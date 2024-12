大ヒット曲「はじまりはいつも雨」やミリオン記録のアルバム『SCENEII』など ASKAの楽曲157曲が「AWA」で配信開始

AWA株式会社

AWA株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:冨樫晃己)が運営する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービス「AWA(アワ)」は、2024年12月24日にASKAの楽曲157曲を一挙配信開始いたしました。

今回配信される楽曲は、1987年にリリースされたソロデビューシングル「MY Mr.LONELY HEART」をはじめ、CMソングに起用され大ヒットした1991年の3rdシングル「はじまりはいつも雨」や、同曲を収録しミリオンセールスを記録した2ndアルバム『SCENEII』など計157曲となります。また、AWAでは楽曲配信を記念して人気曲を集めたプレイリスト『ASKAのCLASSICS』を公開。ソロアーティストとしても地位を確立し、今なお精力的に活動を続けるASKAのプレイリストをぜひお楽しみください。

■『ASKAのCLASSICS』(一部掲載)

01. はじまりはいつも雨

02. 月が近づけば少しはましだろう

03. 伝わりますか

04. 晴天を誉めるなら夕暮れを待て

05. けれど空は青~close friend~

06. MY Mr. LONELY HEART

07. 僕の来た道

08. 同じ時代を

09. 君が愛を語れ

10. 蘇州夜曲

11. Love is alive

12. いろんな人が歌ってきたように

13. 心に花の咲く方へ

14. UNI-VERSE

15. MIDNIGHT 2 CALL

16. ID

17. LOVE SONG

18. Girl

19. 笑って歩こうよ

20. 着地点

▼プレイリストURL

https://s.awa.fm/playlist/specific.thumb.aska.20241224

■ASKA

1979年に「ひとり咲き」でデビュー。「SAY YES」「YAH YAH YAH」「めぐり逢い」など、数々のミリオンヒット曲を世に送り出す。音楽家として楽曲提供も行う傍ら、ソロ活動も並行し、1991年にリリースされた「はじまりはいつも雨」が、ミリオンセールスを記録。同年のアルバム『SCENEII』がベストセラーとなり、1999年には、ベスト・アルバム『ASKA the BEST』をリリース。また、アジアのミュージシャンとしては初となる『MTV Unplugged』へも出演。2017年には、自主レーベル「DADA label」を立ち上げる。2018年には、全国各地のオーケストラの共演『billboard classics ASKA PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2018 -THE PRIDE-』を開催し、2019年にはアジアを含めたバンドツアー『ASKA CONCERT TOUR 2019 Made in ASKA -40年のありったけ-』を行い、各会場即完売。2020年には、ASKAバンドと15名のストリングスとの三位一体コンサート『ASKA premium ensemble concert -higher ground-』を開催し、3月にはアルバムを発売後、10月には、9月に3週連続配信した新曲3曲のMVをVRで配信。さらに、2021年6月23日には、ASKAにとって初となる配信ライブ『すべての事には理由がある』を開催。2022年1月からは『ASKA premium concert tour-higher ground-アンコール公演』を開催。2022年12月には、ASKA初となるディナーショーを行った。また、2023年3月には『ASKA featuring DAVID FOSTER PREMIUM CONCERT 2023』を開催し、DAVID FOSTERと初共演。2023年4月1日より『ASKA Premium Concert Tour -Wonderful World- 2023』(全17公演)を開催した。12月19日~23日には、『ASKA Dinner Show2023』を開催。

■アプリ概要

「AWA(アワ)」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・ファンマーケティング株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型(定額制)音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は1億5千万曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,300万件におよびます。全機能が利用できる月額980円(税込)(※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円(税込))の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円(税込)で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円(税込)で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE(リリックダイブ)」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「LOUNGE(ラウンジ)」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称:「AWA(アワ)」 https://awa.fm/

推奨環境:<スマートフォン版>iOS 14.0以降、Android 10.0以降

<PC版>Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

<ブラウザ> Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格:STANDARDプラン(月額 税込980円)/ FREEプラン(月額 無料)/学生プラン(月額 税込480円)/アーティストプラン(月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題)

提供開始:2015年5月27日

■URL

AWA:https://awa.fm/

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool

デスクトップ版アプリ:https://awa.fm/download/

AWA LOUNGEブラウザ版:https://app.awa.fm/lounge/

AWA最新情報:https://news.awa.fm/

AWA公式Twitter:https://twitter.com/awa_official?lang=ja

AWA公式LINE:https://lin.ee/21w3f0k

