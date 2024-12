1/17(金)より「メダロット」とのコラボキャンペーンの開催が決定！オリジナルポストカード付きコラボドリンクをJOYSOUND直営店30店舗で展開!!

株式会社エクシング

株式会社エクシングの子会社で、全国にカラオケ店舗・ネットカフェ店舗を展開する株式会社スタンダード(本社:東京都港区、代表取締役社長:米田洋一)は、2025年1月17日(金)から2025年3月17日(月)までの期間中、「メダロット×JOYSOUND直営店コラボキャンペーン」と題して、JOYSOUND直営店30店舗にて、オリジナルポストカード付きコラボドリンクを展開します。

コラボドリンクは、「メダロット」をイメージした「メタビー」「ロクショウ」「ゴッドエンペラー」「スクリューズ」「ブラックシスターズ」「シュシュポップ」「リアリラ」「チアフルバニー」の全8種をご用意します。注文特典として、コラボドリンク1品ご注文につき、オリジナルポストカードを全14種【第1弾7種/第2弾7種】の中からランダムで1枚プレゼント!

また、2025年2月リリース予定の新作スマートフォンゲーム「メダロットサバイバー」の事前登録画面またはアプリアイコンをカラオケの受付時にフロントでご提示いただくと、当日の室料が最大20%OFFに!

この機会をお見逃しなく、JOYSOUND直営店のコラボキャンペーンをお楽しみください!

「メダロット×JOYSOUND直営店コラボキャンペーン」概要.

◆実施期間 : 2025年1月17日(金)から2025年3月17日(月)

※キャンペーン開始時間および終了時間は各店舗の営業時間に準じます

◆コラボドリンク

コラボドリンクは、「メダロット」をイメージした「メタビー」「ロクショウ」「ゴッドエンペラー」「スクリューズ」「ブラックシスターズ」「シュシュポップ」「リアリラ」「チアフルバニー」の全8種をご用意します。

※各750円(税込)

※全てノンアルコール

※画像はイメージです 盛り付け・器が写真と異なる場合がございます

◆コラボドリンク特典ノベルティ

注文特典として、コラボドリンク1品ご注文につき、オリジナルポストカードを全14種【第1弾7種/第2弾7種】の中からランダムで1枚プレゼント!

※ポストカードの絵柄は選べません

※画像はイメージです

※無くなり次第終了となります

◆事前登録orアプリアイコン提示で室料最大20%OFF!

2025年2月リリース予定の新作スマートフォンゲーム「メダロットサバイバー」の事前登録画面またはアプリアイコンをカラオケの受付時にフロントでご提示いただくと、当日の室料が最大20%OFFに!

※フリータイム・ドリンクバー込み料金の場合は室料10%OFFになります

※他券・他サービスとは併用できません

※コラボキャンペーン実施店舗のみご利用いただけます

◆コラボキャンペーン実施店舗

【コラボドリンク販売実施店舗(30店舗)】

青森:JOYSOUND青森新町店 岩手:JOYSOUND盛岡大通り店

宮城:JOYSOUND仙台一番町店 長野:JOYSOUND長野駅前店

新潟:JOYSOUND新潟駅南口店 福島:JOYSOUND郡山駅前通り店

埼玉:JOYSOUND大宮西口店

東京:JOYSOUND池袋西口公園前店、JOYSOUND新宿西口店、JOYSOUND品川港南口店、

JOYSOUND立川北口店

神奈川:JOYSOUND東戸塚駅前店、JOYSOUND上大岡駅前店

千葉:JOYSOUND稲毛駅前店 茨城:JOYSOUND土浦店

静岡:JOYSOUND静岡紺屋町店 愛知:JOYSOUND名駅二丁目店、JOYSOUND名駅太閤口店

三重:JOYSOUND四日市笹川通り店 大阪:JOYSOUNDなんば戎橋店、JOYSOUND心斎橋店

京都:JOYSOUND木屋町店 兵庫:JOYSOUND三ノ宮東口駅前店

広島:JOYSOUND広島中央通り店 山口:JOYSOUND徳山店

愛媛:JOYSOUND松山大街道一番町店 福岡:JOYSOUND博多口駅前店

大分:JOYSOUND大分中央通り店 長崎:JOYSOUND長崎観光通り店

鹿児島:JOYSOUND天文館電車通り店

※コラボ実施全店舗にてテイクアウト販売も実施します

https://shop.joysound.com/#SHOPAREA

◆「メダロット」公式サイト

https://www.medarotsha.jp/

◆「メダロット」公式X

https://x.com/medarotsha

◆「メダロットサバイバー」公式X

https://x.com/medarot_sv

◆権利表記

(C) Imagineer Co., Ltd.