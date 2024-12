アステラス製薬株式会社他、受賞企業14社を表彰！「Performance Learning Award 2024」開催（企業部門）

ユームテクノロジージャパン株式会社

ユームテクノロジージャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:松田しゅう平、https://www.umujapan.co.jp(https://www.umujapan.co.jp))は、パフォーマンスラーニングに取り組む組織を選出し、表彰する式典「Performance Learning Award 2024」を、2024年12月4日に開催しましたので、お知らせいたします。

ユームテクノロジージャパン株式会社は、「学習」を企業や組織の成長に欠かせない重要な要素として位置付け、「パフォーマンスラーニング」を推進しています。多くの組織の中で見落とされがちな、「パフォーマンスラーニング=ビジネス成果に結びつく学び」を今後より多くの人に取り組んでいただくため、パフォーマンスラーニングに取り組む組織を選出し、表彰する式典を開催しています。

本年度は、企業部門、プロフェッショナルパートナー部門の2部門に分けて審査を実施し、それぞれの部門にて「最優秀賞」、「優秀賞」、「ビジネスインパクト賞」「ラーニングデザイン」「テクノロジー賞」「イノベーション賞」を選定。12月4日にヒルトン東京にて約450名の方にご参加いただき、表彰理由の公表とトロフィーの贈呈を行いました。こちらでは企業部門の受賞企業についてご報告いたします。

■受賞企業

▼企業部門[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86740/table/128_1_4fc264805a9b8890407d2d0d8cdb2d12.jpg ]

▼プロフェッショナルパートナー部門

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86740/table/128_2_ff1c51bcb449ee60182892399951276d.jpg ]

【最優秀賞】アステラス製薬株式会社 日本コマーシャル カスタマーエクセレンス部 ケイパビリティズ ラーニング&ディベロップメントグループ

〈アステラス製薬株式会社 日本コマーシャル カスタマーエクセレンス部 ケイパビリティズ ラーニング&ディベロップメントグループ 鈴木 礼乃氏、中村 純貴氏ご登壇の様子〉

受賞理由:新しい環境に適応する「自律型人材」を育成するための革新的なラーニングデザインを実践。新人は自ら考え行動し、教え合いとフィードバックを通じて自発性を高め、現場で即戦力となることを目指しました。この取り組みにより、新人が組織全体の活性化に貢献し、営業部門の効率化と成長を促進しました。これは人材育成の新たなスタンダードとなる可能性を秘めた、未来の学びの姿として多くの企業のモデルケースにもなると審査員の評価が集まり、最優秀賞に選ばれました。

〈受賞されたアステラス製薬株式会社 日本コマーシャル カスタマーエクセレンス部 ケイパビリティズ ラーニング&ディベロップメントグループ 鈴木 礼乃氏からのコメント〉

この度は栄誉ある賞をいただきましたこと、厚く御礼申し上げます。今年度より新たに掲げた「受講者自律型」のラーニングデザインをご評価いただけたことを大変嬉しく思います。この成果は我々チームの力だけではなく、新人研修に携わった社内の多くのメンバーの努力と協力の賜物です。そして何より自律し、現場で活躍する新入社員のメンバーを誇りに思います。この受賞を励みに、引き続き弊社のVISION「変化する医療の最先端に立ち、科学の進歩を患者さんの『価値』に変える」の実現に貢献できる自律した人材の育成に取り組んでまいります。

【優秀賞】株式会社ツムラ 医薬営業本部 営業企画部 教育研修課

〈株式会社ツムラ 医薬営業本部 営業企画部 教育研修課 茂木 敏史氏ご登壇の様子〉

受賞理由:医薬営業本部のKPI達成に向け、受験者の学習意欲・頻度を高める学習設計を実施。

漢方レベル確認試験の合格者数を倍増させ、学習と試験結果の相関性を明確にしました。

テクノロジー活用によるコスト削減とデータ分析に基づく学習プランニングは、未来の人材育成における新たなスタンダードと言えると評価され、優秀賞に選ばれました。

〈受賞された株式会社ツムラ 医薬営業本部 営業企画部 教育研修課 茂木 敏史氏からのコメント〉

この度、UMUAwardにおいて私たちの取り組みが評価され、受賞の栄誉に預かれたことを大変光栄に思います。この場を借りて、UMUの鏑木さん、蔵本さんに御礼申し上げます。また、当課スタッフのクリエイティブな提案と貢献の姿勢に対しても深く感謝を伝えたいです。当社医薬営業本部KGIの一つに売上目標達成があり、KPIとしてツムラ漢方マイスター養成がございます。UMUを活用する事で、KPIとして掲げたツムラ漢方マイスターの養成が促進され、結果的にはKGIである売上目標との相関性を示すことができたことが今回のご評価につながったと感じております。これからも、さらなる成長と成果を目指し、社員一人ひとりの力を引き出す仕組みを推進してまいります。

【優秀賞】CPAエクセレントパートナーズ株式会社 人事部 戦略人事チーム

〈CPAエクセレントパートナーズ株式会社 人事部 戦略人事チーム 宗澤岳史氏、長瀬 響氏、松崎恵一氏 ご登壇の様子〉

受賞理由:急成長に伴う組織の求心力強化を実現するため、UMUプラットフォームを活用し、経営理念の迅速な浸透を達成しました。KGIとKPIを基に、真面目さと楽しさを組み合わせた独自の学習施策を展開した結果、理念浸透だけでなく、離職率の低下や社員エンゲージメントの向上など具体的な成果を上げました。この革新的な取り組みは、他の企業にも大いに参考となるべき成功事例であると評価され、優秀賞に選ばれました。

〈受賞されたCPAエクセレントパートナーズ株式会社 人事部 戦略人事チーム 長瀬 響氏からのコメント〉

このたび、Performance Learning Awardにおいて優秀賞を賜り、深く感謝申し上げます。当社では、学びを単なるスキル向上に留めるのではなく、組織全体のパフォーマンスと業績向上につなげることを重要視し、人的資本を軸にした経営に取り組んでまいりました。この受賞は、現代のビジネス環境において、学びが企業の競争優位性を築く鍵であるという私たちの信念が評価されたものであり、非常に励みになります。これからも、当社のミッションである「人の可能性を広げ、人生を豊かにする応援をします」を大切に、社員一人ひとりが持つ成長意欲を尊重し、学習文化を深めてまいります。

【ビジネスインパクト賞】株式会社ツムラ 医薬営業本部 営業企画部 製品教育課

受賞理由:UMUを活用して営業力強化とテクノロジー導入による学習文化の醸成に成功し、企業を超えた漢方教育を推進しました。この取り組みは、社内外での対話を促進し、KPIの向上や売上高拠点での学習率向上といった具体的成果を上げています。また、他社への教育コンテンツ提供により、学びの連鎖を形成し、患者や顧客の利益にもつながる革新的アプローチを実現されていると評価され、ビジネスインパクト賞に選ばれました。

〈受賞された株式会社ツムラ 医薬営業本部 営業企画部 製品教育課 中村 秀大氏 中谷 友香氏からのコメント〉

この度、ビジネスインパクト部門賞をいただき光栄に思います。当社の取り組みが評価されたことや、これまで支えてくださったすべての関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。私たちは、学習の成果を実践的な成果に結びつけ、営業担当者の成長に貢献できるよう努めてまいりました。今回の受賞は、学習に取り組んだ一人ひとりが認められた証として、非常に嬉しく思っております。今後も経営理念である「自然と健康を科学する」を胸に、漢方医学と西洋医学の融合による世界で類のない最高の医療提供に貢献していく所存です。引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

【ラーニングデザイン賞】パーソルキャリア株式会社 dodaエージェント事業部 組織開発統括部 CA育成部

受賞理由:全国統一基準のスキルアセスメントやラーニングジャーニー、学習科学を取り入れた研修設計、DX化を活用することで、新人のKPI向上やトレーナー工数削減を達成。テクノロジーとパーソナライズした学びによるスケーラブルな育成体系は、他社の模範となる取り組みとして高く評価され、ラーニングデザイン賞に選ばれました。

〈受賞されたパーソルキャリア株式会社 dodaエージェント事業部 組織開発統括部 CA育成部 山村 紗代氏からのコメント〉

この度、ラーニングデザイン賞を受賞することができ、大変光栄に思います。私たちは、受講者体験を向上させ、一人ひとりの主体的な能力開発を促進することに重点を置いたラーニングデザインを進めてまいりました。キャリアアドバイザー向けに、アクティブラーニングやマイクロラーニングの学習科学の観点、およびアセスメントの活用を取り入れ、工数削減を実現しながら取り組んでまいりましたが、今後は、他職種をも巻き込む取り組みとしてさらなる成果を生み出していきたいと思っています。これからも新たなテクノロジーの活用を進め、業界をリードする存在となるべく、より一層努力を続けてまいります。この度は誠にありがとうございました。

【ラーニングデザイン賞】株式会社ALL CONNECT コンタクト本部第一営業部CC育成管理課

受賞理由:「一人も放置されない研修」を掲げ、部署間の教育レベルのバラつきを解消。

UMUを活用した入社前課題やゲーミフィケーションを通じて、新人の円滑な研修導入を実現し、コミュニケーションと競争意識を高めています。全社的な人材輩出が進み、早期離職率の低下などの成果が確認され、経営的インパクトを生み出していると評価され、ラーニングデザイン賞に選ばれました。

〈受賞した株式会社ALL CONNECT コンタクト本部 第一営業部 佐孝 拓希氏からのコメント〉

今回の取り組みに関して、兼ねてから「どのように知識を定着させるか、どのように行動変容させるか」についてはとても工夫を凝らして実施してきました。その部分を評価頂き、パフォーマンスラーニングデザイン賞を受賞できたことをとても光栄に思います。今後も、人事部と協力をしながらこの取り組み自体を”文化”として定着させられるように取り組んで行きたいと思います。この度は素敵な賞をありがとうございました!

【テクノロジー賞】株式会社ZOZO ホスピタリティ本部 CS推進部 トレーニングブロック

受賞理由:カスタマーサポートセンターにおいて、新人教育の課題を解決するために2023年5月にUMUを導入し、研修体制を刷新。テクノロジーを活用したAI動画やテスト機能、学習デザインの設計、研修後のフォロー体制の確立を通じて、低コストかつ短期間で高品質な人材育成を実現しました。その成果は、従来の研修を大幅に改善し、長期的な学習を支援する点で他社にも参考となる優れた事例となっており、テクノロジー賞に選ばれました。

〈受賞した株式会社ZOZO ホスピタリティ本部 CS推進部・トレーニングブロック 藤永 茉莉氏からのコメント〉

このたびは部門賞を受賞することができ、大変光栄に存じます。ZOZOTOWNのカスタマーサポート部門では、お客様一人ひとりの気持ちや背景を「ソウゾウ」し、笑顔を「ソウゾウ」できるようなカスタマーサポートを実現するため、「想像力」を働かせながら、顧客対応ができる人材の育成を目指してきました。テクノロジーを活用し効率化やコスト削減をはかりながらも、我々の理想とする対応やマインドを習得できる研修カリキュラムに設計できたのは、UMUの素晴らしいプロダクトや担当者の皆様のサポートのおかげです。今後もスタッフの多様性を理解し、個々にあった教育プランを提供できるよう、尽力してまいります。

【テクノロジー賞】アルティウスリンク株式会社 人事・法務統括本部 HR推進本部 北海道支社 札幌採用第二ユニット

受賞理由:生成AIの基礎から実践までを体系的に学べる研修を提供。基礎編では生成AIに対する抵抗感を払拭し、実践編では効果的な活用法を学ぶことで、受講者がスキルを実務に応用できるよう支援しています。ChatGPTを活用し業務の効率化と品質向上を目指す取り組みとして他社の模範となると評価され、テクノロジー賞に選ばれました。

〈受賞したアルティウスリンク株式会社 人事・法務統括本部 HR推進本部 北海道支社 札幌採用第二ユニット 花田 耕介氏からのコメント〉

このたび、このような素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思います。『ChatGPTアカデミー』では、生成AIの利便性を多くの従業員に体験してもらい、まずは日常的に慣れ親しんでいただくことで、将来的には業務での利活用へとつなげることを目指してまいりました。今回の受賞は、作成にご協力いただいた各部署の皆様、そして研修に参加いただいた受講生の皆様の、学びを実践に活かそうとする前向きな姿勢の賜物です。

心から感謝を申し上げます。今後も、生成AIが日常業務に自然に根付くような取り組みを広げ、さらなる成長と効率化に貢献できるよう努めてまいります。改めて、このたびの受賞に対し、皆様に心より感謝申し上げます。

【イノベーション賞】株式会社ソラスト 教育事業部

受賞理由:医療・介護・保育分野での革新的な人材育成を実現。インプットとアウトプットを交えた

研修により、学習者の自己効力感を高め、双方向コミュニケーション文化を醸成しました。この結果、学習設計と運用コストを削減し、業界全体への波及効果を目指しています。効率的な研修設計と社会への影響力により、他社の模範となる取り組み事例であると評価され、イノベーション賞に選ばれました。

〈受賞された 株式会社ソラスト 教育事業部 事業部長 柄澤 英司氏からのコメント〉

このたびは弊社の取り組みを評価いただき、心より御礼申し上げます。ソラストは医療・福祉の領域で事業を展開しており、「人」の力、社員こそが最大の資産です。高品質のサービスを提供するためにも、「テクノロジー」を活用した社員育成は数年来の課題でした。今回のUMUの導入はまさに全社のイノベーションを目指した取り組みでもあり、このような賞を頂戴したことは今後の社内外への展開にも励みになります。このイノベーションを一過性のものにすることなく、我々自身も学習をさらに深化させ、業界全体に好影響をもたらすようなサービスを提供して参ります。

■審査員

審査委員長

- 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任教授 岩本 隆 氏

審査員

- アルマ・クリエイション株式会社 代表取締役 神󠄀田 昌典 氏- Forbes JAPAN 執行役員 Web編集長 谷本 有香 氏- 株式会社 We Are The People 代表取締役 安田 雅彦 氏- 株式会社HRファーブラ 代表取締役 山本 紳也 氏- ダイナミックヒューマンキャピタル株式会社 代表取締役 中村 文子 氏- UMU創業者、代表取締役兼CEO Dongshuo Li(ドングショー・リー)- ユームテクノロジージャパン株式会社 審査委員会

■Award当日の様子

■「Performance Learning Award2024」概要

日時:2024年12月4日(水)

場所:ヒルトン東京(〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-2)

URL:https://umujapan.co.jp/event/performance-learning-award-2024/

■オンライン学習プラットフォーム「UMU」について

UMUは、AIテクノロジーと学習の科学によって、企業トレーニングに革命をもたらす学習プラットフォームです。様々な業界で使用されているUMUは、最新のAIを用いて人材育成の効果・効率を高めて従業員のパフォーマンスを向上させ、企業の業績を向上させます。

世界203の国と地域で100万社以上、日本では、日本生命保険相互会社、明治安田生命保険相互会社、アステラス製薬株式会社、日本通運株式会社をはじめとする約28,000社以上の導入実績があります。また、ビジネスパーソンから満足度、認知度などで本当に支持を集めたIT製品トップ50をランキング形式にて発表する「ITreview Best Software in Japan 2022」にて、5,000超の製品 / サービスの中からNo.1に選出されました。

サービスサイト:https://umujapan.co.jp/about/

次世代ラーニングプラットフォーム「UMU」の紹介動画:https://www.youtube.com/watch?v=Yxj3zU7t0qY&t=7s(https://www.youtube.com/watch?v=Yxj3zU7t0qY&t=7s)

■会社概要

名称 :ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 :〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 :代表取締役 松田 しゅう平

設立 :2018年2月9日

事業内容:インターネットテクノロジーを利用したラーニングプラットフォームのUMUの販売

URL :https://umujapan.co.jp/