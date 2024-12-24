九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社、ハッカズークが提供する『Official-Alumni.com』を用いてアルムナイ（退職者など）との関係構築を開始

株式会社ハッカズーク

株式会社ハッカズーク（本社：東京都、代表取締役CEO：鈴木仁志「以下ハッカズーク」）が提供するアルムナイ（退職者）専門サービス『Official-Alumni.com』を用いて、九州電力株式会社（代表取締役 社長執行役員：池辺 和弘、「以下 九州電力」）及び九州電力送配電株式会社（代表取締役 社長：今村 弘、「以下 九州電力送配電」）がアルムナイネットワークを構築しますので、お知らせします。

・アルムナイネットワーク構築の背景

九州電力および九州電力送配電は、「九電グループ経営ビジョン2030」の実現に向けて、事業戦略と連動しながら、多様な強みを有する人材を見出し、育て、活かし、人材の力で新たな価値を創造していく「人的資本経営」を推進しています。

その一環として、両社を退職した人材や、採用内定後に他企業等へ入社した人材についても、様々な分野で経験・キャリアを積み、両社に新たな知見や気づきをもたらす貴重な人的資本と捉え、アルムナイコミュニティを構築することで継続的な交流を行うこととしています。そして、ビジネスパートナーとしての協業や、事業戦略を実行する即戦力人材の獲得に繋げ、九電グループの成長・組織力の強化を図ることを目的とするものです。





【九州電力アルムナイ・ネットワークの登録はこちら】

https://app.official-alumni.com/register/kyuden

※過去、九州電力、九州電力送配電に所属していた方専用のネットワークです。

・九州電力、九州電力送配電 会社概要

会社名：九州電力株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 池辺 和弘

本店：福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

設立：1951年5月1日

ウェブサイト：https://www.kyuden.co.jp/



会社名：九州電力送配電株式会社

代表者：代表取締役 社長 今村 弘

本店：福岡県福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号

設立：2019年4月1日

ウェブサイト：https://www.kyuden.co.jp/td_index.html

・『Official-Alumni.com』の概要

Official-Alumni.comウェブサイトのキャプチャ

ハッカズークが提供する『Official-Alumni.com』は、シェアNo.1(*)のアルムナイ専門サービスです。企業とアルムナイ、アルムナイ同士が繋がることができるクラウドサービスとともに、豊富な知見を基にしたコンサルティング及び運用支援を提供しています。アルムナイ採用やビジネス協業、離職率改善など、さまざまな価値を生み出します。

（導入企業例：トヨタ自動車株式会社、三菱商事株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社ニトリホールディングスなど）

【サービスURL】https://official-alumni.com/

*日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年6月期 企業向けアルムナイ専門サービス競合調査によるもの

・ハッカズーク 会社概要

会社名：株式会社ハッカズーク（英語名：Hackazouk Inc.）

代表者：代表取締役CEO 鈴木 仁志

所在地：東京都文京区後楽２丁目３－２１ 住友不動産飯田橋ビル 5階

設立：2017年7月

事業内容

・『Official-Alumni.com』の企画・開発・販売・運営

・『アルムナビ』の企画・開発・運営

・人事・採用・アルムナイに関するコンサルティング

ウェブサイト：https://hackazouk.com/

サービスページ：https://official-alumni.com/

アルムナビ：https://alumnavi.com/

問い合わせ先：contact@official-alumni.com