柴咲コウが新たな演出で魅了する、全国ライブツアー『KO SHIBASAKI LIVE TOUR ACTOR′S THE BEST』TIGETにてチケット販売中
「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST ～響宴～」が2024年12月27日(金)にアクトシティ浜松(静岡県)にて、2025年1月13日(月・祝)にサンポートホール高松 大ホール（香川県）、2025年2月1日(土)に金沢・本多の森 北電ホール（石川県）にて開催されます。チケットはイベントプラットフォーム「TIGET」にて販売中です。
昨年、約4年半ぶりに開催され、各地で好評を博した柴咲コウのライブツアー『KO SHIBASAKI LIVE TOUR ACTOR'S THE BEST』が今年も開催されます。
今年はさらに規模を拡大し、全国12都市にて実施。最新EP『響宴』の新曲をはじめ、昨年同様、柴咲コウオリジナル曲の他、ドラマ・映画の主題歌や挿入歌の披露はもちろん、
俳優として、そしてアーティストとして、その両面で魅了する新たな演出でお楽しみいただけます。
チケットはTIGETにて現在発売中です。
■「KO SHIBASAKI LIVE TOUR 2024 ACTOR'S THE BEST ～響宴～」
イベント特設ページ：https://event.tiget.net/koshibasaki_tour2024
●開催概要
▼2024年12月27日(金) 静岡公演
会場：アクトシティ浜松
時間：開場17:30 / 開演18:30
チケット販売ページ：https://tiget.net/events/367960
▼2025年1月13日(月・祝) 香川公演
会場：サンポートホール高松 大ホール
時間：開場17:00 / 開演17:30
チケット販売ページ：https://tiget.net/events/367963
▼2025年2月1日(土) 石川公演
会場：金沢・本多の森 北電ホール
時間：開場17:00 / 開演17:30
チケット販売ページ：https://tiget.net/events/367965
●チケット情報
指定席：\9,500(税込)
※全席指定
※未就学児童入場不可
●出演
柴咲コウ
■TIGET (チゲット)
TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで15,000組を超える主催者と30万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。
サービス紹介資料：https://bit.ly/4eXPuUE
【サービス概要】
名称 ： TIGET (チゲット)
開始日 ： 2013年11月10日
URL ： https://tiget.net
■株式会社grabss（グラブス）
所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階
代表者 ： 代表取締役 下平 誠一郎
設立 ： 2012年10月1日
URL ： https://www.grabss.co.jp