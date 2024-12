長編デビュー作『豚が井戸に落ちた日』や名作『逃げた女』を含む4作品を配信!【ホン・サンス特集】

AXN株式会社

洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)が手掛ける、ミニシアターに特化した動画配信ストリーミングサービス【ザ・シネマメンバーズ】では、日常の中に潜む複雑な人間関係を巧みに描き、シンプルながら深い余韻を残す独自の映画スタイルで知られる韓国の名匠ホン・サンス監督を1月より特集配信いたします。長編デビュー作で、韓国映像資料院の「韓国映画100選」にも選ばれている名作『豚が井戸に落ちた日』、『逃げた女』に続き2年連続でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した3章構成のオムニバス作品『イントロダクション』ほか全4作品を配信いたします。またウォン・カーウァイの短編から長尺へ再構成した『若き仕立屋の恋 Long version』も配信いたします。

【1月配信:ザ・シネマメンバーズ】

1月は、韓国の名匠で、24年6月には最新作「WALK UP」が公開されたホン・サンス監督特集をお届けします。

ホン・サンス監督の長編デビュー作で、韓国映像資料院の「韓国映画100選」にも選ばれている名作。

都会に生きる平凡な男女4人の物語をオムニバス風に組み合わせ、すれ違う彼らの関係をドライなタッチで映し出す『豚が井戸に落ちた日』、監督の公私のパートナーであるキム・ミニを起用、3人の友達を訪ねる女性の嘘と本音を描く人間ドラマで、何気ない日常的な会話や行動を通じて、女性の本音や人生の本質を浮き彫りにする構成が秀逸な『逃げた女』、『逃げた女』に続き2年連続でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した3章構成のオムニバス作品。モラトリアム期をさまよう青年の孤独や痛みを繊細に体現する青春ドラマ『イントロダクション 』、大女優イ・ヘヨンがホン・サンス監督作に初出演し、人生の岐路に立たされた主人公をミステリアスに好演。その複雑な胸中に、ホン・サンス監督が得意とする長回し1カットで迫る『あなたの顔の前に』の4作品を配信。

また、オムニバス『愛の神、エロス』から、ウォン・カーウァイ監督が自作を長尺で独立した作品として再構成したレア作品 『若き仕立屋の恋 Long version』も配信いたします。

■【ホン・サンス】

1月7日~ 豚が井戸に落ちた日

1月11日~ 逃げた女

1月18日~ イントロダクション

1月25日~ あなたの顔の前に

■【ウォン・カーウァイ】

1月7日~ 若き仕立屋の恋 Long version

ザ・シネマメンバーズを見るにはこちら:https://cineclub.thecinema.jp/

《配信作品情報》

ホン・サンス監督

●『豚が井戸に落ちた日』

配信:1月7日(火)~

名匠ホン・サンスの監督デビュー作にして傑作!

都会の男女の日常をドライに綴る人間ドラマ

<監督>ホン・サンス

<出演>キム・ウィソン、イ・ウンギョン、チョ・ウンスク、パク・ジンソンほか

<解説>

ホン・サンス監督の長編デビュー作で、韓国映像資料院の「韓国映画100選」にも選ばれている名作。都会に生きる平凡な男女4人の物語をオムニバス風に組み合わせ、すれ違う彼らの関係をドライなタッチで映し出す。

●『逃げた女』

配信:1月11日(土)~

名匠ホン・サンス監督とキム・ミニが7度目のタッグ!

3人の友達を訪ねる女性の嘘と本音を描く人間ドラマ

<監督>ホン・サンス

<出演>キム・ミニ、ソ・ヨンファ、ソン・ソンミ、キム・セビョクほか

<解説>

ホン・サンス監督が公私のパートナーであるキム・ミニと7度目のタッグを結成。何気ない日常的な会話や行動を通じて、女性の本音や人生の本質を浮き彫りにする構成が秀逸。ベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞。

●『イントロダクション』

配信:1月18日(土)~

若く未熟な青年の痛みが心に刺さる…

名匠ホン・サンス監督がベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した青春ドラマ

<監督>ホン・サンス

<出演>シン・ソクホ、パク・ミソ、キ・ジュボン、ソ・ヨンファほか

<解説>

ホン・サンス監督が2年連続でベルリン国際映画祭銀熊賞を受賞した3章構成のオムニバス作品。監督の前作『逃げた女』のシン・ソクホが初主演を務め、モラトリアム期をさまよう青年の孤独や痛みを繊細に体現する。

●『あなたの顔の前に』

配信:1月25日(土)~

名匠ホン・サンス監督が大女優イ・ヘヨンと初タッグ!

ミステリアスな女性の心の旅を追う人間ドラマ

<監督>ホン・サンス

<出演>イ・ヘヨン、チョ・ユニ、クォン・ヘヒョ、キム・セビョクほか

<解説>

これまで韓国の名匠たちと組んできた大女優イ・ヘヨンがホン・サンス監督作に初出演し、人生の岐路に立たされた主人公をミステリアスに好演。その複雑な胸中に、サンス監督が得意とする長回し1カットで迫る。

ウォン・カーウァイ監督

●『若き仕立屋の恋 Long version』

配信:1月7日(火)~

ウォン・カーウァイの官能的な映像美…

オムニバス映画『愛の神、エロス』の一編を長編化

<監督>ウォン・カーウァイ

<出演>コン・リー、チャン・チェンほか

<解説>

ウォン・カーウァイ監督がオムニバス映画『愛の神、エロス』の一編として発表した短編に、未公開映像を12分加えたロングバージョン。高級娼婦に扮するコン・リーの色香をカーウァイが官能的な映像で引き立てる。

