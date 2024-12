宇宙から米作りに最適な土地を探し栽培した米「宇宙ビッグデータ米」。4年連続、1等米評価を獲得！

株式会社天地人

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人(東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人)は、米卸で国内大手の株式会社神明と、スマート水田サービス「paditch(パディッチ)」を提供する農業ITベンチャー株式会社笑農和と協業し、4度目の「宇宙ビッグデータ米 宇宙と美水(そらとみず)」の栽培と収穫を行いました。

2024年の「宇宙ビッグデータ米 宇宙と美水」の栽培について

2024年は、地球規模で気候変動がさらに深刻化し、甚大な干ばつや洪水、世界で数千人の死者を出した熱波、壊滅的なサイクロンなど、異常気象が頻発しました。特に夏季の気温上昇は著しく、日本各地で猛暑日が記録的な頻度で観測。これにより、農作物全般に影響が広がり、稲作地帯では高温障害による品質低下が懸念されました。



そのような厳しい気象条件の中、「宇宙ビッグデータ米 宇宙と美水」は4年連続となる1等米の生産に成功。今年度は栽培適地探しだけではなく、栽培中のイネの栽培管理においても衛星データを活用するための検証を本格化しました。引き続き、地球規模の気候危機に対応する未来型農業の可能性を拡げていきます。



※1)1等米とは、農産物検査法に基づく玄米の検査規格で、最も品質の良い分類と評価されたお米のことを指します。日本では、「農産物検査法」に基づき、全国で統一された規格に従い、お米の等級が決定されます。



参考:

世界気象機関(WMO)「2024 is on track to be the warmest year on record」

農林水産省「令和6年産米の農産物検査結果(速報値)」

「宇宙ビッグデータ米 宇宙と美水」について

「宇宙ビッグデータ米 宇宙と美水」は、「気候変動に対応したブランド米をつくる」ことを目的のひとつとしています。地球温暖化による高温障害の増加に伴い、米の外観品質の劣化や食味の低下が問題となっています。私たちは、適切な圃場選定や水管理によってこの課題を克服できると考え、将来的な米の生産量増加に寄与する農業施策として、「宇宙ビッグデータ米 宇宙と美水」の栽培を開始しました。



2022年度、天地人の土地評価エンジン「天地人コンパス」を活用して日本全国を調査した結果、株式会社神明の独自品種「ふじゆたか」の栽培適地の1つが山形県鶴岡市であることが分かりました。栽培には、水田IoTセンサーおよびIoT自動給水門を提供する株式会社笑農和の、スマホで水管理を自動化できる「paditch(パディッチ)」を活用。スマホで自動的に、夜間の冷たい水を取り入れ、水温を低温に保つことができました。



初年度から、米の美味しさを表す指数のひとつである食味スコアで、トップブランドと遜色ないスコアを獲得。美味しいお米を収穫できました。本年も1等米評価をキープしつつ、衛星データの更なる活用を目指し、気候危機に対応する未来型農業の可能性を拡げていきます。

2024年に収穫した「宇宙ビッグデータ米 宇宙と美水」の販売先について

収穫した宇宙ビッグデータ米は、宇宙ビッグデータ米を神明の直営店「米処四代目 益屋」で、2024年12月より販売中です。

株式会社神明様のコメント

2024年も酷暑の夏となりましたが、粒ぞろいで艶のいい新米に仕上がりました。2025年も、自然の変化にあわせて異常気象にも負けない美味しいお米をお届けします。

天地人コンパスについて

2022年7月に天地人は、土地評価エンジン「天地人コンパス」のフリープランをリリースしました。天地人コンパスは、地球観測衛星のビッグデータをはじめとする様々なデータをもとに、解析、可視化、データ提供を総合的に行う土地評価サービスです。農業生産から都市開発まで、様々な目的に合わせてカスタマイズすることが可能となっており、ビジネスにおいて最適な土地を宇宙から見つけることができます。



衛星データというと、多くの方が衛星から撮影した写真を思い浮かべると思います。衛星から撮影した画像は代表的な衛星データではありますが、天地人コンパスは、降水量などの気象情報や、3Dマップに代表される地形情報、赤外線によって観測される地表面温度なども世界中のあらゆる場所で取得可能です。



また、天地人コンパスでは、お客さまが元々お持ちの地上データや、実績データなどを重ね合わせて、複合的に分析することもできます。

天地人コンパス

・料金:無料

・対応言語:日本語、英語

・対応ブラウザ:Google Chromeを推奨、PCのみ対応

・サイトURL:https://tenchijin.co.jp/compass/

お問い合わせ窓口:info-compass@tenchijin.co.jp



■会社概要

会社名:株式会社 天地人

所在地:東京都中央区日本橋1丁目4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 THE E.A.S.T. 日本橋一丁目 ROOM13

代表者:代表取締役 櫻庭康人

事業内容:衛星データを使った土地評価コンサル

サイトURL:https://tenchijin.co.jp/

Twitter:https://twitter.com/tenchijin_pr

Linkedin:https://www.linkedin.com/company/tenchijin/