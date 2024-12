丸山百景 KEITA MARUYAMA 30TH ANNIVERSARY × TAION × THE TOKYOトリプルコラボレーションを発表

株式会社K.M design studio

KEITA MARUYAMAは、ブランド30周年を記念し、インナーダウン専業ブランド「TAION」と、日本ブランドのみを扱うセレクト型コミュニティストア 「THE TOKYO」 とのトリプルコラボレーションシリーズを発表しました。2024年12月20日(金)よりECで先行予約受付中で、12月27日(金)より店頭での販売を開始いたします。



今回のコラボレーションシリーズで登場するのは、ダウンジャケットとトートバッグ2種の計3型。ダウンジャケットはKEITA MARUYAMAオリジナルアーカイヴ柄のリバーシブルに加え裾や袖が取り外しでき、幾通りの着方もできるMulti Way。

トートバッグもリバーシブル仕様で、全く違うイメージで持つことができます。

何通りも着られる!KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット

裾と袖がほんのりAラインを描くダウンジャケットは、コートライクな大人っぽいシルエット。ファスナーで連結された裾を外すと、ショートジャケットのようなシルエットに。さらに袖を外して、ロングダウンベスト、ショートダウンベストとして着ることもでき、リバーシブルなので着こなしの幅は無限大。

FEATHERプリント×ホワイトの無地、Forever Kプリント×ブラックの無地の2種類で展開しています。

冬らしさを盛り上げる、ダウン素材のリバーシブルトートバッグ

KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット[ホワイト]\39,600(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット[ブラック]\39,600(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット[ホワイト]\39,600(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット[ホワイト]\39,600(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット[ブラック]\39,600(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION Multi Way ダウンジャケット[ブラック]\39,600(in tax)

ダウンジャケットと同じ、FEATHERプリント×ホワイトの無地、Forever Kプリント×ブラックの無地のダウン生地で、A4サイズもしっかり入るサイズのトートバッグと、ちょっとしたアクセントやサブバッグにも持ちやすいミニトートバッグの2種をご用意。

見た目にもぬくもりを感じるバッグです。

KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルトートバッグ[ホワイト]\13,200(in tax)、KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルミニトートバッグ[ホワイト]\8,800(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルトートバッグ[ブラック]\13,200(in tax)、KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルミニトートバッグ[ブラック]\8,800(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルトートバッグ[ホワイト]\13,200(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルトートバッグ[ホワイト]\13,200(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルトートバッグ[ブラック]\13,200(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルトートバッグ[ブラック]\13,200(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルミニトートバッグ[ホワイト]\8,800(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルミニトートバッグ[ホワイト]\8,800(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルミニトートバッグ[ブラック]\8,800(in tax)KEITA MARUYAMA×TAION リバーシブルミニトートバッグ[ブラック]\8,800(in tax)

■販売詳細

発売日:2024年12月27日(金)※オンライン先行予約販売中

発売場所:

・KEITA MARUYAMA ONLINE STORE( https://www.keitamaruyama.com/store )

・KEITA MARUYAMA 阪急うめだ本店

・MAISON de MARUYAMA 神戸別邸

・THE TOKYO ONLINE STORE( https://the-tokyo.jp/shop )

・THE TOKYO ZOZOTOWN( https://zozo.jp/shop/thetokyo/ )

・THE TOKYO 各店舗

ブランドについて

■TAION

2016年に日本初のインナーダウン専業ブランドとして展開。ブランド名の由来はTAION=体温(潜在的な温かさ、日本発のイメージ)。クオリティに対して圧倒的なコストパフォーマンスによる、価値の追求をスローガンとし、高品質え高機能なインナーダウンを幅広く展開してます。

HP:https://taion-wear.jp/

■THE TOKYO(ザ トーキョー)

TOKYO BASEが新業態として提案するセレクト型コミュニティストア。ファッションを愉しむ大人をターゲットに、高感度な日本ブランドのみを取り扱い、“品格と感性が混ざり合う洗練されたクリエイション、誇るべき本質的なTOKYOを世界に発信する”場としてオープン。現在国内に5店舗を展開。

HP:https://tokyobase.co.jp/business/the-tokyo/

オンラインストア:https://the-tokyo.jp/shop/default.aspx

■KEITA MARUYAMA

ファッションデザイナー丸山敬太によって設立。1990年独立後、コスチュームを中心に、フリーデザイナーとして、DREAMS COME TRUEをはじめ、多くのミュージシャンやタレントのステージ衣装やTVやCMでのデザインを手掛ける。94 -95秋冬東京コレクションに「KEITA MARUYAMA TOKYO PARIS」として初参加。1997 年に98春夏パリコレクションにて、レディースコレクションを発表。近年は、ファストファッションから制服やブランドプロデュースに加え、ファッションの枠を超えて、“食”や“住”への活動の場を積極的に広げている。2024年、ブランド30周年を迎え、記念プロジェクト「丸山百景」進行中。



【直営店舗】

・丸山邸

住所:東京都港区南青山4-25-10

営業時間:12時~19時(不定休)

TEL:03-3406-1935

・MAISON de MARUYAMA 神戸別邸

住所:神戸市中央区小野柄通8-1-8神戸阪急 新館3階

営業時間:10時~20時(不定休)

【KEITA MARUYAMA公式サイト・SNS】

・ブランドサイト https://www.keitamaruyama.com/

・オンラインンストア https://www.keitamaruyama.com/store

・Instagrarm @keitamaruyama_official (ブランド)/ @keitamaruyama(デザイナー個人)