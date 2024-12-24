ジョンソンホームズ 全８店舗でウィンターセールを開催中

ヤマチユナイテッド

新築住宅・リフォームをはじめインテリアショップ・飲食店計11店舗を運営する（株）ジョンソンホームズ（本社：北海道札幌市西区、代表：山地 章夫）は、インテリアショップ全８店舗でウィンターセールを12月20日(金)より開催中です。【WEBページ】inZONE：https://www.inzone.jp/sale/9613/ The JOHNSON STORE：https://www.johnsonstore.jp/news/info/10749/ blocco：https://www.bloccoshop.jp/news/wintersale.202412/

inZONE with ACTUS

最大30%OFFのカウチソファやダイニングなど目玉商品が充実。雑貨は毎年大人気のタオル類やクッションカバー、フラワーベースなどMAX 40%OFFやスペシャルプライスの商品が目白押し。和から洋まで揃った充実の食器類は、ホームパーティや年末年始などの集いにもまだまだ間に合います。

1月2日からの新年初売りは\3,000以上のご購入で辰の干支人形をプレゼント！（数に限りがございます。）毎年完売のルームフレグランスブランド『CULTI』の新年福袋も数量限定で販売します。

さらに公式LINEのご登録で定価商品に使える最大\20,000OFFのクーポンを配信中！

【WEBページ】https://www.inzone.jp/sale/9613/

The JOHNSON STORE

人気オリジナルソファ３機種が20%OFFとソファがお買い得！その他ダイニングやチェア、シェルフなど嬉しいOFFアイテムが充実。雑貨は人気のキッチンアイテムやデザイン性の高い日用品、お掃除グッズが20%OFF。この時期嬉しい土鍋は30%OFFに！

さらに公式LINEのご登録で定価商品に使える最大\20,000OFFのクーポンを配信中！ 【WEBページ】https://www.johnsonstore.jp/news/info/10749/

blocco

オーダーソファ専門店のbloccoはこだわりのソファがお得に購入できるチャンス！『MOLLE』『JUAN』『GRID』の人気３機種が張地限定で20%OFF。張地は10色超からお選びいただけます。さらに月変わりの特典をご用意し、12月は新規オーダー商品の配送料が無料、1月はお正月限定くじ引きや、人気スツール『CUBE』を台数限定特価でご用意しています。

さらに最大\55,000 OFFのスペシャルクーポンも配信！

12/1にはイオンモール札幌発寒店にもNEW OPEN。こちらもお見逃しなく。

【WEBページ】https://www.bloccoshop.jp/news/wintersale.202412/

SHOP INFORMATION

inZONE with ACTUS 宮の森本店

〒063-0802 札幌市西区二十四軒2条7丁目1-14

011-611-3939

営業時間：11:00～19:00

※12/29～1/1は年末年始休業となります。

※1/2～新年初売り（18:00閉店）

inZONE with ACTUS 大通店

〒060-0061 札幌市中央区南1条西6丁目4-1 あおばアネックスビル1F

011-209-3939

営業時間：11:00～19:00

※12/29～1/1は年末年始休業となります。

※1/2～新年初売り（18:00閉店）

■公式サイト

https://www.inzone.jp/

■公式アプリ

http://advs.jp/cp/appredir/johnson1987

■Instagram

宮の森本店 https://www.instagram.com/inzonewithactus/

大通店 https://www.instagram.com/inzonewithactus_tjs/

The JOHNSON STORE Nango Base

札幌市白石区南郷通20丁目北１番23号

TEL:011 - 398 - 5558

営業時間：11:00～19:00

※12/29～1/2は年末年始休業となります。

※1/3～新年初売り

The JOHNSON STORE Odori Studio

札幌市中央区南1条西6丁目4-1 地下鉄「大通」駅 徒歩4分

TEL:011 - 209 - 3979

営業時間：11:00～19:00

※12/29～1/1は年末年始休業となります。

※1/2～新年初売り（18:00閉店）

■公式サイト

https://www.naturiestudio.jp/

■公式アプリ

http://advs.jp/cp/appredir/johnson1987

■Instagram

Nango Base https://www.instagram.com/naturiestudio/

Odori Studio https://www.instagram.com/naturiestudiosupply/

blocco 石狩工場本店

石狩市新港中央3丁目760-6

TEL：0133-64-9770

営業時間：10:00～17:00（木曜定休日）

※12/30～1/3は年末年始休業となります。

※1/4～新年初売り

blocco 札幌店

札幌市中央区北二条東４丁目サッポロファクトリー３条館３Ｆ

TEL：011-522-7212

営業時間：10:00～20:00

※12/31・1/1は年末年始休業となります。

※1/2～新年初売り

blocco イオンモール札幌発寒店

札幌市西区発寒８条12丁目1-1 イオンモール札幌発寒２Ｆ

TEL：011-215-5977

営業時間：10:00～21:00

※年末年始休業なし

blocco 青山店

東京都港区南青山２丁目１３－２サンライズ青山ビル

TEL：電話03-6438-9166

営業時間11:00-19:00（火・水定休日）

※12/29～1/4は年末年始休業となります。

※1/5～新年初売り

■公式サイト

https://www.bloccoshop.jp/

■公式アプリ

http://advs.jp/cp/appredir/johnson1987

■Instagram

石狩工場本店・札幌店 https://www.instagram.com/blocco_sofa/

青山店 https://www.instagram.com/blocco_aoyama/

会社概要

【企 業】株式会社ジョンソンホームズ

【所在地】 北海道札幌市西区八軒４条東５丁目１－１

【【代表者】代表取締役 山地 章夫

【業務内容】住宅の設計・施工、リフォーム工事の設計・施工、不動産の売買および斡旋、インテリア商品の販売、オーダーソファの製造・販売、レストラン・カフェ運営、保険事業、住宅FC本部

【ホームページ】https://www.johnsonhome.co.jp/

本掲載に関する問い合わせ

株式会社ジョンソンホームズ

インテリア飲食事業部 広報担当：澤口

メールアドレス：y-sawaguchi@johnsonhome.co.jp