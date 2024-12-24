いよいよ今週開催！2024年を締めくくる新事業創造カンファレンス「01Booster Conference2024」の見どころを紹介

株式会社ゼロワンブースター

企業のオープンイノベーションや新規事業開発を支援する株式会社ゼロワンブースター（本社：東京都千代田区、代表取締役：合田 ジョージ）は、2024年12月27日（金）に「01Booster Conference 2024」（以下、01BCF2024）を開催いたします。

01BCFは、事業創造を加速するためにあらゆる分野のプロフェッショナルと私たちの知見やノウハウをお伝えする、01Booster主催のカンファレンスです。2024年で8回目の開催となる今回は、「CONNECTING THE_____」というテーマのもと、事業会社、ベンチャーキャピタル、アカデミア、行政など、各分野のプロフェッショナルが一堂に会し、トークセッションで議論を交わします。また、国内外の次世代スタートアップ16社によるピッチセッションや、国内外のスタートアップ・行政・支援者による40のブース、スタートアップのプロダクトトライアルなどもお楽しみいただけます。

今回は、本カンファレンスの見どころを一挙にご紹介します。

WEBサイト :https://conference.01booster.com/

【SPECIAL SESSION】経済産業省と語るスタートアップ・イノベーション

16:40 - 17:30 @STAGE

「イノベーション創出のためのスタートアップ推進、企業への期待」

経済産業省 イノベーション創出新事業推進課の桑原課長を特別ゲストに迎え、スタートアップ育成５ヵ年計画から２年を経過した現時点における日本のスタートアップエコシステムの現状と、日本のポテンシャルを活かした今後の方向性について議論します。

「裾野の拡大」がある程度行われてきた現在、次なる目標である「高さの創出」と「継続」を達成するためには、スタートアップと大企業の"Power to Scale"や地域や大学の強みを掛け合わせることが必要です。

また、本セッションでは、裾野の拡大に資するこれまでのスタートアップ政策と、更なるイノベーション創出と経済構造改革推進に向けた今後のスタートアップ政策についても触れ、参加者に向けて現状と未来のビジョンを共有します。

[登壇者]

桑原 智隆 氏｜経済産業省 イノベーション・環境局 イノベーション創出新事業推進課 課長

鈴木 規文｜株式会社ゼロワンブースターホールディングス、株式会社ゼロワンブースターキャピタル、株式会社ゼロワンブースター 代表取締役

セッション紹介ページ :https://conference.01booster.com/program/A2/

新規事業と企業変革そしてスピンオフ・スピンアウトという新潮流

13:25 - 14:15 @STAGE

「新規事業づくりの営みをトリガーに、企業変革を仕掛ける」

[登壇者]

川口 紗弥香 氏｜富士通株式会社 CEO室 DX Division Fujitsu Innovation Circuit Office Manager

松尾 英明氏｜サントリーホールディングス株式会社 未来事業開発部 課長

川岸 亮造 氏｜株式会社Incubate Harbor 代表取締役、株式会社ゼロワンブースター 新規事業開発部 スペシャリスト

セッション紹介ページ :https://conference.01booster.com/program/A3/

15:35 - 16:25 @STAGE

「スピンオフ・スピンアウトの現状と未来～事業会社からスタートアップへ～」

[登壇者]

岩城 陽大 氏｜Star Signal Solutions株式会社 代表取締役

西田 誠 氏｜MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社 代表取締役/CEO

平野 武士 氏｜株式会社THE BRIDGE 代表取締役

浜宮 真輔｜株式会社ゼロワンブースターキャピタル 取締役・パートナー

セッション紹介ページ :https://conference.01booster.com/program/A5/

オープンイノベーションとベンチャースタジオ、次世代のCVCのあり方

12:20 - 13:10 @STAGE

「オープンイノベーションを加速するベンチャースタジオの可能性～STUDIO 10Xが切り拓く未来～」

[登壇者]

関本 峻治 氏｜MLCベンチャーズ株式会社 投資部 部長

高田 信一朗 氏｜株式会社日本海ラボ オープンイノベーション推進チーム ディレクター

野田 弘之 氏｜特種東海製紙株式会社 資源再活用本部 事業開発部 主幹

湯淺 知英 氏｜株式会社大林組 土木本部 先端技術推進室 技術開発部

丸山 有弥｜株式会社ゼロワンブースター 01Booster Studio 責任者

セッション紹介ページ :https://conference.01booster.com/program/A2/

14:30 - 15:20 @STAGE

「Next Generation CVC～これからのCVCはスタートアップにとってどういう存在になるか～」

[登壇者]

時久 航一 氏｜第一三共ヘルスケア株式会社 経営企画部 事業開発グループ CVCシニアマネージャー

前澤 早紀 氏｜株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 総合企画室 CVC・LPチーム ベンチャーキャピタリスト

村田 義樹 氏｜京都キャピタルパートナーズ株式会社 ベンチャー投資部 部長代理

立山 冬樹｜株式会社ゼロワンブースターキャピタル パートナー

セッション紹介ページ :https://conference.01booster.com/program/A4/

コーポレートイノベーション、そしてグローバル化の最前線

12:20 - 13:10 @ROOM

「年末恒例 村上教授の大放談会

『御社が何をやってもイノベーションが生まれない本当の理由を一緒に考えます』」

[登壇者]

村上 恭一 氏｜創新研究家

鈴木 規文｜株式会社ゼロワンブースターホールディングス、株式会社ゼロワンブースターキャピタル、株式会社ゼロワンブースター 代表取締役

セッション紹介ページ :https://conference.01booster.com/program/B1/

13:15 - 14:00 @ROOM

「変革を生むDEI: 企業における真の挑戦と成長の力」

[登壇者]

大橋 沙彩 氏｜BEYOND by ONE JAPAN Program Lead

神山 祥子 氏｜株式会社SHOSABI 代表取締役CEO

ブランスクム 文葉 氏｜Fleurinary株式会社 代表取締役

セッション紹介ページ :https://conference.01booster.com/program/B2/

15:00 - 15:45 @ROOM

「アジアスタートアップのグローバル展開戦略～日韓台越が描く未来～」

[登壇者]

Chi Ko 氏｜Startup Island TAIWAN Brand Strategy Coordinator

Seowoo Chung 氏｜Mark & Company Investment Division Team Leader

Cong-Thang Huynh 氏｜InnoLab Asia CEO

川島 健｜株式会社ゼロワンブースター 取締役

※英語によるトークセッションです。

テキストによる同時通訳をスクリーン表示いたしますので、合わせてご覧ください。

セッション紹介ページ :https://conference.01booster.com/program/B4/

国内外の次世代イノベーター16社が集結！スタートアップピッチ

医療・ヘルスケアテックから先端素材、産業基盤・リスクマネジメント、マーケティング・エンターテイメント、そして次世代モビリティ・宇宙まで、幅広い領域で革新を起こす企業が集結しました。特に、東レ発の大企業スピンオフベンチャーや大阪大学発の研究開発型スタートアップ、さらには韓国・台湾の先端テック企業の参加は、新規事業開発、オープンイノベーションの潮流を象徴しています。2024年を総括するにふさわしい多彩なスタートアップによるプレゼンテーションにご注目ください。

14:00 - 14:55 @ROOM

「01Startup Pitch 01」

セッション紹介ページ :https://conference.01booster.com/program/B3/

15:45 - 16:40 @ROOM

「01Startup Pitch 02」

セッション紹介ページ :https://conference.01booster.com/program/B5/

40のブース出展で、多様な領域の事業創造の今を体感新企画「TRIAL」で、革新的プロダクトを体験

01BCF2024では、スタートアップ31社と行政・支援機関9組織による、合計40のブース出展が決定しました。今回は、フードテックやアグリテック、ヘルスケア、宇宙、エンターテインメントなど、幅広い領域のスタートアップが参加。また、アジアの革新的なスタートアップや支援機関、日本国内からも自治体や支援機関などが出展しています。

出展者紹介 :https://conference.01booster.com/#booth

また、今回の新たな試みとして、スタートアップや社内新規事業から生まれた革新的なプロダクトを実際に試せる「TRIAL」を実施します。参加者は一人2種類まで、以下のプロダクトを体験できます。

※先着順での配布となり、数に限りがございます。

TRIAL参画企業6社の紹介 :https://conference.01booster.com/#trial

【冬休み親子イベント】イノベーションの世界を見に行こう！

01BCF2024の開催は、学校の冬休み時期。そこで、子育てと仕事を両立しながらエコシステム内で活躍するパパ・ママとお子さまを対象とした特別企画を実施します。親子でスタートアップやイノベーションの世界を一緒に見て回ったり、パパママ同士で交流したりできます。

■プログラム内容

1. イノベーションの世界を体験しよう

スタートアップのブースで、サービスやプロダクトに触れてみましょう。

また、起業家のピッチを聞いて、親子で未来について話してみましょう。

2. 名刺交換をしてみよう

当日会場で名刺をお渡しします。

会場には起業家や投資家など、色々な大人たちがいますので、名刺交換をしてみましょう。

大人の世界に一歩足を踏み入れることで、子どもが将来、社会に出て活躍する姿をイメージするきっかけになります。

3. 親同士で交流しよう

パパママ同士で交流しましょう。

子どもを持つ親同士で、情報交換したり、悩みを共有したりしましょう！

■タイムスケジュール

13:45 受付開始

14:00 プログラム説明・パパママ交流タイム

15:00 名刺を作ろう

15:20 会場内ツアー

15:40 自由解散

■対象

未就学児（0歳～）、小学生、中学生、高校生とその保護者（18歳以上の方）

※大学生の方は、お一人でご参加いただけます

詳細及びお申し込み :https://01familyday.peatix.com/

01Booster Conference 2024開催概要

名称：01Booster Conference 2024

日時：2024年12月27日（金）12:00～18:00（予定）

場所：Tokyo Innovation Base（TIB）

東京都千代田区丸の内3-8-3 SusHi Tech Square 2F

参加費：無料（要事前登録）

URL：https://conference.01booster.com/

※メディアとしてご取材いただける場合は、01Boosterスタッフまでお問い合わせください。

株式会社ゼロワンブースター

「事業創造の力で世界を変える」という企業理念のもと、大手企業とベンチャー企業の連携を促進するオープンイノベーションプログラムや、社内新規事業を促進する制度の構築及び公募型新規事業プログラム、出向型事業開発プログラム等を展開しています。他にも、個人のアイデアを形にするワーキングコミュニティ「有楽町『SAAI』Wonder Working Community」の運営や、起業を0からサポートする01Booster Studio、そしてスタートアップ連携管理クラウドInnoScouterなども展開しております。

グループ会社の01Booster Capitalを通じてベンチャー投資も行っており、多角的に事業創造をサポートいたします。



商号：株式会社ゼロワンブースター

代表者：代表取締役 合田ジョージ

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル1階

設立：2012年3月

事業内容：

起業家向けシェアオフィス、コーポレートアクセラレーター・イントラプレナーアクセラレータープログラム企画運営、企業内起業人材研修、投資および資金調達支援、事業創造コンサルティング、M&A仲介サポート等

URL：https://01booster.co.jp

※コーポレートアクセラレーターは01Boosterの登録商標です。