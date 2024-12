【2025年はひつじのショーン誕生 30周年！】 スクリーン・デビュー日の2024年12月24日（火）よりスペシャル企画が続々スタート！

株式会社東北新社

株式会社東北新社(本社:東京都港区)がライセンスを所有する、イギリス発クレイ・アニメーション「ひつじのショーン」は、来年2025年12月24日(水)に30回目のスクリーン・デビュー日を迎えます。これを記念して、「Life’s a Treat with Shaun the Sheep ~ショーンと一緒なら毎日が楽しくなる~」をテーマに、2年間のアニバーサリー期間と数々のスペシャル企画が2024年12月24(火)よりスタートします。

キービジュアル30周年ロゴ

「ひつじのショーン」は、1995年12月24日に公開された『ウォレスとグルミット 危機一髪!』でスクリーン・デビューしました。

"shorn"(毛を刈られた)という名前の由来の通り、セーターを着た脇役のひつじとして登場しましたが、その人気ぶりからテレビシリーズの主役に抜擢!うまくいかないことがあっても、持ち前の好奇心とユーモアでトラブルを解決し、どんなときも仲間を見捨てないショーン。今や世界170カ国のファンに愛される‟グローバル・スーパー・シープ”として、牧場を飛び出して大冒険を繰り広げています。

そんなショーンを生み出したのは、約50年の歴史を誇るイギリスのアードマン・アニメーションズ。セットやパペットに動きを加えながら1フレームずつ写真を撮影して映像にしていくストップ・モーション・アニメーションの技法を通して、セリフがなくとも表情豊かに私たちを楽しませてくれます。【もこもこのスーパースター】の30回目のアニバーサリーを一緒にお祝いしましょう!

公開された30周年ロゴのショーンは、スクリーン・デビューした『ウォレスとグルミット 危機一髪!』の劇中で、自動ひつじ毛刈り機に誤ってかけられてしまい、その後ウォレスが彼を温めるために編んだセーターを着ています。また、特設サイトでは、おなじみのウォレスの忠犬グルミットと一緒に、ショーンが並んでハートのポーズをしたキービジュアルも公開しています。さらに、「ひつじのショーン」のスクリーン・デビューから現在までを振り返る年表もご覧いただけますので、30年にわたるショーンの冒険をぜひこの機会に振り返ってみてください。

「ひつじのショーン」30周年特設サイト:https://aardman-jp.com/shaun/gromit-30th/(https://aardman-jp.com/shaun/gromit-30th/)

<最新Topics>

■ひつじのショーン公式オンラインショップが2025年1月で3周年!記念のお得なキャンペーン等を実施

2025年1月に、ひつじのショーン公式オンラインショップが3周年を迎えます。3周年を記念して、2025年1月16日(木)より、お得なキャンペーンと限定商品の販売・プレゼントを実施します。ぜひこの機会に気になる商品をお試しください。

1. 限定商品:【オンラインショップ限定】 3周年ノート

ひつじのショーン公式オンラインショップ3周年を記念した、ゴムバンド付き5mm方眼ノートが登場!3周年をお祝いする限定アートのショーンとティミーがワンポイントとなっております♪オンラインショップ会員限定商品です。

・発売日:1月16日(木)13:00~

・点数:100点限定

・サイズ:137×181×8(mm)

2. ノベルティプレゼント:缶マグネット

商品をご購入のお客様に先着200名様限定で3周年アートを使用した缶マグネットをプレゼント!

・期間:1月16日(木)00:00~なくなり次第終了

・条件:期間中商品をご購入のお客様全員

・点数:200点限定

3. セール

日頃の感謝を込めて、会員限定のセールを実施いたします!対象商品は当日オンラインショップでチェックしてください♪

・期間:1月16日(木)00:00~1月31日(金) 23:59まで

・条件:会員限定

4. ポイント3倍キャンペーン

通常、お買い上げ110円ごとに1ポイントがたまるところ、3ポイントがたまります。

・期間:1月16日(木)00:00~1月18日(土)23:59まで

・対象:全商品対象

・条件:会員限定(ポイントをためる、つかうには会員登録が必要です)

5. LINE登録者限定待ち受け画像プレゼント

・期間:1月16日(木)00:00~1月31日(金)23:59まで

・内容:LINEのお友達限定でスマホ用の壁紙をプレゼント(2サイズ用意)

・ダウンロード場所:LINEのリッチメニュー

6. SNS連動キャンペーン

・期間:1月16日(木)~1月22日(水)

・賞品内訳:

▼Instagram

A賞 3周年限定アイテムを3名様に

B賞 オンラインショップで使える500円OFFクーポンを3名様に

▼X

A賞 3周年限定アイテムを3名様に

B賞 オンラインショップで使える500円OFFクーポンを3名様に

※オンラインショップクーポンにご当選の場合、会員登録が必要です。(既存会員も可)

お正月ノベルティキャンペーン

商品をご購入のお客様にもれなく年賀状風デザインのポストカードをプレゼント!

・期間:1月1日(水)00:00~1月15日(水)23:59までのご注文

・点数:先着150点 ※なくなり次第終了

・条件:期間中商品をご購入のお客様全員

・ノベルティ:ポストカード

※注意:年末年始の発送について

12/28~1/5まで商品の発送を停止いたします。休業期間中のご注文は、1/6以降の出荷となります。

休業期間明けはご注文が大変混み合い、通常より発送までにお時間を頂戴する場合がございますので、ご了承ください。

■ひつじのショーングッズが勢揃い!「お買いものMARKET」が1月21日(火)より東京・多摩センターと府中で初出店!

「ひつじのショーン お買いものMARKET」が2025年早々、東京・多摩センターと府中に初出店!ひつじのショーンらしい、もこもこしたアイテムや日常使いにぴったりな雑貨が集結します。

<多摩センター>

・会期:1月21日(火)~2月24日(月・祝)18:00まで

・場所:アートマン アートマン 多摩センター店

(〒206-0033 東京都多摩市落合1-10-1京王多摩センターSC 2F)

・電話番号:042-356-8501

・営業時間:10:00~21:00

<府中>

・会期:2月26日(水)~3月30日(日)

・場所:京王アートマン 府中店

(〒183-0055 東京都府中市府中町1-2-1ぷらりと京王府中3F)

・電話番号:042-367-1001

・営業時間 : 10:00~21:00

■2025年で開園6周年、ローザンベリー多和田がパワーアップ!

滋賀県・米原市のローザンベリー多和田にある「ひつじのショーン ファームガーデン」は、2025年で開園から6周年を迎えます。来春には、園内にあるひつじのショーングッズ専門店‟ショーンザシープ ファームガーデンストア”が現在の約2倍程の広さにスケールアップすることが決定!ローザンベリー多和田でしか買えない、「ひつじのショーン ファームガーデン」のオリジナルグッズや、ぬいぐるみ各種、お菓子など、更なる豊富な品揃えにご期待ください。

■新作‟シリーズ7”の全20話が公開決定!

昨年、アードマン・アニメーションズが「ひつじのショーン」の新シリーズである‟シリーズ7”の全20話を2025年に公開予定であることを発表しました。エピソードの中には、「ひつじのショーン」史上初、前編・後編に分かれた2部構成エピソードもあるとか?!日本での放送をお楽しみに!

■‟16年ぶり”の「ウォレスとグルミット」新作長編映画がNetflixにて1月3日(金)より配信!

16年ぶりに「ウォレスとグルミット」が長編映画を公開します。Netflixで1月3日(金)より配信開始となるため、ぜひご家族そろってお茶の間でお楽しみください。

<予告>

"16年ぶり"の新作長編映画、まもなく配信開始!

『ウォレスとグルミット ペンギンに気をつけろ!』(1993)に登場したペンギン、"フェザー・マッグロウ"が戻ってくることに!

「ウォレスとグルミット」シリーズ最新作『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』は、Netflixで2025年1月3日 (金)より配信スタート。

最新作では、発明にのめり込んでいくウォレスを心配するグルミットの不安が的中。ウォレスが作り出した"スマート"ノームの「ノーボット」が、なにやら自分の意思を持つようになってしまう。そしてこれには過去の恨みから復讐をもくろむアイツが裏で糸を引いていた...! 悪の力と戦い、主人であるウォレスを救えるかどうかはグルミットの肩にかかっている。さもなくばウォレスはもう二度と発明できなくなってしまうかもしれない!

『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』予告編 - Netflix

https://youtu.be/hnml3Jau8As?si=PXl-riM7nXIiPcr-

■「ウォレスとグルミット」新商品も続々発売!

Netflixでの新作映画の公開を盛り上げるように、新商品が続々登場! ※価格は全て税込表記です。

●ウォレスとグルミット リップクリーム 価格:各495円(グレー、ブラウン)

ヒアルロン酸・シアバターのうるおい成分入り!シトラスミントの香りやホワイトティの香り付きなので気分もアップ。

●ウォレスとグルミット ハンドクリーム 価格:各495円(グレー、ブラウン)

ヒアルロン酸・シアバターのうるおい成分入り!シトラスミントの香りやホワイトティの香り付きなので気分もアップ。

●ウォレスとグルミット バックポイントソックス 価格:各550円

(ウォレス&グルミット、グルミット&フラフルス、グルミット)

スニーカーの後ろからちょこっと覗くバックポイントの刺繍がかわいいソックス。歩くのが楽しくなること間違いなし!

●【ウォレスとグルミット】スニーカーソックス 価格:各420円(税込)

大好評!「ウォレスとグルミット」靴下第二弾が販売決定!「ウォレスとグルミット」がデザインされた靴下の第二弾が登場。普段履きにぴったりなスニーカーソックスやオシャレを楽しめるクルーソックスなど取り揃えています。

●【ウォレスとグルミット】ラインリッチェルクルーソックス

【ウォレスとグルミット】刺繍付リブクルーソックス

価格:各550円(税込)

●ウォレスとグルミット 木目調スクエアワンプレートL

ウォレスとグルミット 木目調カップ

価格:木目調スクエアワンプレートL 各1,760円(グレー、ベージュ)

木目調カップ 各1,100円(グレー、ベージュ)

毎日の食事が楽しみになる木目調の食器シリーズが登場です。おしゃれな木目調の軽くて割れにくい、安心して使える食器シリーズです。

●ウォレスとグルミット 前髪クリップ 価格:各660円

アクリルタイプのかわいいプリントがついてる前髪クリップが登場。グルミットらしいポーズがポイント。

■「ひつじのショーン」について

ショーンと仲間たちが繰り広げるドタバタコメディである本作品は、母国イギリスを飛び出して、今や世界170カ国で愛されています。発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー『ウォレスとグルミット 危機一髪!』(1995年/英) に初登場したひつじのキャラクターがショーンです。人気が出たショーンを主人公にしたスピンオフ作品として「ひつじのショーン」(2007年/英)が放送を開始しました。

キャラクターが繰り広げるドタバタコメディの世界が表現された、可愛いアイテムも勢ぞろい!ぜひチェックしてみてください。

・ひつじのショーンキャラクターサイト:https://www.aardman-jp.com/shaun/

・ひつじのショーン公式オンラインショップ:https://www.shaunshop.jp/

・ひつじのショーン公式 Instagram(@shaunthesheep_jp(https://www.instagram.com/shaunthesheep_jp/))

・ひつじのショーン公式 X(@aardman_jp(https://twitter.com/aardman_jp))

・ひつじのショーン公式 LINE アカウント:https://lin.ee/BPKf304

■「ウォレスとグルミット」について

発明家のウォレスと忠犬グルミットによる大ヒットコメディー。記念すべき第1作目『ウォレスとグルミット チーズ・ホリデー』が1989年に制作され、世界の権威ある賞を多数受賞しました。2005年の長編映画『ウォレスとグルミット 野菜畑で大ピンチ!』はアカデミー賞(R)長編アニメ映画賞を含む100以上の映画賞を世界中で受賞しています。シリーズ誕生から30年以上が経った今もなお世界中に熱狂的なファンを持ち、イギリスを代表するキャラクターとして世界中で愛されています。

昨年2023年には「ウォレスとグルミット」公式サイトをリニューアル、公式Instagramもオープンしました!公式サイトでは最新イベント情報をはじめとし、新商品情報等も更新いたします。また、トップ画面では作品の映像をお楽しみいただけます。「ウォレスとグルミット」の最新情報をお見逃しなく!

・ウォレスとグルミット公式サイト:https://www.aardman-jp.com/W_G/

・ウォレスとグルミット公式Instagram(@wallaceandgromit_jp(https://www.instagram.com/wallaceandgromit_jp/))

■アードマン・アニメーションズについて

ピーター・ロードとデイヴィッド・スプロクストンにより設立された「アードマン・アニメーションズ」。ストップモーション技術を用いたクレイ・アニメーションの長い伝統を持ちアカデミー賞(R)をはじめとする世界の歴史と権威ある賞を多数受賞するなど、常に高い評価を獲得してきました。初期の代表作である「モーフ」をはじめ、「ウォレスとグルミット」シリーズ、「チキンラン」、そして全世界170の国や地域で展開されている「ひつじのショーン」など、愛らしく愉快なキャラクターたちを生み出し、その作品たちは、世代を超えて、大人から子どもまで魅了し続けています。

