【聴講無料】元青汁王子・三崎優太氏やディズニー、ANA、資生堂など豪華講演を連日開催！申し込み受付中

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エバーリッジ株式会社


2025年1月29日(水)～31日(金)、


顧客起点マーケティング、ブランド戦略、営業力向上など、営業・マーケティング担当者が抑えておくべき必見テーマの特別講演が東京ビッグサイトで開催されます。


併催されるマーケティング・営業などフロント部門向けの総合展「マーケティング・セールス World」にもご来場いただくことで、次世代のビジネスの課題や注目の最新サービスが理解できます。


来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo

著名人によるセミナーを一部紹介！




トップ企業による注目講演を一部紹介！














他にも注目の講演が多数ございます。当日会場でしか聴講できない貴重な講演をお見逃しなく！


特別講演一覧・申込みはこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/marketing-sales-tokyo


ご来場を心よりお待ちしております。



--------------展示会概要-------------------------------------------------------------
マーケティング・セールス World 2025東京 【春】(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo)


【構成展】
マーケティング支援 EXPO　　　　販促支援 Week　　
広告支援 EXPO　　　　　　　　　営業支援 Week　　
CS・CX支援 EXPO　　　　　　 　EC通販支援 EXPO
フロントオフィス業務改革 EXPO



～同時開催～


バックオフィス World 2025東京【春】(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo)


【構成展】
人事支援 EXPO　　　　　 総務支援 EXPO 　　　　
経理支援 EXPO 　　　　　法務支援 EXPO　　　　　 　　
バックオフィス業務改革 EXPO　



会　期：2025年1月29日（水）～ 31日（金） 10時～17時　
会　場：東京ビッグサイト 東7・8 ホール
主　催：バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会



※当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。
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