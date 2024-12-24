【無料ウェビナー】『Adobe Marketo Engageを駆使した営業送客術』を、2025年2月19日に開催

写真拡大

株式会社パワー・インタラクティブ


■無料ウェビナー


『Adobe Marketo Engageを駆使した営業送客術』


https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250219/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250219/?utm_source=pr20250219&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)



「せっかく育てたリードが営業に活かされない」──そんな課題にお悩みではありませんか？



本セミナーでは、MQL（Marketing Qualified Lead）を営業部門に円滑に引き継ぎ、商談化率を高めるための具体的な方法を紹介します。


営業がMQLに関心を持たない理由とその対策、有望リードの選定・送客法、送客後のフォロー状況の確認方法を学び、営業との連携を強化するヒントを持ち帰っていただけます。



Adobe Marketo Engageを活用した営業送客に悩む方は必見の内容です。



＝こんな方におすすめ＝


・営業にリード送客するが、商談につながらず課題を感じている方


・営業と効果的に連携し、成果を高めたいと考えている方


・MQLの選定方法や送客の工夫を知りたい方



┌─────────────────────────────────────


┗●ウェビナー詳細はこちら


『Adobe Marketo Engageを駆使した営業送客術』


https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250219/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250219/?utm_source=pr20250219&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)


└─────────────────────────────────────



■講座概要


『Adobe Marketo Engageを駆使した営業送客術』


日時：2025年2月19日（水）11:00～11:45


開催形式：Zoomによるライブ配信


受講料：無料


主催：株式会社パワー・インタラクティブ


※同業者様、フリーアドレスでの申込みは遠慮願います。



■セミナー内容


第1部：講義


・オープニング


・営業送客における実践的なリード選定方法


・営業連携のためのMarketo活用手段と工夫


・リード送客後の分析と改善サイクルの整備


・リード送客の成功事例


・まとめ



第2部：Q&A



■セミナー講師


株式会社パワー・インタラクティブ　マーケティングコンサルタント


嘉山 翔大



■株式会社パワー・インタラクティブについて https://www.powerweb.co.jp/


パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。



【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――


株式会社パワー・インタラクティブ　担当：水野


E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp


URL： https://www.powerweb.co.jp/




関連URL： https://www.powerweb.co.jp/seminar/live/




【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――


会社名　株式会社パワー・インタラクティブ


URL　　 https://www.powerweb.co.jp/


パワー・インタラクティブFacebookページ　https://www.facebook.com/powerweb


パワー・インタラクティブXページ　https://twitter.com/powerwebjp




大阪オフィス　大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork


連絡先　　　　Tel.06-6282-7596 　Fax.06-6282-7597