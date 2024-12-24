BIRKENSTOCKのオンライン限定福袋がパワーアップして今年も登場！

Birkenstock Japan 株式会社

毎年大人気のBIRKENSTOCKのオンライン限定福袋。今年は「選べる福袋」としてパワーアップして発売いたします。

人気のモデルが選べる福袋は、各サンダルとお楽しみの一足の二足入り。「ARIZONA福袋」「BOSTON福袋」「ZURICH福袋」の三種類をご用意しています。

また今年はそれ以外にも、お好みのカテゴリーから福袋ならではのワクワク感が楽しい「サンダル福袋」「シューズ福袋」、キッズサイズの「キッズ福袋」も登場いたします。

BIRKENSTOCKの2025年福袋は、2024年12月24日(火)から2025年1月8日(水)まで、BIRKENSTOCK公式オンラインショップにて、数量限定で発売いたします。

＜バリエーション＞

ARIZONA福袋ARIZONA＋お楽しみの1足 27,500円(税込)

BOSTON福袋BOSTON＋お楽しみの1足 29,700円(税込)

ZURICH福袋ZURICH＋お楽しみの1足 28,600円(税込)

サンダル福袋サンダル※＋お楽しみの1足 22,000円(税込) ※ARIZONA、BOSTON、ZURICHを除く

シューズ福袋シューズ＋お楽しみの1足 28,600円(税込)

キッズ福袋キッズ2足 11,000円(税込)

＜発売期間＞

2024年12月24日(火) ～ 2025年1月8日(水) まで

＜販売サイトURL＞

https://www.birkenstock.com/jp/lucky-bags-2025/

※ 数量限定のため、なくなり次第終了となります

※ 2025年1月6日(月)以降、順次発送いたします。到着日の指定はできません

製品に関するお問い合わせ

ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス

Tel:0476-50-2626

www.birkenstock.com/jp