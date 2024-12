大王降臨　エジプト政府公認　史上最大級の巡回展がついに日本初上陸「ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金」

ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会

「ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会」とNEON JAPAN 株式会社は、2025年3月8日(土)~9月7日(日)まで、東京・豊洲市場前「ラムセス・ミュージアムat CREVIA BASE Tokyo」 において、エジプト史上“最も偉大な王”と称されるラムセス大王(ラムセス2世)とその時代にまつわるエジプトの至宝180点を展示する特別展を開催します。開催に先んじて、メールアドレス登録者限定の先行販売チケットを2024年12月24日(火)~2025年1月23日(木)までの期間限定で販売いたします。

公式サイトURL:https://ramsesexhibition.jp

本展はエジプト政府公認の展覧会。過去に日本で開催された「ツタンカーメン展」と並ぶ史上最大級の展覧会であり、3000年以上前の古代エジプトのアーティファクツ・芸術品を、最高の状態に管理・保存しているエジプト考古最高評議会特別支援のもと180点展示します。また、これまでにアメリカ・ヒューストン、サンフランシスコ、フランス・パリ、オーストラリア・シドニー、ドイツ・ケルンで開催、世界各地で人気を博し計200万人以上の来場者を数えています。東京が世界6都市目となり、アジアでは初の開催となります。史上最大級の古代エジプトの至宝が来日し、日本のみなさまに直接ご覧いただける一生に一度の貴重な体験を、ぜひお楽しみください。

■『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』開催概要

名 称 :ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 /ACN Ramses the Great and the Gold of the Pharaohs

会 期 : 2025年3月8日(土)~9月7日(日)(予定)

会 場 : ラムセス・ミュージアム at CREVIA BASE Tokyo(豊洲)

住 所 : 東京都江東区豊洲6丁目4-25

交 通 : ゆりかもめ「市場前」駅徒歩3分

主 催 : ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会 / NEON JAPAN 株式会社

後 援 : エジプトアラブ共和国大使館

特別協賛: 株式会社 ACN

入場料 : 期間限定販売 2024年12月24日(火) 14:00 ~2025年1月23日(木) 23:59

※ 要メールアドレス登録

限定 平日:大人3600円 中高生2600円 小学生1900円

土日祝及び特定日:大人3800円 中高生2800円 小学生2100円

通常*1 平日:大人4100円 中高生3100円 小学生2400円

土日祝及び特定日:大人4300円 中高生3300円 小学生2600円

*1当日窓口販売の料金です。

販 売 : 限定販売:2024年12月24日~2025年1月23日 ART PASS

一般販売:2025年1月24日~2025年9月7日 ART PASS /

アソビュー / ローチケ

チケットぴあ /

イープラス 他

お問い合わせ先: 050-5541-8600(ハローダイヤル)

■メールアドレス登録者様に向け期間限定で割引チケット発売

開催に先んじて、メールアドレス登録者様限定の日時指定券を公式サイトにて2024年12月24日(火)~2025年1月23日(木)までの期間限定で販売します。ラムセス大王展オフィシャルサイト上でメールアドレスをご登録された方限定で特別割引となるお得なチケットをご案内いたします。世界各地で人気の展覧会をお得にお楽しみください。

【先行チケット 日時指定券(オンライン)ご購入方法】

1. 公式サイト(https://ramsesexhibition.jp)へアクセス。

2. ページ下部の「期間限定販売チケット情報を入手!」箇所からメールアドレスを登録。

3. 届いたメールから「限定販売特設ウェブサイト」へアクセス、チケットをご購入下さい。

■古代エジプト史上最長在位期間を誇る「最も偉大な王」ラムセス大王

ラムセス大王は、古代エジプト史上最も長い67年間もの間エジプトを統治し、エジプトでは「最も偉大な王」と称されています。92歳まで生きたとされるラムセス大王は、エジプト文明が最盛期を迎えた新王国時代における古代エジプトの権力と富の象徴です。ラムセス大王は、近隣諸国との和平に貢献した最強の戦士として知られ、自身の巨大なモニュメントを含む広範囲にわたる偉大な建築物の制作を多数主導し、その生涯に100人以上の子供をもうけたとされています。

■古代の遺物が最新技術で蘇る!VRやプロジェクションマッピングを使い、

まるで古代エジプトの世界に入り込んだようなイマーシブ体験をお届け

本展は、古代エジプト新王国時代(紀元前1539年~1075年)に由来する180点の貴重な遺物や華麗な黄金の工芸品の実物が、最新のデジタル体験や音響・照明と共に新しいスタイルで展示される体験型展覧会です。展示物には、貴重なラムセス大王の木棺、高価な宝石、荘厳な王のマスク、動物のミイラ、精巧なお守りなど、エジプト国外に出たことのない唯一無二の遺物が含まれています。さらに、ラムセス大王の生涯をVRやプロジェクション・マッピング等の最新技術で再現。ラムセス大王が建設に関わった最も有名な建造物である「アブ・シンベル神殿」とラムセス大王の妻、ネフェルタリの墓を巡るVR体験もご用意しています。このVR体験は、ラムセス大王の妻ネフェルタリが、愛する夫の元へ向かう来世への旅に来場者をお連れするというストーリーで、ネフェルタリはこの旅の中で、ラムセス大王が「将軍」「建築家」「古代エジプトの宗教の守護者」としてエジプトをどのように変革したかを語ります。最新のモーションチェアで神殿や砂嵐の中を飛び回り、最後にラムセス大王と対面するという特別な体験をお届けします(入場料とは別料金)。本物の美しさと迫力を目の前にお届けする、まさに「一生に一度の機会」を提供します。

■グローバル・キュレーターにエジプトの権威 ザヒ・ハワス博士、

ジャパン・キュレーターに日本を代表するエジプト考古学の第一人者・吉村作治教授が就任

本展のグローバル・キュレーターには、エジプトの元考古最高評議会事務総長・元考古担当国務大臣であり著名なエジプト考古学者であるザヒ・ハワス博士が就任。また、日本におけるエジプト考古学の権威であり、東日本国際大学総長、早稲田大学名誉教授、工学博士(早大)である吉村作治教授が本展覧会のジャパン・キュレーターに就任することが決定しました。

【グローバル・キュレーター:ザヒ・ハワス博士 コメント】

「ラムセス大王は、歴史上エジプトを統治したファラオの中でも最も偉大な王と考えられています。エジプトの歴史を語るに欠かせない建造物や遺物の多くは、ラムセス大王によって作られたものです。この展覧会では、最も偉大なファラオが歴史に名を残すことになった重要な瞬間を明らかにするとともに、最高に美しい状態に保存されたエジプトの遺物・芸術品をご覧頂けます」

<プロフィール>

ザヒ・ハワス(Zahi HAWASS)

アレクサンドリア大学ギリシャ・ローマ考古学・学士号を取得。1969年から1974年まで、エジプト各地の遺跡の考古監察官として勤務。1980年に大ピラミッドの主任検査官に就任。バハリヤ・オアシスの総責任者としてエジプトに帰国。1998年にギザ遺跡担当事務次官に就任。世界で最も著名な考古学者のひとりで、「失われた黄金都市」を発見。クフ王の大ピラミッドの秘密を解明するプロジェクトでも活躍中。日本でも活動の幅を広げ、書籍の出版やテレビ番組に多数出演。

【ジャパン・キュレーター:吉村作治教授 コメント】

「今回の『ラムセス大王展』は古代エジプト史上、最大のヒーローだったラムセス大王の業績とその魅力を余すところなく私たちに伝えてくれています。古代エジプトの叡智を物語る素晴らしい作品、180点が来日するたいへん見ごたえのある展覧会です。ザヒ博士のセレクトしたこの展覧会の作品は、私たち日本のエジプトファンの期待を充分に満足させてくれると確信しています」

<プロフィール>

吉村 作治(よしむら さくじ)

東日本国際大学総長・教授、早稲田大学名誉教授、工学博士(早大)

1966年、アジア初のエジプト調査隊を発足。現地に赴いて以来、60年以上にわたり発掘調査を継続、数々の発見により国際的評価を得る。1974年アメンヘテプ3世の彩色階段発見を皮切りに、1982年ミイラ200体発見、1987年第2の太陽の船、1996年ダハシュール北遺跡の未盗掘ミイラ発見など、大きな成果を挙げている。現在は、第2の太陽の船発掘復原、大ピラミッド探査、ダハシュール北遺跡調査などの7つのプロジェクトを手掛けている。2023年12月からはクフ王墓の発見を目指してギザ・西部墓地の本格的な発掘調査がスタートした。大学で教鞭をとる傍ら、「古代エジプト展」の企画・開催、書籍の出版やテレビ番組に多数出演。また、エジプト考古学者を目指す子供たち向けの「U-18エジプト作治塾」を開塾。2023年8月には日本とエジプトの学術交流に寄与した功績で外務大臣表彰を受け、さらに秋の叙勲では、長年にわたるエジプト考古学の業績により「瑞宝中綬章」を授与される。