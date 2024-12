実力派俳優イム・シワン主演の青春ラブコメディ『少年時代　-恋と涙と青春と-』をU-NEXTが日本初・独占配信！

株式会社 U-NEXT

USEN&U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2024年12月24日(火)より韓国ドラマ『少年時代 -恋と涙と青春と-』を日本初・独占配信いたします。

Coupang Playシリーズ『少年時代 -恋と涙と青春と-』は、いつも殴られていた気弱な少年が、最強の不良”牙山の白虎”と勘違いされた事から巻き起こる、愛と成長の青春ラブコメディです。地域独特の言葉遣いや、『コンビニのセッピョル』『熱血司祭』など人気アクションドラマを手がけてきた、イ・ミョンウ監督が演出を務めたことで話題になりました。

『トレーサー』『ミセン-未生-』などに出演し、存在感と演技力で多くのファンを魅了してきたイム・シワンが、今までにない見栄っ張りで情けない主人公ビョンテを好演。そして、ビョンテの居候先の娘で女番長”黒グモ”のジヨンを『酒飲みな都会の女たち』映画「空気殺人~TOXIC~」のイ・ソンビン、本当の”牙山の白虎”であるギョンテを韓国版『紙の月』で注目度上昇中の俳優イ・シウ、扶余のマドンナであるソンファをIZ*ONEのカン・ヘウォンが務めます。

いつも殴られてしまう気弱なビョンテ(イム・シワン)は、転校先の扶余農業高校で最強の不良”牙山の白虎”と勘違いされてしまい、扶余農業高校のトップとなります。はじめは怯えていたビョンテも、不良たちを従え、高校で尊敬される存在になっていきますが、そのタイミングで本当の”牙山の白虎”であるギョンテ(イ・シウ)が現れ物語は大きく展開していきます。居候先の娘で女番長のジヨン(イ・ソンビン)や、扶余のマドンナ・ソンファ(カン・ヘウォン)とのビョンテの恋の行方に加え、ビョンテの成長していく姿が見どころです。

U-NEXTでは、本作を2024年12月24日(火)より独占配信いたします。ぜひご覧ください。

『少年時代 -恋と涙と青春と-』<全10話>

原題:소년시대

製作国:韓国

製作年:2023年

配信情報・価格:U-NEXT/各440円(税込)/視聴期間:3日間(独占配信)

配信開始日:2024年12月24日(火)12:00

【スタッフ】

演出:イ・ミョンウ

脚本:キム・ジェファン

【キャスト】

イム・シワン、イ・ソンビン、イ・シウ、カン・ヘウォン、ソ・ヒョンチョル

【ストーリー】

1989年、気弱な高校生チャン・ビョンテは、殴られずに過ごすことを夢見ていた。ある日、父親のせいで夜逃げすることになったビョンテは、新しい学校で殴られないよう転入初日に虚勢を張る。すると、不良たちに伝説の「牙山の白虎」と勘違いされてしまう。

(C) All Copyrights Reserved By Coupang

