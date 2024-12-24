年末年始も翔泳社の本がお得！1/12までPDF版電子書籍が40％ポイント還元
株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区⾈町5、社長：佐々木幹夫）の運営する公式通販サイトSEshopは、 2024年12月24日（火）から2025年1月12日（日） までPDF版電子書籍の一部新刊を含む1600タイトル以上が40%ポイント還元となる「SEshop 年末年始ポイント還元感謝祭」を開催します。
▼キャンペーン特設ページ
https://www.seshop.com/campaign/point/20241224
SEshopは、IT書・ビジネス書をはじめ、資格書や実用書まで幅広いラインナップを展開する翔泳社の公式通販サイトです。2025年1月12日 まで、デバイスの種類を問わず利用できるPDF形式の電子書籍を購入すると、本体価格の40％をポイント還元するキャンペーンを開催します。貯まったポイントは1ポイント＝1円として次回のお買い物から使えます。
▼お得なクーポンも配布
2025年にちなんで、キャンペーン対象商品に使える最大2,025円OFFのクーポンも配布しています。
詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。
■注目タイトル
『TwitterからXへ 世界から青い鳥が消えた日 ジャック・ドーシーからイーロン・マスクへ、炎上投稿、黒字化、買収をめぐる成功と失敗のすべて』
販売価格：\2,200（税込）→800pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26627
『Power Automate for desktop×ChatGPT業務自動化開発入門 RPAとAIによる自動化＆効率化テクニック』
販売価格：\3,300（税込）→1,200pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26623
『なっとく！並行処理プログラミング』
販売価格：\3,520（税込）→1,280pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26619
『エンタープライズセールス 大企業担当の営業組織が成果を出し続けるためのバイブル』
販売価格：\1,980（税込）→720pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26639
『情報処理教科書 出るとこだけ！ITパスポート 2025年版』
販売価格：\1,738（税込）→632pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26602
■キャンペーン概要
SEshop 年末年始ポイント還元感謝祭
実施期間：2024/12/24(火) ～ 2025/01/12(日)
内容：翔泳社のPDF版電子書籍1600タイトル以上が公式通販サイトSEshopで40％ポイント還元
▼キャンペーン対象商品はこちら
https://www.seshop.com/campaign/point/20241224
翔泳社公式通販サイトSEshopとは
出版社の翔泳社が運営するネットショップ。IT技術書・ビジネス書・資格書・趣味/実用書から電子書籍・調査データ・定期誌・イベント・セミナーまで幅広く豊富な品揃えしています。限定商品PDF版電子書籍も販売しています。https://www.seshop.com/