でもてなし隊

1月1日(水)

東海のイイとこみんな教えて!ロンブー淳のスマホ旅!

1月9日(木)

ロバート×森三中の気ままに日帰り旅 in 新潟

1月10日(金)

シナモンと安田顕のゆるドキ☆クッキング

ドキュメンタリー

1月1日(水)

エルヴィス・プレスリー:トーチャード・ソウル

恐怖の潜水艦戦

激戦タラワ、グアム、硫黄島

激戦の南太平洋

砂漠の狐 ロンメルを追え

1月8日(水)

デヴィッド・ボウイ:アウト・オブ・ディス・ワールド

1月15日(水)

ワンリパブリック:メモリー・レーン

1月22日(水)

ABBA:スーパー・トゥルーパー

1月29日(水)

アリアナ・グランデ:ステイト・オブ・マインド

音楽・ライブ

12月25日(水)

HANAZAWA KANA Zepp Tour 2024 “Memoirs and Fingertips”【独占】

マカロニえんぴつ「TRIP INSIDE ~Osaka-Jo Hall & Nippon Budokan~」 【独占】

12月26日(木)

WurtS LIVE AT BUDOKAN【ライブ配信】【独占】

12月27日(金)

布袋寅泰「40th ANNIVERSARY Live “Message from Budokan” 」【独占】

GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 in BELLUNA DOME【ライブ配信】【独占】

12月28日(土)

Novelbright LIVE TOUR 2024 ~CIRCUS~ FINAL IN 姫路城 三の丸広場【独占】

35th Anniversary Live スカパラ甲子園【ライブ配信】【独占】

TOMOO one-man live "Anchor" at PACIFICO YOKOHAMA【ライブ配信】【独占】

行くぜ!超ときめき(ハート)宣伝部 at さいたまスーパーアリーナ ~超ときめきクリスマス~ 【ライブ配信】【独占】

12月29日(日)

back number “anti sleeps tour 2024”【ライブ配信】【独占】

12月30日(月)

WANIMA『Catch Up TOUR Final 2022-2024』【独占】

2024 さだまさしコンサートツアー"51"【ライブ配信】【独占】

今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”【ライブ配信】【独占】

1月18日(土)

ONE N' ONLY 『ONE N’ SWAG 2024 ¿Fiesta?』【ライブ配信】【独占】

1月19日(日)

Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”【ライブ配信】【独占】

1月25日(土)

DIR EN GREY、PIERROT「ANDROGYNOS - THE FINAL WAR -」【ライブ配信】【独占】

1月29日(水)

超特急「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025 “Joker”」【ライブ配信】【独占】

スポーツ

<格闘技>

1月24日(金)ライブ配信

ONE 170【独占】

<ゴルフ>

1月3日(金)開幕 ライブ配信

PGAツアー ザ・セントリー

1月8日(水)開幕 ライブ配信

新時代ゴルフリーグ TGL【独占】

1月10日(金)開幕 ライブ配信

DPワールドツアー チームカップ【独占】

<サッカー>

1月5日(日)ライブ配信

第20節 ブライトン VS アーセナル【独占】

1月6日(月)ライブ配信

第20節 リヴァプール VS マンチェスター・U【独占】

1月9日(木)ライブ配信

スーペルコパ・デ・エスパーニャ準決勝 アトレティック・クルブ VS バルセロナ

1月10日(金)ライブ配信

スーペルコパ・デ・エスパーニャ準決勝 レアル・マドリー VS マジョルカ

1月16日(木)ライブ配信

第21節 アーセナル VS トッテナム【独占】

1月26日(日)ライブ配信

第23節 マンチェスター・C VS チェルシー【独占】

<テニス>

12月29日(日)~1月5日(日)ライブ配信

ATP250 ブリスベン【独占】

12月30日(月)~1月5日(日)ライブ配信

ATP250 香港【独占】

※配信作品・開始日は予告なく変更となる場合がございます。

※一部レンタル作品が含まれます。

※2024年12月24日(火)時点での配信予定です。

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど34万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、110万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。





U-NEXT:https://video.unext.jp



U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp



※GEM Partners調べ/2024年11月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。