【聴講無料】元青汁王子・三崎優太氏やディズニー、ANA、資生堂など豪華講演を連日開催！申し込み受付中

エバーリッジ株式会社

2025年1月29日(水)～31日(金)、

顧客起点マーケティング、ブランド戦略、営業力向上など、営業・マーケティング担当者が抑えておくべき必見テーマの特別講演が東京ビッグサイトで開催されます。

併催されるマーケティング・営業などフロント部門向けの総合展「マーケティング・セールス World」にもご来場いただくことで、次世代のビジネスの課題や注目の最新サービスが理解できます。

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/marketing-sales-tokyo

著名人によるセミナーを一部紹介！

トップ企業による注目講演を一部紹介！

他にも注目の講演が多数ございます。当日会場でしか聴講できない貴重な講演をお見逃しなく！

特別講演一覧・申込みはこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/marketing-sales-tokyo

ご来場を心よりお待ちしております。

--------------展示会概要-------------------------------------------------------------

マーケティング・セールス World 2025東京 【春】(https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo)

【構成展】

マーケティング支援 EXPO 販促支援 Week

広告支援 EXPO 営業支援 Week

CS・CX支援 EXPO EC通販支援 EXPO

フロントオフィス業務改革 EXPO

～同時開催～

バックオフィス World 2025東京【春】(https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo)

【構成展】

人事支援 EXPO 総務支援 EXPO

経理支援 EXPO 法務支援 EXPO

バックオフィス業務改革 EXPO



会 期：2025年1月29日（水）～ 31日（金） 10時～17時

会 場：東京ビッグサイト 東7・8 ホール

主 催：バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会

※当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。

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