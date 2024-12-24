TVアニメ『来世は他人がいい』のLINEスタンプが登場！！
株式会社arma bianca
株式会社アルマビアンカはTVアニメ『来世は他人がいい』のLINEスタンプを配信いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はTVアニメ『来世は他人がいい』のLINEスタンプ配信を12月24日より開始いたしました。
TVアニメ『来世は他人がいい』よりLINEスタンプの登場です。
吉乃たちと一緒にトークを盛り上げましょう！
ぜひお友達と送り合ってご使用ください。
配信ページはこちら
https://line.me/S/sticker/28950517
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3階
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：info@armabianca.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元 株式会社 arma bianca
Web http://armabianca.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(C)小西明日翔・講談社／来世は他人がいい製作委員会