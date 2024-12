画家・イラストレーター 倉田明佳さんとのサプライヤー契約を締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役:橋本舜、https://basefood.co.jp)は、アート・芸能・ファッションシーンで活躍するクリエイターやデザイナー、アーティストの“ベースアップ”をサポートする「BASE UP CULTURE PROJECT」において、画家・イラストレーターとして活躍する倉田明佳さんとのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP CULTURE PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT(ベースアッププロジェクト)」を展開しています。

この度、同活動内で展開しているアート・芸能・ファッションシーンで活躍するクリエイターやアーティストの“ベースアップ”をサポートする「BASE UP CULTURE PROJECT(ベースアップカルチャープロジェクト)」において、画家・イラストレーターとして活躍する倉田明佳さんにご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。倉田明佳さんへ「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供すると共に、今後は創作活動へのサポートなど、幅広く活動を共に展開していきたいと考えています。

【倉田明佳/Akika Kurata】

<倉田明佳さんコメント>

長く作家活動を続けてきて、一番大切だなと感じたものは「体」です。

自分の頭で、体で、手を動かしてものをつくる。それには「健康な自分」が必要不可欠だとひしひしと感じてきました。

自分が口にしたものが血となり肉になり、作品となる。食はあらゆる活動の源です。だからこそBASE FOODで体の栄養と、「おいしい」という心の栄養の両方が取れることがとても手助けになってくれると思います。

【倉田明佳 プロフィール】

肩書:画家、イラストレーター

生年月日:1992年

出身地:愛知県

出身校:東京藝術大学 美術学部 美術研究科 デザイン専攻 描画・装飾研究室修了

大学院を卒業後、藝大美術学部の教育助手を5年間務める。その後デザイン科のデザインガレージでテクニカルインストラクターとして勤務。

自分達の世代の価値観や共通認識をこの時代の証明として残したいと考え自分が実感できるリアルを同じ目線で描く。その為、自分と同世代の友人達をモデルにした作品が多い。絹にアクリルガッシュと墨で、透明感溢れる現代の強い女性像を描いている。

Instagram:https://www.instagram.com/akikakurata/?hl=ja

【主な展示】

個展「And It will be winter」 (Corey Helford Gallery /ロサンゼルス 2019年)

個展「LUSH GREEN」 (新生堂ギャラリー/青山 2019年)

個展・アートフェア東京2022(みうらじろうギャラリー、東京国際フォーラム)「描画図鑑 」(佐藤美術館/信濃町 2021~2024年)

個展「Once upon a time」(八犬堂ギャラリー/京橋 2022年)

個展「Make my heart」(Artglorieux GALLERY OF TOKYO/銀座 ・松坂屋名古屋店 2023年)

【受賞】

愛知県立芸術大学 卒業制作 桑原賞(2016年)

東京藝術大学 安宅賞 (2017年)

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP CULTURE PROJECT」概要

スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、アート・芸能・ファッションシーンで活躍するクリエイターやデザイナー、アーティストの健康的なカラダづくりや、パフォーマンス向上の“ベースアップ”をサポートしていくプロジェクトです。

<アートなど創作活動に取り組むアーティスト・団体に向けた「BASE UP CULTURE サプライヤー契約・プログラム」参加者募集>

アート・芸能・ファッションなど、クリエイティブな活動の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、アーティストやデザイナー個人・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。

サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、下記申し込みフォームをご確認ください。

【お申し込みフォーム】

・サプライヤー契約:https://pro.form-mailer.jp/lp/28e1ffe1320682

・サプライヤープログラム:https://pro.form-mailer.jp/lp/30736b3a320650

▶︎「BASE UP CULTURE サプライヤー契約」および「BASE UP CULTURE サプライヤープログラム」問い合わせ先:info@baseupculture-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは?

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した10種類以上の原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE Cookies、Deliとシリーズを増やし、累計販売数は2億袋を突破、定期購入者数は21万人を超えました。(2024年6月末時点)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=M7pGrfTN0tc ]■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 :2016年4月5日

本社 :東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 :橋本舜

事業内容:完全栄養食の開発・製造・販売

URL :https://basefood.co.jp

*1 1食分(BASE BREADは2袋、BASE PASTAは1袋、BASE Cookiesは4袋、BASE FOOD Deliは1袋、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合)で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む