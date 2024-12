ロックフェス『FM802 RADIO CRAZY』出演アーティストが続々参加！オリジナル”こたつでトーク”をLINE VOOMで独占配信

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社は、「LINE」内のショート動画プラットフォーム「LINE VOOM」にて、ロックフェスティバル『FM802 RADIO CRAZY 2024』に出演するアーティストのオリジナルトークを独占で配信します。

配信アカウント:https://lin.ee/SJSuxal/lntl/pr

『FM802 RADIO CRAZY』は大阪のラジオ局であるFM802が開催する屋内型のロックフェスティバルとして、2009年より開催されています。有名アーティストが出演し、“レディクレ”として親しまれており、2024年は12月27日(金)から12月29日(日)までの3日間インテックス大阪で開催されます。

「LINE VOOM」では『FM802 RADIO CRAZY』の名物であるこたつを使用し、“こたつでトーク”と題して『FM802 RADIO CRAZY』に参加するアーティストの中から各回3組がトークを繰り広げるオリジナル特別番組を独占配信します。本番組は、『FM802 RADIO CRAZY』の開催中の12月27日(金)から3日間連続で配信します。出演者がこたつに入り、普段は聞けない本音のトークや音楽に対する思いなど様々なトークを毎日3時間お届けします。

また配信後にはトークのハイライトとなる切り抜き動画も「LINE VOOM」にて配信する予定です。

■『FM802 RADIO CRAZY“こたつでトーク”』配信概要

配信日時:2024年12月27日(金)、12月28日(土)、12月29日(日)の3日間

全日19:00~22:00

出演(50音順):

キュウソネコカミ/9mm Parabellum Bullet/Kroi/サバシスター/Chilli Beans./04 Limited Sazabys/BLUE ENCOUNT/HEY-SMITH/bokula./マルシィ/muque/ヤバイTシャツ屋さん/ヤングスキニー and more

配信アカウント:FM802「LINE VOOM」アカウント:https://lin.ee/SJSuxal/lntl/pr

※ライブ配信開始時に通知を受け取る際には、アカウントの「フォロー」をお願いします

■『FM802 RADIO CRAZY 2024』概要

開催日:12月27日(金)、12月28日(土)、12月29日(日)の3日間

開催場所:インテックス大阪

公式サイト:https://radiocrazy.fm/ticket/

出演:

12月27日(金)

imase/奥田民生(GOZ)/カネヨリマサル/go!go!vanillas/サバシスター/ザ・クロマニヨンズ/Chevon/シャイトープ/ストレイテナー/Tele/DISH///10-FEET/なとり/にしな/ハンブレッダーズ/Vaundy/羊文学/フレデリック/BRAHMAN/HEY-SMITH/マキシマム ザ ホルモン/マルシィ/Lucky Kilimanjaro/ROTTENGRAFFTY



OPENING HEAVY ROTATION ACT:ammo

ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna:CLAN QUEEN/シンガーズハイ/jo0ji/moon drop/紫 今



12月28日(土)

ASIAN KUNG-FU GENERATION/indigo la End/打首獄門同好会/ウルフルズ/9mm Parabellum Bullet/くるり/ CRAZY MAN CLUB BAND/Kroi/SHISHAMO/SiM/w.o.d./東京スカパラダイスオーケストラ/TRICERATOPS/ never young beach/ハルカミライ/04 Limited Sazabys/フジファブリック/flumpool/ BLUE ENCOUNT/bokula./マカロニえんぴつ/ヤバイTシャツ屋さん/UNISON SQUARE GARDEN/RIZE/WurtS



OPENING HEAVY ROTATION ACT:Laura day romance

ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna:Bye-Bye-Handの方程式/PK shampoo/森 大翔/離婚伝説/レトロリロン



CRAZY MAN CLUB BAND 再結成!!!

岸谷香、宮藤官九郎、GLIM SPANKY、スガ シカオ、甫木元 空(Bialystocks)、HARUNA(SCANDAL) and more…!

Key:奥野真哉(SOUL FLOWER UNION)/G:佐藤タイジ(THEATRE BROOK)/Ds:クハラカズユキ/B:隅倉弘至(初恋の嵐)/G:KOHKI(BRAHMAN/OAU)



12月29日(日)

アイナ・ジ・エンド/阿部真央/androp×SHE’S/FM802 MAKE THE MUSIC FREAKS PLAY LIST/OKAMOTO’S/KANA-BOON/キュウソネコカミ/クリープハイプ/Saucy Dog/サンボマスター/THE BAWDIES/sumika/Chilli Beans./This is LAST/怒髪天/ねぐせ。/PEOPLE 1/BIGMAMA/ビッケブランカ/フラワーカンパニーズ/ヤングスキニー/レキシ/Radio Happy Willows(from FM802 ACCESS! CP 2024)



OPENING HEAVY ROTATION ACT:Conton Candy

ZONe ENERGY LIVE HOUSE Antenna:the paddles/TRACK15/Billyrrom/muque/礼賛

<「LINE VOOM」について>

「LINE VOOM」は、「LINE」内でショート動画などが楽しめる動画プラットフォームです。さまざまなジャンルの動画コンテンツが集まっており、「LINE VOOM」内の「おすすめ」タブでは見れば見るほどに、ご自身の関心が高いジャンルや人気の動画がレコメンド表示される仕組みとなっています。また「フォロー中」タブでは自分でフォローしたクリエイターや企業アカウントの投稿を見ることができます。「LINE VOOM」は、個々人に最適化された動画コンテンツとの出会いやエンタメの楽しさを提供することで、ユーザーの毎日を彩る存在となることを目指しています。

「LINE VOOM」:https://linevoom.line.me/

「LINE VOOM」公式サイト:https://lin.ee/NMN8bx2/lntl ※スマホ専用URL

「LINE VOOM」LINE公式アカウント:https://lin.ee/48Yl9Mk/lntl/Pres

「LINE VOOM」公式X(旧Twitter):https://twitter.com/LINEVOOM_Japan