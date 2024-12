「第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」フォートナイト部門・Apex Legends部門の高校日本一が決定！

特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部

NASEF JAPAN/ナセフ ジャパン(理事長:松原 昭博 特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク 日本本部)は、高校生のためのeスポーツ大会『第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権』フォートナイト部門・Apex Legends部門の全国決勝大会を2024年12月21日(土)、22日(日)にオンラインにて開催いたしました。

熱戦の末、フォートナイト部門ではルネサンス高等学校 池袋キャンパス「ていらーしぇろん」が高校日本一に輝きました。

また、初採用のApex Legends部門では中央国際高等学校 渋谷学習センター「おさかな天国」が全国優勝を達成いたしました。

●フォートナイト部門

ルネサンス高等学校池袋キャンパス「ていらーしぇろん」が、N高等学校「なるーく」とのし烈な順位争いを制し、全308チームの頂点に輝きました。

優勝後にTayler選手は「めっちゃくちゃ嬉しい。相方のshelom選手も強かった。第4試合で大きなミスをしてしまったが、いつも通りプレイしようと思い、普段と同じように臨むことができた」と喜びを語りました。

準優勝はN高等学校「なるーく」。

ルネサンス大阪高等学校なんばeスポーツキャンパス「テンション 0 100」が3位という結果を残しました。

●フォートナイト部門 総合結果

優勝 ルネサンス高等学校池袋キャンパス「ていらーしぇろん」

準優勝 N高等学校「なるーく」

3位 ルネサンス大阪高等学校なんばeスポーツキャンパス「テンション 0 100」

●フォートナイト部門 フェアプレー賞

水戸啓明高等学校「CREATE Lab.S」 potemi選手

(選出理由)

・チームを牽引するとともに、大会での立ち回り、選手宣誓を志願するなど、他の選手の模範となる行動をとっていたこと。

●Apex Legends部門

中央国際高等学校渋谷学習センター「おさかな天国」が全142チームの頂点に輝きました。

優勝後にkou選手は「嬉しい気持ちが第一としてあるが、同じくらい安心した。チームメイトが強いので、絶対に優勝できるという気持ちをもって大会に挑むことができた」と喜びを語りました。

準優勝は中央国際高等学校池袋学習センター『「英雄に、なりたい。」』。

3位にはN高等学校「アバタケタブラ」が入りました。

●Apex Legends部門 総合結果

優勝 中央国際高等学校渋谷学習センター「おさかな天国」

準優勝 中央国際高等学校池袋学習センター『「英雄に、なりたい。」』

3位 N高等学校「アバタケタブラ」

●Apex Legends部門 フェアプレー賞

長崎総合科学大学附属高校「RMN」 M選手

(選出理由)

・苦しい状況でも勝ちに行く姿勢を崩さず、選手宣誓の宣言通り最後まであきらめないプレーを貫いたため。

●今後の全国決勝スケジュール

【リーグ・オブ・レジェンド部門】

12月28日(土)

開場:10:30 予定

試合開始:11:00 予定

【VALORANT部門】

12月29日(日)

開場:10:30 予定

試合開始:11:00 予定

※オフライン会場(品川プリンスホテル Club eX)での開催

※試合の進行状況により配信時間は変更になる場合があります。

【リーグ・オブ・レジェンド部門】全国決勝トーナメント表

【VALORANT部門】全国決勝トーナメント表

●オフライン全国決勝会場

品川プリンスホテル Club eX

クラブエックス 品川プリンスホテル アネックスタワー 3F

〒108-8611 東京都港区高輪4-10-30

※イベントに関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

●オフライン全国決勝観覧について

高校生の熱き戦いを会場で応援しませんか?

観覧ご希望の方は下記URLより事前にご登録ください。

【NASEF JAPANについて】

特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部(略称:NASEF JAPAN/ナセフ ジャパン 理事長:松原昭博)はアメリカNASEFの豊富なコンテンツや研究成果の日本への導入に加え、独自コンテンツの開発や現場教員のコミュニティーを促進し、次世代を担う主に高校生に対して、eスポーツをツールとしてSTEAM教育等の学習に導き、DX人材やグローバル人材の育成をめざし日本の国力強化に資する貢献を行う2020年11月より活動を開始したNPO団体。これまで『eスポーツ国際教育サミット』および『NASEF JAPAN Major Tournament』の開催実績をもつ。



NASEF JAPAN WEBサイト

NASEF JAPAN 公式X(旧:Twitter)

