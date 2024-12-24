株式会社日立社会情報サービス

株式会社日立社会情報サービス（以下、日立社会情報サービス）は、当社が提供する官公庁・自治体向けホームページ構築ソリューション「4Uweb （フォーユーウェブ）Webユニバーサルデザインソリューション」についてより深くご理解いただくための動画を公式YouTubeチャンネルに公開しました。ぜひご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8o_2d58ppRo ]

「4Uweb Webユニバーサルデザインソリューション」について

高齢者、子ども、障がい者、外国人を含むさまざまな人にとって使いやすい、アクセシビリティ・ユーザビリティに配慮したホームページの構築を支援するソリューションです。コンサルティングからデザイン、制作、CMS導入、公開後の運営まで一貫したサービスを提供しており、全国の官公庁・自治体を中心に多数の導入実績があります。

「4Uweb Webユニバーサルデザインソリューション」が選ばれる3つの理由

動画について

- お客さまに合わせた提案- 官公庁・自治体への豊富な導入実績- 官公庁・自治体向けのCMSを10年以上開発

本動画は、当社公式YouTubeチャンネルに公開しています。

https://www.youtube.com/watch?v=8o_2d58ppRo

「４Uweb Webユニバーサルデザインソリューション」のWebサイト

https://www.hitachi-sis.co.jp/service/dcom/4uweb/index.html?utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company(https://www.hitachi-sis.co.jp/service/dcom/4uweb/index.html?utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company)

お問い合わせ先

株式会社日立社会情報サービス CSR部 広報グループ [担当:森崎・照屋]

〒140-0013

東京都品川区南大井6丁目26番3号 大森ベルポートD館17階

お問い合わせフォーム:

https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company(https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company)

以上