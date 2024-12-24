Dynamics 365 Sales による Microsoft Copilot 導入で、議事録の精度向上とセキュリティ強化を実現

アーカス・ジャパン株式会社

アーカス・ジャパン株式会社は、初の導入事例インタビュー動画公開と、ホワイトペーパーを作成しました。

今回の導入企業様は Wardish合同会社（本社：広島県広島市、代表：三戸 鉄也 氏）

Dynamics 365 Sales による Microsoft Copilot の導入事例です。

導入の決め手や、製品・サービスの使用感、今後の展望など詳細は下記からご覧いただけます。

アーカス・ジャパン公式YouTubeチャンネルにて、導入事例インタビュー動画を公開しております。

こちらのURLからぜひご覧ください。

https://youtu.be/XEONleQsvfs

導入事例ホワイトペーパーは、こちらの資料請求ページからダウンロードいただけます。

https://www.arcuss-japan.com/contact/document-request

【会社概要】

社名：アーカス・ジャパン株式会社（Arcuss Japan Inc.）

代表：松原 晋啓

本社所在地：大阪府大阪市淀川区西中島5-9-6 新大阪サンアールビル本館3F

URL：https://www.arcuss-japan.com/

設立年：2020年（令和2）年 7月

資本金：1980万円（資本準備金含む）

従業員数：39名

事業内容：・自社プロダクトやサービスの提供（企画～開発～運用）

・CRM のコンサルティング支援

・CRM システムの要件定義／設計／構築／開発支援

・法人向けマイクロソフト製品に関連する各種支援（ビジネスコンサルティング／SI提案支援／構築支援／開発コンサルティング／開発支援／運用／マニュアル作成／トレーニング他）

・産業向けドローンスクール

・エッジコンピューティング搭載型ドローン開発・販売

・フェス企画・運営（クマバズフェス）



＜報道関係者からのお問合せ先＞

アーカス・ジャパン株式会社

TEL：06-6195-7501 FAX：06-6195-7502

E-Mail: acs_presales@arcuss-japan.com