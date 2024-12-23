中国語で歌う47都道府県のご当地ソング第一弾　12/14 ラーチーゴー！日本・吉田社長 「Osaka Explorer」配信

株式会社ジーリーメディアグループ

株式会社ジーリーメディアグループ(本社:東京都渋谷区 代表取締役:吉田皓一)は、12月14日に、代表の吉田皓一が47都道府県の魅力を歌う、ご当地ソング第一弾「Osaka Explorer（オオサカ エクスプローラー）」を、YouTubeチャンネル・吉田社長Japan TVに公開しました。2025年に予定している大阪・関西万博を盛り上げたいという想いから、第一弾は「大阪」を選びました。作詞は吉田自身が手掛け、大阪の観光地やグルメはもちろん、鉄道や歴史について、中国語で歌っています。当社は、月間290万人※が利用する、台湾人・香港人向けで最大の日本の観光情報サイト「樂吃購（ラーチーゴー）！日本」を運営しており、「記事」や「動画」に加えて「歌」もコンテンツに加えて、日本各地の魅力を発信してまいります。

◆「Osaka Explorer」ミュージックビデオ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ua3Y16qm9qQ ]



◆「樂吃購（ラーチーゴー）！日本」吉田社長 日本の魅力を歌で発信

1stソング 2024年9月リリース「SUSHI PARTY（スシパーティー）」

URL：https://youtu.be/SdMytERWiwI?si=3__YaWpxOe5QdUpG



2ndソング 2024年12月リリース「Osaka Explorer」

URL：https://www.youtube.com/watch?v=ua3Y16qm9qQ





◆ジーリーメディアグループ代表取締役 吉田皓一(よしだ・こういち)

生年月日:1982年8月26日

出身大学:防衛大学校を経て慶應義塾大学 経済学部卒業

語 学:中国語 (中国政府認定の語学試験 漢語水平考試で最高級所持)

経歴:

大学卒業後、2007年に朝日放送に入社。総合ビジネス局にてテレビCM の企画やセールスを3年間担当し退職。2012年に台湾や香港からの訪日客向け観光情報サイト「樂吃購(ラーチーゴー)！日本」を開設。翌年10月にジーリーメディアグループを設立。台湾にてテレビ番組やCM出演、雑誌コラムの執筆。現在、北海道のラジオ局FM Northwaveにて「美麗!(メイリー) 台湾」レギュラー出演中、熊本朝日放送「くまもとLive touch」月1レギュラー出演中。

◆樂吃購(ラーチーゴー)！日本とは(https://www.letsgojp.com/)

月間のユニークユーザー数290万人の台湾人・香港人向けで最大の訪日観光サイトです。※繁体中国語圏で日本での遊び方や食、買い物、ホテルについてなど様々に発信している日本観光情報サイトです。また、合計100万人以上のFacebookファン、登録者数30万人以上のYouTubeチャンネル、30万人以上Instagramユーザーを獲得しています。全国各地域で訪日台湾人・香港人観光客を呼び込みたい企業や自治体、公共交通機関、団体などと連携し、地元の魅力を紹介しています。※SimilarWeb調べ

<会社概要>

【社名】株式会社ジーリーメディアグループ (https://www.geelee.co.jp/)

【代表者】代表取締役 吉田 皓一(よしだ こういち)

【設立】2013年10月30日

【資本金】1000万円

【社 員 数】 22名

【所在地】東京都渋谷区千駄ヶ谷5-20-11 第一シルバービル5F

【事業内容】台湾人向け日本情報サイト「ラーチーゴー!日本」の運営、越境EC、観光商品販売、日本人向け台湾情報サイト「メイリー!台湾」の運営

【実績】日本政府観光局、運輸局、全国の都道府県、羽田空港、成田空港、JRグループ等

台湾人・香港人向け日本情報サイト「樂吃購（ラーチーゴー）！日本」

URL: https://www.letsgojp.com/

日本人向け台湾情報サイト「美麗（メイリー）！台湾」

URL：https://meilytaiwan.com/

タイ人向け日本情報サイト「JapaiJAPAN（ジャパイジャパン）」

URL：https://japaijapan.com/