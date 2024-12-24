「風とロック芋煮会2024 イモニーシンフォニー“FURUSATO”」 CSホームドラマチャンネルで1月5日(日)夜9:00TV初放送！
松竹ブロードキャスティング株式会社
(C)風とロック 福島民報社 福島中央テレビ
(C)風とロック 福島民報社 福島中央テレビ
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2g01KnGcKXc ]
「風とロック芋煮会」視聴方法はこちら :
https://www.homedrama-ch.com/series/S85352
ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。
(C)風とロック 福島民報社 福島中央テレビ
「風とロック芋煮会２０２４ イモニーシンフォニー“FURUSATO” ホームドラマチャンネル特別版」
CSホームドラマチャンネルで 1月5日(日)午後9:00～10:30 テレビ初放送！
「心の距離は１ミリだってありゃしない！」観客は具、ミュージシャンは味噌、会場は大きな鍋。そんな思いで開催された「風とロック芋煮会」の今年のテーマは『風とロックイモニーシンフォニー“ＦＵＲＵＳＡＴＯ”』。市政１００周年を迎えた秋の福島県郡山市を舞台に、会場が一体となって開催された野外音楽イベントの模様をホームドラマチャンネル特別版ダイジェストでお届けします！
(C)風とロック 福島民報社 福島中央テレビ
【出演アーティスト】
（※以下、イベントの出演者です。番組登場がないアーティストが含まれる可能性がございます）
でんぱ組.inc / 成瀬瑛美 / DEAN FUJIOKA / KANA-BOON / 竹原ピストル / 岡崎体育 / 打首獄門同好会 / 四星球 / 怒髪天 / THE BACK HORN / LOW IQ 01 / SILENT SIREN / 日食なつこ / 亀田誠治 / 高橋優 / メガネツインズ / 玉井詩織 / 奈良美智 / サンボマスター / 常任味噌（渡辺俊美 / 藤井敬之 / 松田晋二 / 箭内道彦 / ほか）/ and more
ナレーション：小野紗由利（福島中央テレビ）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2g01KnGcKXc ]
「風とロック芋煮会」視聴方法はこちら :
https://www.homedrama-ch.com/series/S85352
ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。
ホームドラマチャンネル カスタマーセンター ０５７０-００１-４４４
IP電話のお客様は０３-６７４１-７５３５
【受付時間】１０：００～２０：００（年中無休）