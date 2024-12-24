【株式会社サイバーレコード】EC事業者の支援を加速するため長崎県へ拠点を追加

株式会社サイバーレコード

株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉）は、国内の”EC事業者支援”や地方創生事業の一つである”ふるさと納税事業”の拡大に向けて、新たに長崎オフィスを開設したことをお知らせします。これにより、当社は地域に密着したサポート体制を強化し、地域経済の活性化に貢献することを目指します。

拠点一覧

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長崎オフィスの概要

所在地：長崎県長崎市万才町7番1号 TBM長崎ビル10階A

開設日：2024年7月1日

業務内容：ふるさと納税事業、EC支援者事業、地域特化型マーケティング

長崎オフィスでは、地域の特性を最大限に活かしたサービス提供に努めてまいります。また、新オフィスの開設に伴い、地元の優秀な人材の積極的な採用を進めております。

株式会社サイバーレコードについて

2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡

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