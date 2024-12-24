首位・バルドラール浦安が今節も独走状態キープ！ペスカドーラ町田が9ゴールで大勝！第19節｜12月20日～22日 試合結果【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】
12月20日（金）～12月22日（日）に実施したＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第19節の6試合について結果をお知らせいたします。
■第19節 今週の試合結果（全6試合）
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/
見逃し配信はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/list/schedule
＜12月20日（金）＞
「ヴォスクオーレ仙台 1-9 ペスカドーラ町田」
会場：ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）
得点者（仙台）：丸山 将輝
得点者（町田）：クレパウジ・ヴィニシウス、三宅 悠斗、毛利 元亮×2、礒貝 飛那大、遠藤 颯、森岡 薫、ビゴージ
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89600
「フウガドールすみだ 2-3 ボルクバレット北九州」
会場：ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）
得点者（すみだ）：羽生 恒平、丹羽 脩人
得点者（北九州）：川上 翼、安嶋 健至、宮崎 岳
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89601
＜12月21日（土）＞
「湘南ベルマーレ 3-2 シュライカー大阪」
会場：小田原アリーナ
得点者（湘南）：堀内 迪弥、オウンゴール、内村 俊太
得点者（大阪）：加藤 翼、田村 友貴
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89602
「立川アスレティックFC 4-4 名古屋オーシャンズ」
会場：立川市泉市民体育館
得点者（立川）：酒井 遼太郎×2、中村 充×2
得点者（名古屋）：甲斐 稜人×2、清水 和也、アンドレシート
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89603
＜12月22日（日）＞
「バルドラール浦安 3-1 バサジィ大分」
会場：バルドラール浦安アリーナ
得点者（浦安）：長坂 拓海×2、ロドリゴ
得点者（大分）：高溝 黎磨
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89604
「Y．S．C．C．横浜 1-4 しながわシティ」
会場：横須賀アリーナ
得点者（横浜）：小林 歩夢
得点者（しながわ）：笠 篤史×2、山田 凱斗、オウンゴール
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89605
■現在の順位表 ※第19節終了｜12月22日時点
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html
[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/800_1_ce318878d2edf4a9f62613b25212b2e7.jpg ]
■達成された記録
●個人通算記録※Ｆ１・Ｆ２合算
＜Ｆリーグ通算最多得点数＞※Ｆ１・Ｆ２合算
クレパウジ ヴィニシウス（ペスカドーラ町田）現在336得点 ※記録更新中
＜通算300試合出場＞※Ｆ１・Ｆ２合算
星 龍太（フウガドールすみだ）
田村 研人（シュライカー大阪）
＜通算200試合出場＞※Ｆ１・Ｆ２合算
高溝 黎磨（バサジィ大分）
■直近誕生日の選手 ※12/16(月)～12/27(金)
田村 龍太郎（しながわシティ）1988年12月16日生まれ
加藤 未渚実（シュライカー大阪）1992年12月20日生まれ
松谷 健吾（フウガドールすみだ）2003年12月20日生まれ
鬼塚 祥慶（名古屋オーシャンズ）1997年12月21日生まれ
野口 茅斗（バサジィ大分）1999年12月21日生まれ
石井 遥斗（ペスカドーラ町田）2002年12月21日生まれ
陣川 凌（バサジィ大分）2003年12月23日生まれ
金澤 空（名古屋オーシャンズ）2001年12月26日生まれ
福田 亮（フウガドールすみだ）1995年12月27日生まれ
■放送情報
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
──全試合ライブ配信＆ストリーミング配信──
価格：月額2,200円（税込）
登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/
詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052