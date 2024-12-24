＜会計事務所ための稟議・申請・承認システム＞「ワークストリームクラウド」を12月24日から提供開始

株式会社ＴＫＣ

株式会社ＴＫＣ(本社：栃木県宇都宮市/代表取締役社長：飯塚真規)は、会計事務所向けの稟議・申請・承認システム「ワークストリームクラウド」を12月24日から提供します。これは、紙やメール、チャットなどで行われている会計事務所内のさまざまな稟議や申請手続（請求依頼や有休申請等）や確認などの業務フローをノーコード※で簡単に作成できるシステムです。

（※ノーコード：プログラミング言語等を介さずアプリを開発する方法）

ワークストリームクラウドは「申請書の準備や作成に時間がかかる」「紙、メール、チャットなど、申請手続きがバラバラで、確認が漏れる」といった、会計事務所内の稟議・申請・承認業務でよくある悩みを解決するシステムです。当システムを通じて申請・承認の業務フローをデジタル化することで、確認・対応漏れを防止できます。

また、クラウド型のシステムであるため、パソコンやスマホからいつでもどこでも稟議・申請・承認が可能。「事務所にいないと手続きができず、時間がかかる」といった状況を改善します。

ＴＫＣは、今後も新しいシステムやサービスの開発・提供を通じて、会計事務所のＤＸ化・生産性向上を支援してまいります。

■申請書類の例

（ワークストリームクラウドでは、これらの書類のサンプルを用意。所内ですぐに利用開始できます）

(1)勤怠・労務

有給休暇申請書：有給休暇取得のための申請

直行直帰事前申請：直行直帰の事前申請

残業申請書：残業を行う場合の申請

職員の住所変更届：職員の住所等が変更になった際に利用

(2)所内管理

事務所貸与ＰＣ持ち出し申請書…在宅ワーク、出張時などに利用

所内報告書…所内の備品（トナー、紙等）の購入に利用

立替申請書…旅費、懇親会などの立替払い時に利用

慶事申請書…顧問先の結婚、出産、手配品の経費精算など

(3)顧問先企業関連

顧問料変更依頼書…顧問料をまとめた書類

消費税届出書類に関する検討依頼書…次期の消費税課税方式等の検討結果

解約理由書…顧問先の解約理由書

〈ご参考〉

■ワークストリームクラウドの三つの特長[表: https://prtimes.jp/data/corp/18852/table/393_1_5125e1a53c2d23ea0e38c92c3577fdf7.jpg ]■ＯＭＳクラウド（税理士事務所オフィス・マネジメント・システム）とは

税理士事務所に最適な業務フローを実現し、生産性と業務品質の向上を支援するシステム。関与先企業の情報や会計事務所の情報をＴＫＣインターネット・サービスセンター（ＴＩＳＣ）で一元管理できるところに特長があり、それらの情報はすべてのＴＫＣシステムに相互に連携するため、効率的に業務を行えます。

■関連サイト

ＯＭＳ：https://www.tkc.jp/ao/system/oms/

会計事務所向けシステム：https://www.tkc.jp/ao/system_adv/