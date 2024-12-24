「企業年金ソリューション」の紹介動画を公開しました
株式会社日立社会情報サービス（以下、日立社会情報サービス）は、企業年金基金業務の運営を支援し、加入者・受給権者へのサービス向上に寄与する「企業年金ソリューション」についてより深くご理解いただくための動画を公式YouTubeチャンネルに公開しました。ぜひご覧ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o10p5YqpF9g ]
「企業年金ソリューション」について
当社は1995年より企業年金分野の事業に取り組み、さまざまな業界の大手企業人事部様・企業年金基金様を中心に、約30年にわたる豊富な導入実績があります。
- 確定給付企業年金（基金型・規約型）制度
- 確定拠出年金（企業型）制度
- 退職等年金給付制度 など
企業年金に関わるさまざまな制度に対応した豊富なパッケージラインアップで、企業年金を取り巻く課題やニーズに的確にお応えします。
当社の「企業年金ソリューション」の強み
- 安定したシステム稼働と企業年金基金制度管理の実現
- 企業年金に関わるバリエーション豊富なパッケージ機能
- 信頼と継続性の高い経験豊富なソリューションパートナー
動画について
「企業年金ソリューション」の紹介動画は、当社公式YouTubeチャンネルに公開しています。
https://youtu.be/o10p5YqpF9g
「企業年金ソリューション」のWebサイト
https://www.hitachi-sis.co.jp/sp/nenkin/index.html?utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company(https://www.hitachi-sis.co.jp/sp/nenkin/index.html?utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company)
お問い合わせ先
株式会社日立社会情報サービス CSR部 広報グループ [担当:森崎・照屋]
〒140-0013
東京都品川区南大井6丁目26番3号 大森ベルポートD館17階
お問い合わせフォーム:
https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company(https://inquiry.hitachi-sis.co.jp/webapp/form/24221_pvjb_8/index.do?a=43&utm_source=nr&utm_medium=nr241224&utm_campaign=company)
以上