TVアニメ『彼女、お借りします』第3期の描き下ろし　ナースメイドver.のグッズが当たる！12月25日よりサイバースターカプセルで販売開始

株式会社ピアラ

株式会社ピアラ(本社：東京都渋谷区、代表：飛鳥貴雄、以下「当社」)の連結子会社で、クリエイターエコノミーをプロスペックで共創、2D/3Dのエンタメ市場の新しい価値を創造する株式会社サイバースター (本社：東京都渋谷区、代表：飛鳥貴雄、（以下「サイバースター」)は、12月25日(水)より、自社プラットフォーム「CYBER STAR」内の「サイバースターカプセル」にてTVアニメ『彼女、お借ります』第3期の描き下ろしナースメイドver.のグッズが当たるオンラインくじの販売を開始しますことをお知らせいたします。

■豪華景品ラインナップ

人気TVアニメ『彼女、お借りします』の登場キャラクター水原千鶴、七美麻美、更科瑠夏、桜沢墨、八重森みにのアイテムを、ナースメイドバージョンで描き下ろしたオリジナルイラストのデザインでご用意。またWチャンス賞には、水原千鶴（CV：雨宮天）の撮り下ろしボイス入り目覚まし時計を3名様の方に！ 限定アイテムを手に入れることができるチャンス！ここでしか手に入らない限定アイテムを手に入れることができるチャンス！ハズレなしなので、この機会に是非チャレンジしてください！

また「サイバースターカプセル」販売を記念してリポストキャンペーンを実施！サイバースターの公式アカウントをフォロー＆リポスト(RT)すると、抽選で1名様に「水原千鶴（CV：雨宮 天）サイン色紙」をプレゼント!

リポスト(RT)キャンペーンの詳細はX公式アカウントをご確認ください。

https://x.com/CYBER__STAR/status/1871133696327311761

■景品ラインナップ紹介

【S賞】描き下ろしイラスト B2タペストリー

【A賞】描き下ろしイラスト BIGタオル

【B賞】描き下ろしイラスト アクリルスタンド

【C賞】描き下ろしイラスト 缶バッジ

【D賞】描き下ろしイラスト ポストカード

【Wチャンス賞】水原千鶴 録り下ろしボイス入り目覚まし時計

【リポスト(RT)キャンペーン】水原千鶴（CV：雨宮 天）サイン色紙

【内容】

販売期間：2024年12月25日（水）午後12：00～2025年1月24日（金）午前11：59

販売価格：770円(税込)

使用コイン：700コイン

送料：660円(税込)

購入URL：https://www.cyberstar.jp/gacha/33

ご購入には会員登録が必要です。

発送目安：2025年3月下旬～4 月上旬頃

※注文商品の数量や種類、お住まいの地域により、お届け順が前後する場合がございます。

あらかじめご了承ください。

サイバースターは、サイバースターカプセルの導入を検討されている企業様のお問合せをお待ちしております。導入したいけれど、どのような景品にしたら良いか、どこで作ったら良いか分からない、配送はどのようにしたら等についても当社が一気通貫でサポートいたします。

【株式会社サイバースター 会社概要】

商号 ：株式会社サイバースター

代表者 ：代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ：〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ：2024年4月

事業内容：クリエイター等の育成及びマネージメント業務

イベントの企画及び運営

IPに関する企画、制作、管理

前各号に附帯関連する一切の業務

資本金 ：15百万円

URL ：https://cyber-star.co.jp/

【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 ：株式会社ピアラ

代表者 ：代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ：〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ：2004年3月

事業内容 ：１.ECマーケティングテック事業 ２.広告マーケティング事業

資本金 ：851百万円（2024年9月末）

証券コード：東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)

関連会社 ：比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、

CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、

株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター

URL ：https://www.piala.co.jp/