【重版出来！】『2025年版 ゴジラ70周年記念カレンダー』異例の三刷！大反響で快進撃中！

ゴジラカレンダー、今年も重版の大ヒット!

ゴジラファン必見!今年も『2025年版 ゴジラ70周年記念カレンダー』が大好評をいただき、すでに三刷が決定しました。昨年の『2024年版 ゴジラ70周年記念カレンダー』では業界異例の三刷が行われ話題となりましたが、今年も昨年に引き続き購入いただいたというお声や、予約開始日にAmazonカレンダーランキングで1位を獲得するなど、多くの方々から反響をいただいております。

重版記念! 秘蔵の目玉ページを公開しちゃいます!(2025年版ゴジラ70周年記念カレンダー)

ゴジラ誕生月の11月ページには、最新作『ゴジラ-1.0』を含めた国内実写ゴジラ映画30作品の歴代ゴジラ達が大集合!

まさに70年にわたるゴジラの軌跡を一望できる豪華なデザインで、ページをめくるのが惜しくなるファン必見のページです!

2024年版と比較する楽しみも!

2024年版カレンダーをお持ちの方は、2024年版の11月ページと2025年版の11月ページとを見比べながら楽しんでいただくこともできます。今回も新たな驚きや発見があること間違いなしです!

(2024年版ゴジラ70周年記念カレンダー)

ギフトや手土産にピッタリなカレンダー

クリスマスプレゼントやお正月の親戚の集まりなど、ゴジラ好きのお知り合いへのギフトとしても最適です。昨年購入された方はもちろん、今年初めて手に取る方にも満足いただける内容となっています。

【お客様の反応】

・「元旦が楽しみ!今年記念すべき70周年を迎えたゴジラのカレンダー。2025年元旦になったら開封するので楽しみです。

・「去年も買いました!今年も買います!!」

・「衝動買いしました!」

・「ゴジラ70周年記念のカレンダーだ!!本当にどんな写真がくるんだろうな。なんかすごいことになりそうだ」

・「これは…最高すぎる!買いでしょ」

すべてのゴジラファンにとって、1年間楽しめる70周年にふさわしいプレミアムカレンダー。ぜひこの機会にお手元にどうぞ!

商品概要

・仕様:60×30cm(使用時サイズ)・28ページ

・サイズ:ページを破らず保管が可能な、アート性も兼ね備えたLPレコードジャケットサイズの中綴じタイプ。

・価格:\2,640(税抜\2,400)

・大好評発売中

・TM & (C) TOHO CO., LTD.

・全国有名書店、大手ECショップ、ゴジラ・ストア、他カレンダー取扱店にて絶賛ご予約受付中!

https://item.rakuten.co.jp/calenavi/25-0039/

株式会社ハゴロモ

本社所在地:東京都千代田区内神田1-10-8

代表取締役:橘 壮太郎

事業内容:

・店舗資材の製造・管理・配送

・店舗セキュリティの提案・販売

・各種イベント企画

・アーティストカレンダーの企画・制作・販売

・キャラクターグッズの企画・制作・販売

設立:1967年(昭和42年)7月31日

お問い合わせ:https://www.hagoromo.com/contact/form.html



