DXリーダー育成イベント「DX CAMP 2025」を仙台で初開催

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、次世代のDXリーダー育成を目的としたカンファレンス×交流イベント「DX CAMP 2025 in仙台」を2025年1月28日(火)に初開催します。山口 周氏や安野 貴博氏をはじめ、デジタル推進・AI活用に精通する講師陣が地方企業のDX推進をテーマに講義を行うほか、参加者同士が自社の取り組みや課題を共有できる交流会を実施します。





■「DX CAMP 2025 in 仙台」について私たちは「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げ、人と人、企業と企業のつながりの創出を後押ししています。このミッションの実現に向けて、Eightはビジネスパーソンに出会いの場を提供してきました。「DX CAMP 2025 in 仙台」は、次世代のDXリーダー育成を目的に、学びと交流の機会を提供するビジネスイベントです。大阪や福岡での開催に続き、今回は初めて仙台で開催します。東北地方の企業同士が交流し、新たなビジネスの可能性を模索する機会を提供します。■注目の基調講演を紹介デジタル推進やAI活用に精通した講師陣が、地方のDX推進をテーマに講演を行います。・地方企業が今後生き残るためにー「クリティカル・ビジネス」で地域課題を解決へー山口 周氏:株式会社ライプニッツ 代表取締役・生成AIが地方を変える!DX戦略と双方向コミュニケーションの未来安野 貴博氏:合同会社機械経営 CEO/AIエンジニア/起業家/SF作家

■意見交換や交流会も開催

講演の合間には、参加者同士で自社の取り組みや課題について意見交換を行うグループディスカッションを行います。また、講演終了後には、軽食やドリンクを楽しめるアフターパーティーを予定しています。参加者同士でDXを推進するための知見を共有し、交流を深められる場をご用意しています。

■開催概要(※1)

開催日時:2025年1月28日(火) 13:30開場/14:00講演開始/17:40~交流会

開催会場:TKPガーデンシティ仙台21階

参加費用:無料

参加定員:150名

参加方法:特設サイトよりお申し込み

特設サイト:https://eight-event.8card.net/dxcamp_region/202501/

登壇者や各セッションの詳細につきましては、特設サイトをご覧ください(※1)。

※1:2024年12月24日時点の情報です。今後変更になる可能性があります。

