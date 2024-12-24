TVアニメ『来世は他人がいい』のLINEスタンプが登場！！

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株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはTVアニメ『来世は他人がいい』のLINEスタンプを配信いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はTVアニメ『来世は他人がいい』のLINEスタンプ配信を12月24日より開始いたしました。






TVアニメ『来世は他人がいい』よりLINEスタンプの登場です。



吉乃たちと一緒にトークを盛り上げましょう！



ぜひお友達と送り合ってご使用ください。



配信ページはこちら


https://line.me/S/sticker/28950517




【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013　東京都中野区弥生町3－35－13　335中野新橋ビル 3階


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：info@armabianca.com


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