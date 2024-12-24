【株式会社サイバーレコード】EC事業者の支援を加速するため長崎県へ拠点を追加

写真拡大 (全13枚)

株式会社サイバーレコード


株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉）は、国内の”EC事業者支援”や地方創生事業の一つである”ふるさと納税事業”の拡大に向けて、新たに長崎オフィスを開設したことをお知らせします。これにより、当社は地域に密着したサポート体制を強化し、地域経済の活性化に貢献することを目指します。



拠点一覧



熊本本社　　　　　　　　熊本県熊本市　　

札幌支社　　　　　　　　北海道札幌市

大阪支社　　　　　　　　大阪府大阪市

小樽オフィス　　　　　　北海道小樽市


松山オフィス　　　　　　愛媛県松山市

北九州オフィス　　　　　福岡県北九州市

竹田オフィス　　　　　　大分県竹田市

豊後大野オフィス　　　　大分県豊後大野市


長崎オフィス　　　　　　長崎県長崎市





長崎オフィスの概要


所在地：長崎県長崎市万才町7番1号 TBM長崎ビル10階A


開設日：2024年7月1日


業務内容：ふるさと納税事業、EC支援者事業、地域特化型マーケティング



長崎オフィスでは、地域の特性を最大限に活かしたサービス提供に努めてまいります。また、新オフィスの開設に伴い、地元の優秀な人材の積極的な採用を進めております。



株式会社サイバーレコードについて


2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡



[表: https://prtimes.jp/data/corp/59111/table/20_1_08abdfc6e451a0058ad1012649b12d2a.jpg ]