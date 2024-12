A BATHING APE(R)︎ × NANGA

株式会社 ノーウェア

「A BATHING APE(R)︎(ア ベイシング エイプ(R)︎以下、BAPE(R)︎)」は、日本発のアウトドアブランド「NANGA(ナンガ)」とのコラボレートコレクションを発売します。



「NANGA」は1941年に滋賀県で創業。羽毛布団の製造からスタートし、その後、寝袋やジャケットなどのアウトドア用品へと事業を拡大。中でも、日本製にこだわった高品質なダウン製品で知られ、国内外で高い評価を得ています。





今回のコラボレーションでは、ダウンジャケットとスリーピングバッグ、ダウンデュべ、ポケッタブルエコバッグをラインアップ。

ダウンジャケットは2型。1型目は、BAPE(R) CAMOの総柄。BAPE(R)︎の代表的なクラシックダウンジャケットのディテールをベースにデザインしました。

もう1型は、NANGAの定番「HINOC DOWN JACKET(ヒノックダウンジャケット)」をベースに、BAPE(R)︎のスノーボードジャケットのディテールを取り入れ、前立てに“A BATHING APE”のタイポグラフィを刺繍しました。肩周りとヨーク、後ろ袖をBAPE(R) CAMOの切り替えでアレンジしています。



素材には、NANGAが独自開発した防水透湿性、耐水性、撥水機能、防風性能を備える機能素材「AURORA-TEX(R)︎」を採用しているので、タウンからアウトドアまで、幅広いシーンで活躍します。

また、NANGAのフラッグシップモデルである「AURORA TEX LIGHT600DX」をベースにしたスリーピングバッグとGOOD SLEEPINGシリーズから構造に拘った羽毛布団「DOWN DUVET DOUBLE DX(TRAPEZOID)」をBAPE(R) CAMOの総柄で登場。

ダウン製品の中綿には世界最高水準の羽毛専業メーカー「河田フェザー」による高品質ダウンや環境に優しいリサイクルダウンを使用した高い防寒性を誇る仕様。

さらに、弱撥水加工の施されている20dnリップストップナイロンを使用したポケッタブルエコバッグもBAPE(R) CAMO柄で登場します。

LOOK BOOKは、新宿の街並みやルーフトップで、フォトグラファーのRK氏が撮り下ろしました。

2024年12月28日(土)にA BATHING APE(R)︎正規取扱い店舗およびBAPE.COM WEB STOREにて、数量限定で発売します。

商品詳細はBAPE.COM 特設ページをご覧ください。

BAPE.COM 特設ページ:

https://jp.bape.com/blogs/news/nanga

BAPE(R) X NANGA1ST CAMO AURORA TEX DOWN JACKET\110,000- (税込)BAPE(R) X NANGAHINOC DOWN JACKET\132,000- (税込)BAPE(R) X NANGA1ST CAMO AURORA TEX 600 DX\121,000- (税込)BAPE(R) X NANGA1ST CAMO DOWN DUVET DOUBLE DX\176,000- (税込)BAPE(R) X NANGA1ST CAMO POCKETABLE ECO BAG\8,800- (税込)

About A BATHING APE(R)(BAPE(R)) / アベイシングエイプ(R)(ベイプ(R))

東京に拠点を構え、日本発信のトレンドを提案。1993年のブランド設立以来、ストリートファッションのシンボルであり続け、30年以上にわたってシーンを牽引。これまでに「エイプヘッド」「ベイプカモ」「ベイプスタ(TM)」「シャークフーディー」「ベイビーマイロ(R)」といったアイコニックなデザインやアイテム、オリジナルパターン&キャラクターを発表してきた。現在はメンズ、レディース、キッズとラインを拡充させ、日本国内およびアメリカ、イギリス、フランス、中国、 更にアジア諸国に店舗を展開し世界中の幅広い層からの高い支持を獲得している。 また名立たるインターナショナルブランド、著名アーティストとのコラボレーションも数多く成功させ、ファッションやアパレルといったカテゴリーにとらわれない、ジャンルレスでフレキシブルな活動を行っている。

Instagram: @bape_japan

Facebook: @BAPE.OFFICIAL

X: @BAPEOFFICIAL

LINE: @bape

お問い合わせ先 / For more information :

BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA

Tel: 03-3407-2145

プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries

マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310

株式会社ノーウェア/ NOWHERE CO., LTD.