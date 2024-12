【２月１日（土）～】北海道の推しポケモン アローラロコンとロコンが くしろをもりあげます☆

北海道

『冬』のくしろ地域は湖も、川も、海も、森も、氷や光のキラキラでいっぱい☆

キラキラ輝く くしろ地域を巡るスタンプラリーを、北海道の推しポケモン、アローラロコンたちがもりあげます!

☆期間☆

令和7年(2025年)2月1日(土)から3月2日(日)まで

☆参加方法☆

1.スタンプが置いてある場所に行き、台紙にスタンプをおす!

特設ページをみながら、近くのキラキラスポットやイベントを探して遊んでね☆

2.スタンプを3つ以上集めるとプレゼントに応募できるよ!

詳しくはコチラ↓

https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/208668.html

☆スタンプがある場所☆

釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町の

空港、道の駅など11カ所

https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/209001.html

☆プレゼント☆

コンプリート賞(3名様)『オリジナル イスづくりキット』

:釧路産のカラマツを使ったキッズチェアに、アローラロコンをデザインし、

特別なプレゼントを準備中☆

キラキラ賞 (5名様)『ユノハナガラス ショートグラス(2個セット)』

:北海道弟子屈町川湯温泉の湯の花を原料として生まれた「川湯温泉ユノハナガラス」

1点ずつ手作りされたグラスをプレゼント☆

AIRDO賞 (20名様)『ロコンジェット北海道 ビーズクッション』

:特別塗装機ロコンジェット北海道がビーズクッションに。

いつでもどこでもロコンたちに触れながらリラックスタイムを楽しむことができます☆

※当選者全員にオリジナルステッカープレゼント!

主催:北海道釧路総合振興局、釧路観光連盟

企画協力:株式会社 AIRDO

協力:北海道エアポート 株式会社、くしろ木づなプロジェクトほか

https://local.pokemon.jp/

きつねポケモンのアローラロコンとロコンは2018年10月に北海道を内外にPRする「北海道だいすき発見隊」に任命されました。

ポケモンローカルActsでは北海道の魅力と「アローラロコン・ロコン」の魅力を国内外に同時に発信することで、北海道を盛り上げていきます。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/pokemon.html

https://www.airdo.jp/

(C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。