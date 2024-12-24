勝ち取れ日本一！第3回『さのなおし杯』U-12全国少年サッカー大会決勝大会を三重県鈴鹿市にて開催！

株式会社ファッズ

フラッグシップブランド「新時代」等、飲食店を全国200店舗展開する株式会社ファッズ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：さのなおし）は、本年3回目となるU-12全国少年サッカー大会『さのなおし杯』を開催します。2024年5月～2024年11月の間、約300チームが参加のもと、全国24会場で予選大会を実施しました。その予選大会の優勝チームに海外からのゲストチームも迎え、この度決勝大会を開催いたします。

ブラジル1部リーグ元プロサッカー選手でもある株式会社ファッズ創業者のさのなおしが、自分を育んだサッカーへの恩返しと、子ども達に切磋琢磨するステージを提供したい、という想いから本大会を開催しています。子ども達の未来に繋がる大会を目指してまいります。

第2回決勝大会の様子はこちらから

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=zvi_SMgMK2g ]

決勝大会概要

開催日時：2024年12月28日(土)

29日(日)

30日(月)

※開会式は29日8:30よりメイングラウンドにて行います

※決勝戦は30日13時より(YouTube生配信を予定しております)

開催場所：三重交通Gスポーツの杜鈴鹿

三重県鈴鹿市御薗町1669

参加チーム

1.プログレッソ十勝FC U-12 (北海道)

2.ASC北海道U12 (北海道)

3.Athletic Club 弘前 (青森県)

4.AOBA FC (宮城県)

5.JSC CHIBA (千葉県)

6.FC Gois YANAKA (埼玉県)

7.南箕輪フットボールクラブジュニア (長野県)

8.FC.LACIVA (新潟県)

9.FC小田原 (神奈川県)

10.八事FC (愛知県)

11.FCヴァンクール (岐阜県)

12.E.C.REVANTE (岐阜県)

13.翼SCレインボー垂井 (岐阜県)

14.ヴァリエンテ富山 (富山県)

15.JSC TOYAMA (富山県)

16.新座片山FC少年団 (埼玉県)

17.アレグリア (大阪府)

18.スフォンダーレSS (奈良県)

19.Criativa尼崎 (兵庫県)

20.LIGAR JPC (大阪府)

21.FC LASOCIO GION (広島県)

22.松山サッカースクール (愛媛県)

23.西南フットボールクラブU-12 (福岡県)

24.サイレコエスペランサ熊本 (熊本県)

25.嘉島セレシアFC (熊本県)

26.Wウイング沖縄JFC (沖縄県)

27.蒲郡FCマリナーズ (愛知県)

28.FCグリーンウェーブ (大阪府)

29.エストレラヴィエンティスFC白鳥 (兵庫県)

30.REVIVAL SAGA (佐賀県)

32.アトレチコ鈴鹿クラブ U-12 (三重県)

33.ESPERZO (台湾)

※（）内はチームの所在する都道府県です

さのなおしについて

第2回大会の決勝戦選手入場の様子

ー子供時代ー

1975年（昭和50年）9月4日生まれ、岐阜県各務原市出身。岐阜県各務原市立鵜沼第一小学校、岐阜県各務原市立鵜沼中学校、岐阜県立岐阜工業高等学校を卒業。

小学校2年のころ漫画「キャプテン翼」に憧れてサッカーを始める。

1994年（平成6年）高校卒業後、三浦知良（カズ）の父を伝手にサッカー王国・ブラジルへ単身留学。

ーサッカー選手時代ー

高校卒業後、サンパウロ州のプロサッカーチームアメリカFC (サンパウロ州)に練習生として合流し、

1995年（平成6年）プロ契約を交わす。同年、同州のCAヴォトゥポランゲンセにプロとして移籍。

1996年（平成7年）サンタカタリーナ州のジョインヴィレECにプロとして移籍。

1997年（平成9年）サンパウロ州のプロクラブに移籍。

1998年（平成10年）大ケガを負い、翌シーズンも完治せず引退を決意。

1999年（平成11年）日本に帰国する。5年間で4チームに在籍。海外で活躍する日本人サッカー選手の先駆けとなった。

ー引退後ー

帰国後、ブラジル時代に感じた飲食の魅力に取り付かれる。

2008年（平成20年）株式会社ファッズ（愛知県安城市）に社名変更。

2010年（平成22年）オリジナルブランド『新時代』として愛知県で居酒屋1号店をオープン。鶏皮を揚げた名物の「伝串（でんぐし）」が1本50円(税込55円)と、「本物の素材」と「生活価格」をウリにする。ほかにも「新時代44」「鳥ぶら」「とんぺら屋」「スコンター」などオリジナルブランドの店舗展開。

2022年（令和4年）7月31日、飲食店100号店を出店。同年、株式会社佐野ワールドフードプランを創業。「食を通して世に貢献し私たち社員そして私たちに関わる全ての人が幸せになることを目指す」を経営理念とし、1000店舗を目指している。

同年、U-12全国少年サッカー大会「新時代カップ」を自費で開催。（2023年から「佐野直史杯」に改名、2024年は300チームがエントリー）。3組のクラブチームオーナーをして将来はJリーグ入りを夢見る。

2023年（令和5年）12月、外食産業に影響を与えた人物に贈られる「外食アワード2023」《外食事業者部門》を受賞。

2024年（令和6年）9月1日、J3リーグいわてグルージャ盛岡20周年企画『スペシャルドリームマッチ』で選抜ドリームチームのFWとして出場。元ブラジル１部リーグプロサッカー選手として2本のシュートを放った。

現在はグループ全体で年商280億円、200店を運営する。

ファッズ代表紹介 https://www.phads.jp/message.html

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=HfMDow2FWtM ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=emsbePb5DSM ]

■会社概要

社名：株式会社ファッズ

設立年月日：2006年5月2日

資本金：84,930,000円

株主構成：さのなおし 100%

年商：280億円

従業員数：6,000人（PA含む）

オフィス所在地：〈東京事務所〉〒105-0004 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル521

〈名古屋本社〉〒461-0003 名古屋市東区筒井3-27-18

〈名駅事務所〉〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-3-14 2F

U R L ： https://www.phads.jp