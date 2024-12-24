「阪大入試リハーサル2025」を「チケットペイ」にて申し込み受付開始！
2025年2月6日(木)に大阪大学豊中キャンパスにて実施します。
阪大入試に可能な限り近い状況を設定して実施されるため、阪大入試のリハーサルとして利用できます。
阪大を受験する方はどなたでもお申込みいただけます。
定員に限りがございます為、先着締切での受付とさせていただきます。
詳細は公式サイトにてご確認ください。
https://www.me-tis.net/rehearsal/2025/hanriha2025.html
■開催概要
イベント名：阪大入試リハーサル2025
開催日：2025年2月6日(木)
会場名：大阪大学豊中キャンパス 全学教育推進機構
費用：
S13理系数英型ー数(III型),英,(理※)：13,200円
N93看護数英型ー数(IIBC型),英,(理※)：11,800円
M51外語学部数英型ー数(IIBC型),英(外)：11,100円
M54外語学部英型ー英(外)：9,600円
K61文学部数英型ー数(IIBC型),英(文)：10,500円
K64文学部英型ー英(文)：9,000円
L71文系一般数英型ー数(IIBC型),英：10,500円
販売ページURL：https://www.me-tis.net/rehearsal/2025/semi24s.html
上記URLからのみお申込みいただけます。
システム利用料金220円、チケット発行手数料110円が加算されます。
主催：株式会社メーティス https://www.me-tis.net/
■「チケットペイ 」とは
イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。
サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/
■株式会社メタップスペイメントについて
「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」を企業理念に掲げ、カード決済をはじめコンビニ決済、店舗向け端末決済など多種多様な決済手段を提供している決済代行会社です。
<会社概要>
会社名：株式会社メタップスペイメント
所在地：東京都港区港南二丁目16番5号 NBF品川タワー5階
代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎
設立日：1999年3月19日
資本金：11億3,478万円
URL：https://www.metaps-payment.com
※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
■本件に関するお問合せ
株式会社メタップスペイメント
チケットペイグループ
mail：ticket@metaps-payment.com