Z世代に大人気！キーボードアプリ「Simeji」、クリスマスきせかえ2種類をリリース！
バイドゥ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」（iOS、Android版）は、クリスマスに合わせ、Simejiオリジナルの“クリスマス感、足りてる？”きせかえを2種類ご用意いたしました。
■ハロウィンきせかえ
Simejiのデザイナーゆえんちぃオリジナルデザインの“クリスマス感、足りてる？”きせかえが登場！ぜひお見逃しなく！
2024年12月13日（金）18:00～
＜きせかえデザインイメージ＞
＜きせかえ入手方法＞
- 「Simeji」アプリダウンロードから始める場合
1）「Simeji」をスマホにダウンロード。（すでにダウンロードしている場合は不要。）
2）アプリ内TOPページより、「クリスマス感、足りてる？」きせかえバナーをタップ。
3）好きなきせかえを選択して、「適用」ボタンをタップ。
- きせかえダウンロード専用URLからダウンロードする場合
1）以下のURLをスマホでタップ。 http://x.gd/odYNF
2）好きなきせかえを選択して、「適用」ボタンをタップ。
※Simejiの無料きせかえは、端末間での引き継ぎをサポートしておりませんので、アンインストールや機種変更の際はご注意ください。
■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について
Z世代に大人気！6,500万ダウンロード数（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。
※2024年7月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）
・HP：https://simeji.me/(https://simeji.me/)
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/Simeji_pr(https://twitter.com/Simeji_pr)
・Simejiランキング：https://simeji.me/?p=news(https://simeji.me/?p=news)
・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8(https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8)
・Android版： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji)