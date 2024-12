『S.T.A.L.K.E.R. 2』初となるセール実施中！海外メディアのコメントを紹介したアコレードトレーラー公開

株式会社セガ

株式会社セガは、GSC Game Worldより発売中のPC(Steam/Epic Games Store/Windows)/ Xbox Series X|S用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)』が、Steam、Epic Games Storeなどで実施中の“Winter Sales”にラインナップされていることをお知らせいたします。

セール期間中、本作を10%オフでお求めいただけます。セールの終了日時については各サイトをご確認ください。

あわせて、海外メディアの記事などに記載されたコメントを紹介したアコレードトレーラーをYouTubeにて公開いたしました。タイトルの内容が気になっている方は、ぜひ映像をご覧ください。

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』Accolades Trailer

https://youtu.be/I6eSMdkZyuI(https://youtu.be/I6eSMdkZyuI)

■これから始める『S.T.A.L.K.E.R. 2』第1回:シリーズでカギとなる“ゾーン”を紹介

『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズは、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューターです。チョルノービリにある立入禁止区域“ZONE(ゾーン)”を舞台に、そこに生活する人々や生態系などを描いたタイトルで、コアな人気を博しています。

まだプレイしていない人や気になっている人に向けて、シリーズの世界観やゲームシステムなどを紹介していきます。第1回の題材は、シリーズを通してカギとなる“ゾーン”についてです。

1986年に爆発事故のあったチョルノービリ原子力発電所の封鎖地域で、2006年に再び原因不明の大爆発が発生します。これは、シリーズ1作目の『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl』以前の出来事です。

放射線の影響によるものと思われるこの爆発により、周囲半径30kmが再び、放射線汚染の被害にあいます。“ゾーン”とは汚染されて立ち入り禁止となった、この区域のことを指します。

プレイヤーは、このゾーンを探索していく中で、その地で活動している人々と交流したり、時には争ったりすることになります。またゾーンには、貴重なアーティファクトを持つアノマリーが発生していたり、飢えたミュータントが闊歩していたりします。

その場所でプレイヤーはさまざまなミッションを進めながら、謎を解いていくことになるのです。

■『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』とは

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター『S.T.A.L.K.E.R.』シリーズの最新作です。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめます。

【製品概要】

商品名 : S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl(ストーカー2:ハート・オブ・チョルノービリ)

対応機種 : PC(Steam/Epic Games Store/Windows) / Xbox Series X|S

発売日 : 配信中(2024年11月21日(木) 配信)

希望小売価格 : 通常版 7,227円(税込7,950円)

Deluxe Edition 9,545円(税込10,499円)

Ultimate Edition 13,181円(税込14,499円)

※デジタル版のみ販売

ジャンル : サバイバルホラーFPS

プレイ人数 : 1人

メーカー : GSC Game World

CERO表記 : Z区分(18歳以上対象)

著作権表記 :

S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game

World Global Ltd. (C)︎ 2024 GSC Game World Global Ltd. GSC

Game World and its logos are Trademarks or Registered

Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C)︎

S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed

GSC Game World.

公式サイト : https://www.stalker2.com/ja

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。