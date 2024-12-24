歴史とアートの融合 二条城で楽しむ秋のプレミアムダイニング、川尻征司がサポート

株式会社SK FINANCIAL GROUP HOLDINGS

2024年11月19日から21日の3日間、世界遺産・二条城内の通常非公開エリアである香雲亭にて、川尻征司がサポートするプレミアムダイニングイベント『世界遺産・二条城 秋の豊穣プレミアムダイニング』が開催されました。この特別企画は、株式会社ネイキッドが手掛ける秋季イベント『本丸御殿公開記念 NAKED meets 二条城 2024 秋の豊穣祭』の一環として行われました。

- 世界遺産・二条城にて、華道、能、日本料理の伝統文化とデジタルアートが融合した高付加価値体験を川尻征司がサポート[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CYEC419h-iU ]

このプレミアムダイニングは、大正天皇の即位礼後に二条城で行われた大規模な饗宴「大正大饗」を現代に再現することをテーマとしており、参加者は歴史と現代の融合を体験する貴重な機会となりました。 来場者を華道家元池坊がこの日のために生けたいけばながお出迎え。上演前には京都の5つ星ラグジュアリーホテルであるHOTEL THE MITSUI KYOTOのシグネチャーレストラン「都季TOKI」の総料理長、浅野哲也氏が監修した豪華な重箱が提供され、味覚でも秋の豊穣を感じることができました。

重要無形文化財「能楽」総合認定保持者である能楽師 観世流 シテ方 河村晴久氏による能と、クリエイティブカンパニーNAKED, INC.（ネイキッド）のデジタルアートが融合した特別演目「猩々」を上演。通常非公開の香雲亭の中で、視覚と聴覚で日本の伝統文化を間近で堪能しました。上演後は、河村氏への質疑応答、記念撮影などを通して交流の時間を設けました。

川尻征司は、教育やアート＆カルチャーの分野での支援活動を通じて、社会の発展に寄与しています。今回のイベントもその一環として、伝統文化の継承と革新を推進する取り組みとして位置づけられています。参加者からは、「歴史的な空間での特別な体験ができた」「能とデジタルアートの融合が新鮮だった」といった好評の声が寄せられました。 川尻征司は、今後もこのような文化的価値の高いイベントを支援し、社会への貢献を続けていく予定です。

川尻征司（SEIJI KAWAJIRI）プロフィール

内閣府認定 公益財団法人KAWAJIRI FOUNDATION設立者。公益財団法人KAWAJIRI FOUNDATIONでは、学業優秀でありながら経済的な理由により学費の支弁が困難な大学生に川尻育英奨学金を給付し、支援している。また、世界を繋ぐアートプロジェクトDANDELION PROJECTのサポートやTHE GALLERY HARAJUKUの設立など、アート＆カルチャーの新潮流を作るアーティストの支援を行う新世代ギャラリストとしても活動。「世の中を、より良く」を指針として、教育、アート＆カルチャー、食などの分野で活動している。著書に『GLOBAL CITIZEN グローバル・シチズン 世界標準の自分らしく夢を叶える７ルール』がある。

川尻征司 公式サイト：https://www.kawajiriseiji.com/

＜＜近年の活動＞＞

・UAE最高峰の国際芸術祭に、世界を繋ぐ参加型アート「DANDELION PROJECT」初展示

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000133148.html

・世界を繋ぐ参加型アート『DANDELION PROJECT』、2023年は世界15箇所に植樹中

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000133148.html

・国宝・彦根城で、世界とつながるアートDANDELION PROJECT展示決定

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000133148.html

・『NAKED桜まつり2024 世界遺産・二条城』、新世代ギャラリスト川尻征司が支援

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000133148.html

・川尻征司がサポートする世界的な「食べるアート体験」コースリニューアル

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000133148.html

・新世代ギャラリスト川尻征司初の著書を3月27日（水）に扶桑社より発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000133148.html

・世界遺産・延暦寺に、平和の祈りで世界を繋ぐアート DANDELION PROJECT 展示

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000133148.html

・参加型アートDANDELION PROJECT、能登の復興を祈念し、那谷寺に展示

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000133148.html

・比叡山坂本・日吉大社で展示中の「DANDELION PROJECT」、川尻征司がサポート

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000133148.html

・公益財団法人KAWAJIRI FOUNDATION 設立者/新世代ギャラリストの川尻征司が、京都市長を表敬訪問

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000133148.html

『世界遺産・二条城 秋の豊穣プレミアムダイニング』開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/133148/table/17_1_2e270135060018a700cd568b467b40f7.jpg ]