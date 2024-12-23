丸山百景 KEITA MARUYAMA 30TH ANNIVERSARY × TAION × THE TOKYOトリプルコラボレーションを発表
KEITA MARUYAMAは、ブランド30周年を記念し、インナーダウン専業ブランド「TAION」と、日本ブランドのみを扱うセレクト型コミュニティストア 「THE TOKYO」 とのトリプルコラボレーションシリーズを発表しました。2024年12月20日（金）よりECで先行予約受付中で、12月27日（金）より店頭での販売を開始いたします。
今回のコラボレーションシリーズで登場するのは、ダウンジャケットとトートバッグ2種の計3型。ダウンジャケットはKEITA MARUYAMAオリジナルアーカイヴ柄のリバーシブルに加え裾や袖が取り外しでき、幾通りの着方もできるMulti Way。
トートバッグもリバーシブル仕様で、全く違うイメージで持つことができます。
何通りも着られる！KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット
裾と袖がほんのりAラインを描くダウンジャケットは、コートライクな大人っぽいシルエット。ファスナーで連結された裾を外すと、ショートジャケットのようなシルエットに。さらに袖を外して、ロングダウンベスト、ショートダウンベストとして着ることもでき、リバーシブルなので着こなしの幅は無限大。
FEATHERプリント×ホワイトの無地、Forever Kプリント×ブラックの無地の2種類で展開しています。
KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット[ホワイト]\39,600（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット[ブラック]\39,600（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット[ホワイト]\39,600（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット[ホワイト]\39,600（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット[ブラック]\39,600（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット[ブラック]\39,600（in tax）
冬らしさを盛り上げる、ダウン素材のリバーシブルトートバッグ
ダウンジャケットと同じ、FEATHERプリント×ホワイトの無地、Forever Kプリント×ブラックの無地のダウン生地で、A4サイズもしっかり入るサイズのトートバッグと、ちょっとしたアクセントやサブバッグにも持ちやすいミニトートバッグの2種をご用意。
見た目にもぬくもりを感じるバッグです。
KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルトートバッグ[ホワイト]\13,200（in tax）、KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルミニトートバッグ[ホワイト]\8,800（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルトートバッグ[ブラック]\13,200（in tax）、KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルミニトートバッグ[ブラック]\8,800（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルトートバッグ[ホワイト]\13,200（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルトートバッグ[ホワイト]\13,200（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルトートバッグ[ブラック]\13,200（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルトートバッグ[ブラック]\13,200（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルミニトートバッグ[ホワイト]\8,800（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルミニトートバッグ[ホワイト]\8,800（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルミニトートバッグ[ブラック]\8,800（in tax）
KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルミニトートバッグ[ブラック]\8,800（in tax）
■販売詳細
発売日：2024年12月27日（金）※オンライン先行予約販売中
発売場所：
・KEITA MARUYAMA ONLINE STORE（ https://www.keitamaruyama.com/store )
・KEITA MARUYAMA 阪急うめだ本店
・MAISON de MARUYAMA 神戸別邸
・THE TOKYO ONLINE STORE（ https://the-tokyo.jp/shop ）
・THE TOKYO ZOZOTOWN（ https://zozo.jp/shop/thetokyo/ ）
・THE TOKYO 各店舗
ブランドについて
■TAION
2016年に日本初のインナーダウン専業ブランドとして展開。ブランド名の由来はTAION＝体温（潜在的な温かさ、日本発のイメージ）。クオリティに対して圧倒的なコストパフォーマンスによる、価値の追求をスローガンとし、高品質え高機能なインナーダウンを幅広く展開してます。
HP：https://taion-wear.jp/
■THE TOKYO（ザ トーキョー）
TOKYO BASEが新業態として提案するセレクト型コミュニティストア。ファッションを愉しむ大人をターゲットに、高感度な日本ブランドのみを取り扱い、“品格と感性が混ざり合う洗練されたクリエイション、誇るべき本質的なTOKYOを世界に発信する”場としてオープン。現在国内に5店舗を展開。
HP：https://tokyobase.co.jp/business/the-tokyo/
オンラインストア：https://the-tokyo.jp/shop/default.aspx
■KEITA MARUYAMA
ファッションデザイナー丸山敬太によって設立。1990年独立後、コスチュームを中心に、フリーデザイナーとして、DREAMS COME TRUEをはじめ、多くのミュージシャンやタレントのステージ衣装やTVやCMでのデザインを手掛ける。94 -95秋冬東京コレクションに「KEITA MARUYAMA TOKYO PARIS」として初参加。1997 年に98春夏パリコレクションにて、レディースコレクションを発表。近年は、ファストファッションから制服やブランドプロデュースに加え、ファッションの枠を超えて、“食”や“住”への活動の場を積極的に広げている。2024年、ブランド30周年を迎え、記念プロジェクト「丸山百景」進行中。
【直営店舗】
・丸山邸
住所：東京都港区南青山4-25-10
営業時間：12時～19時(不定休)
TEL：03-3406-1935
・MAISON de MARUYAMA 神戸別邸
住所：神戸市中央区小野柄通8-1-8神戸阪急 新館３階
営業時間：10時～20時(不定休)
【KEITA MARUYAMA公式サイト・SNS】
・ブランドサイト https://www.keitamaruyama.com/
・オンラインンストア https://www.keitamaruyama.com/store
・Instagrarm @keitamaruyama_official （ブランド）/ @keitamaruyama（デザイナー個人）