【NEW Open】子連れホテル Kids Garden〔泊まれるこどもの国〕が本日クリスマスから予約開始！都内から30分・船橋駅から15分
大人気「泊まれるお城 Cocon Garden(https://www.instagram.com/cocongarden)」の系列2号店の
子連れホテル Kids Garden〔泊まれるこどもの国〕(https://www.instagram.com/kidsgarden_jp)が
2024年12月24日千葉県松戸市にNEW Open！
ヴェネツィアのようなカラフルな街並みがこどもの国に大変身。
スーパーマーケットやアイスクリーム屋さん・男の子が大好きな「働く車シリーズ」
消防車の梯子を登り、滑り台から出動。無料貸出衣装に着替え警察署や病院で職業体験も楽しめる。
大人がくつろげるキッチン付き広々ソファーのカフェも併設されており、大人はまったりママ会などしながら、子供の様子を見守れるのも魅力。
隠し部屋や部屋のどこかに隠されたプレゼントに大人も子供もワクドキが止まらないはず。
寝室は３部屋（和室１部屋・仕切れる洋室１部屋）あり、大人数でのお泊まり会にも最適。
ソファーベッド１台・その他布団・プロジェクター完備
お手洗い２箇所・浴室に洗濯機や乾燥機も完備されており、住むように過ごせる快適空間。
こどもの夢がたくさん詰まった一軒家貸切宿。
現在予約は公式LINE(https://lin.ee/ZiBIMNi)が最安予約受付中。
→公式LINE予約では公式Instagram(https://www.instagram.com/kidsgarden_jp)フォローで税分税分OFF（約10%OFF）
予約サイト(https://vacation-stay.jp/listings/1101177)は現在楽天のみで、順次Airbnbなど公開予定。
また、系列店のCocon Garden(https://lin.ee/nsenedi)では2号店オープンを記念してスペシャル割引企画を実施中。
こちらも見逃せないビッグイベントのため要チェック。
【施設情報】
子連れホテル Kids Garden 〔泊まれるこどもの国〕
〒270-2204 千葉県松戸市六実5－28－15
都内から30分・船橋駅から電車で15分の六実駅徒歩3分
敷地内駐車場1台有り
最大14名まで宿泊可能
チェックイン １５：００～
チェックアウト ～１０：００
【公式ライン】
https://lin.ee/ZiBIMNi
【公式インスタグラム】
https://www.instagram.com/kidsgarden_jp
【公式X】
https://x.com/kidsgarden_jp
【メール】
kidsgarden.jp@gmail.com
【楽天予約サイト】
https://vacation-stay.jp/listings/1101177
【Airbnb予約サイト】
https://www.instagram.com/kidsgarden_jp