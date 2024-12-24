首位・バルドラール浦安が今節も独走状態キープ！ペスカドーラ町田が9ゴールで大勝！第19節｜12月20日～22日 試合結果【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

12月20日（金）～12月22日（日）に実施したＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第19節の6試合について結果をお知らせいたします。

■第19節 今週の試合結果（全6試合）

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/

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＜12月20日（金）＞

「ヴォスクオーレ仙台 1-9 ペスカドーラ町田」

会場：ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）

得点者（仙台）：丸山 将輝

得点者（町田）：クレパウジ・ヴィニシウス、三宅 悠斗、毛利 元亮×2、礒貝 飛那大、遠藤 颯、森岡 薫、ビゴージ

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89600

「フウガドールすみだ 2-3 ボルクバレット北九州」

会場：ひがしんアリーナ（墨田区総合体育館）

得点者（すみだ）：羽生 恒平、丹羽 脩人

得点者（北九州）：川上 翼、安嶋 健至、宮崎 岳

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89601

＜12月21日（土）＞

「湘南ベルマーレ 3-2 シュライカー大阪」

会場：小田原アリーナ

得点者（湘南）：堀内 迪弥、オウンゴール、内村 俊太

得点者（大阪）：加藤 翼、田村 友貴

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89602

「立川アスレティックFC 4-4 名古屋オーシャンズ」

会場：立川市泉市民体育館

得点者（立川）：酒井 遼太郎×2、中村 充×2

得点者（名古屋）：甲斐 稜人×2、清水 和也、アンドレシート

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89603

＜12月22日（日）＞

「バルドラール浦安 3-1 バサジィ大分」

会場：バルドラール浦安アリーナ

得点者（浦安）：長坂 拓海×2、ロドリゴ

得点者（大分）：高溝 黎磨

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89604

「Y．S．C．C．横浜 1-4 しながわシティ」

会場：横須賀アリーナ

得点者（横浜）：小林 歩夢

得点者（しながわ）：笠 篤史×2、山田 凱斗、オウンゴール

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89605

■現在の順位表 ※第19節終了｜12月22日時点

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html

■達成された記録

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/800_1_ce318878d2edf4a9f62613b25212b2e7.jpg ]

●個人通算記録※Ｆ１・Ｆ２合算

＜Ｆリーグ通算最多得点数＞※Ｆ１・Ｆ２合算

クレパウジ ヴィニシウス（ペスカドーラ町田）現在336得点 ※記録更新中

＜通算300試合出場＞※Ｆ１・Ｆ２合算

星 龍太（フウガドールすみだ）

田村 研人（シュライカー大阪）

＜通算200試合出場＞※Ｆ１・Ｆ２合算

高溝 黎磨（バサジィ大分）

■直近誕生日の選手 ※12/16(月)～12/27(金)

田村 龍太郎（しながわシティ）1988年12月16日生まれ

加藤 未渚実（シュライカー大阪）1992年12月20日生まれ

松谷 健吾（フウガドールすみだ）2003年12月20日生まれ

鬼塚 祥慶（名古屋オーシャンズ）1997年12月21日生まれ

野口 茅斗（バサジィ大分）1999年12月21日生まれ

石井 遥斗（ペスカドーラ町田）2002年12月21日生まれ

陣川 凌（バサジィ大分）2003年12月23日生まれ

金澤 空（名古屋オーシャンズ）2001年12月26日生まれ

福田 亮（フウガドールすみだ）1995年12月27日生まれ

■放送情報

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