『Hi-Fi Un!corn Livehouse Tour 2024 ～FANTASIA～』CS放送・TBSチャンネル1で2025年2月9日(日)にテレビ初独占放送！

株式会社TBSテレビ(本社:東京都港区、代表取締役社長:龍宝正峰)が運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、2024年9月8日に東京・豊洲PITで開催された『Hi-Fi Un!corn Livehouse Tour 2024 ~FANTASIA~』を2025年2月9日(日)にテレビ初独占放送することが決定!

TBSと韓国放送局SBSグループ、K-POPバンドの名門FNC ENTERTAINMENTによる日韓合同大型プロジェクト『THE IDOL BAND : BOY'S BATTLE』で優勝し、2023年6月26日に日韓合同デビューを果たした5人組ボーイズバンド、Hi-Fi Un!corn。

メンバーはオム・テミン(Vo.& Gt.)、福嶌崇人(Vo.)、キム・ヒョンユル(Gt.)、ソン・ギユン(Ba.)、ホ・ミン(Dr.)の5人。

同年には、TVドラマ『君には届かない。』(TBS系)の主題歌に楽曲「U&I」が起用され、オリコンチャートで最高4位を記録。2024年に入り、3rd Digital Single「ABC is」がTVドラマ『訳アリ女ダイアリー』(TBS系)の主題歌に抜擢され、TVドラマ『さっちゃん、僕は。』(TBS系)ではオープニングテーマおよびエンディングテーマを担当。最近ではメンバーがドラマに出演するなど、音楽活動だけでなく、俳優活動にも活躍の場を広げている。

そしてこの度、2024年8月28日にリリースされた1st ALBUM「FANTASIA」を引っ提げ、大阪を皮切りに東名阪ライブハウスツアー『Hi-Fi Un!corn Livehouse Tour 2024 ~FANTASIA~』を開催。TBSチャンネル1では、同ツアーの豊洲公演をお届け!今年6月にデビュー一周年を迎え、成長した彼らの最新ライブをお楽しみください!

また、この放送を記念して、Hi-Fi Un!cornが今年1月にEX THEATER ROPPONGI(東京)で開催したライブに、独占インタビューを追加した特別版『Hi-Fi Un!corn 1st Livehouse Tour ~U&I~ 独占インタビュー付き特別版』、2023年9月に開催された初ワンマンライブ『Hi-Fi Un!corn 1st Oneman Live ~ HELLO ~ Livehouse Volume 1』、『THE IDOL BAND : BOY'S BATTLE』で優勝したデビューショーケース『Hi-Fi Un!corn デビューショーケース : Over the Rainbow』、『THE IDOL BAND : BOY'S BATTLE』で優勝し、デビューまでの軌跡を振り返る特別番組『THE IDOL BAND 外伝:Hi-Fi Un!corn Who Are You?』の一挙放送も決定!最新ライブとあわせて、この機会にぜひお楽しみいただきたい。

放送情報

■番組タイトル

『Hi-Fi Un!corn Livehouse Tour 2024 ~FANTASIA~』

【収録:2024年9月8日(日) 豊洲PIT (東京)】

■放送チャンネル

CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」

■放送日時

2025年2月9日(日)午後8時~午後10時50分<テレビ初独占放送>

詳細ページ: https://www.tbs.co.jp/tbs-ch/information/2024_1222_2100.html

関連番組放送情報

■『THE IDOL BAND 外伝:Hi-Fi Un!corn Who Are You?』

2025年2月9日(日)午後0時30分~午後1時20分[前編]

2025年2月9日(日)午後1時20分~午後2時15分[後編]

■『Hi-Fi Un!corn デビューショーケース : Over the Rainbow』

2025年2月9(日)午後2時15分~午後3時20分

■『Hi-Fi Un!corn 1st Oneman Live ~ HELLO ~ Livehouse Volume 1』

2025年2月9日(日)午後3時20分~午後5時20分

■『Hi-Fi Un!corn 1st Livehouse Tour ~U&I~ 独占インタビュー付き特別版』

2025年2月9日(日)午後5時20分~午後8時

<視聴方法>

スカパー!(CS296)、スカパー!プレミアムサービス(Ch616)

J:COMほか全国のCATV、ひかりTV、auひかり テレビサービス、などでご覧頂けます。

