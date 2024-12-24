【無料ウェビナー】『Adobe Marketo Engageを駆使した営業送客術』を、2025年2月19日に開催
■無料ウェビナー
『Adobe Marketo Engageを駆使した営業送客術』
https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250219/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250219/?utm_source=pr20250219&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
「せっかく育てたリードが営業に活かされない」──そんな課題にお悩みではありませんか？
本セミナーでは、MQL（Marketing Qualified Lead）を営業部門に円滑に引き継ぎ、商談化率を高めるための具体的な方法を紹介します。
営業がMQLに関心を持たない理由とその対策、有望リードの選定・送客法、送客後のフォロー状況の確認方法を学び、営業との連携を強化するヒントを持ち帰っていただけます。
Adobe Marketo Engageを活用した営業送客に悩む方は必見の内容です。
＝こんな方におすすめ＝
・営業にリード送客するが、商談につながらず課題を感じている方
・営業と効果的に連携し、成果を高めたいと考えている方
・MQLの選定方法や送客の工夫を知りたい方
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┗●ウェビナー詳細はこちら
『Adobe Marketo Engageを駆使した営業送客術』
https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250219/(https://www.powerweb.co.jp/seminar/list/seminar20250219/?utm_source=pr20250219&utm_medium=pr&utm_campaign=pr)
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■講座概要
『Adobe Marketo Engageを駆使した営業送客術』
日時：2025年2月19日（水）11:00～11:45
開催形式：Zoomによるライブ配信
受講料：無料
主催：株式会社パワー・インタラクティブ
※同業者様、フリーアドレスでの申込みは遠慮願います。
■セミナー内容
第1部：講義
・オープニング
・営業送客における実践的なリード選定方法
・営業連携のためのMarketo活用手段と工夫
・リード送客後の分析と改善サイクルの整備
・リード送客の成功事例
・まとめ
第2部：Q&A
■セミナー講師
株式会社パワー・インタラクティブ マーケティングコンサルタント
嘉山 翔大
■株式会社パワー・インタラクティブについて https://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。
【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――
株式会社パワー・インタラクティブ 担当：水野
E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp
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関連URL： https://www.powerweb.co.jp/seminar/live/
【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――
会社名 株式会社パワー・インタラクティブ
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