無料セミナー「はじめての医療機器の製品安全／EMC試験セミナー」開催のご案内
一般財団法人日本品質保証機構
セミナー概要
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一般財団法人日本品質保証機構（本部：東京都千代田区、理事長：石井 裕晶）は、2025年2月14日（金）に、対面形式の無料セミナー「はじめての医療機器の製品安全／EMC試験セミナー」を開催いたします。
医療機器を日本で販売するためには、「医薬品、医療機器等の品質質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以下、薬機法）」にのっとって手続きを進める必要があります。
本セミナーでは、薬機法で要求されている電気的な安全試験／EMC試験で基本となる評価規格のJIS T 0601-1:2023およびJIS T 0601-1-2:2023の概要を分かりやすく説明いたします。
医療機器業界へ参入後間もない企業の方、医療機器開発の経験が少ない開発担当の方など、医療機器試験規格の基礎を知る絶好の機会ですので、ぜひご参加ください。
セミナー概要
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【一般財団法人日本品質保証機構（JQA）】(https://www.jqa.jp/)
1957年の設立から一貫して日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関。現在、ISO 9001 や ISO 14001 をはじめとするマネジメントシステム規格の総審査件数において国内最多（※）の実績を誇る認証機関であり、また、国家計量標準を産業界へ供給する機関として、計測器の校正を国内最大級の分野で提供する校正機関である。さらに、国内外の法規制や認証制度の指定機関として、電気製品・医療機器・車載機器に関する電気安全の認証・試験、JISマーク認証を実施するほか、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラルなどの目標達成を目指す企業活動の審査・評価など、多彩なサービスを提供している。
※JQA調べ／2023年3月末時点。