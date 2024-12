羽田空港公式アプリ「HANEDA Navigator」WOVN.app で10言語対応へ

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社(以下 WOVN)が提供するアプリ多言語化ソリューション『WOVN.app(ウォーブン・ドットアップ)』を、日本空港ビルデング株式会社(本社:東京都大田区、代表取締役社長執行役員兼COO:横田 信秋、以下 日本空港ビルデング)が提供する羽田空港公式アプリ「HANEDA Navigator」に導入し、多言語公開が開始されました。アプリの多言語対応を進め、羽田空港を利用されるすべてのお客様に母国語で情報発信できる環境の構築を行います。

■羽田空港からの外国人出国者数は57%超(*1)、母国語で情報にアクセスできるアプリ環境構築が急務

日本空港ビルデングは羽田空港の新しい価値創造を具現化するため、顧客マーケティングを戦略的に推進しており「羽田空港の顧客の幅広いニーズを理解し、それを叶える価値を創造することで、顧客満足度の向上および空港の収益拡大に貢献すること」を目標に様々な活動を行っています。この一環で、昨今はアプリを活用した「One to One マーケティングの強化」に取り組まれています。

コロナ禍で落ち込んだインバウンドは2023年以降大幅に回復し、2024年4月~9月までの累計では羽田空港からの外国人出国者数の割合が57%を超える勢いをみせています。特に、インバウンドは空港内での消費額も多いことから、日本人だけでなく外国人の利用者に向けた One to One マーケティングを強化することが急務となっています。そこで、外国人利用者がアプリを通して母国語で情報にアクセスできる環境を構築するべく多言語対応に踏み切りました。

*1 出典:出入国在留管理庁「出入国管理統計」

https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_nyukan.html

■WOVN.app は、One to One マーケティングの多言語対応を可能にする唯一無二のソリューション

動的アプリの多言語対応をスピーディに実現できる唯一無二のソリューションとして、WOVN.app を選定いただきました。主な決め手は、以下4点です。

1. 動的コンテンツのスピーディな多言語対応で、One to One マーケティングをサポート

WOVN は30の国と地域で特許を取得した「未翻訳箇所の自動検知・自動翻訳」技術を活用し、動的コンテンツのスピーディな多言語化が可能です。元言語でのコンテンツ更新を自動で検知し、自動で機械翻訳をかけることができるため、運用負荷なく、漏れのない多言語対応の自動化を実現できます。

また、「HANEDA Navigator」 が目指す「One to One マーケティング」のように、利用者ごとに表示されるコンテンツが変化するアプリの多言語対応も可能です。

2. WebView やプッシュ通知の翻訳一元管理も可能

ネイティブアプリにおいて WebView が使われる場合もありますが、WOVN.app ではそれぞれに別々の翻訳手段を取る必要なく、SDK を組み込むだけでアプリ画面も WebView も同時に多言語化することが可能になります。また、プッシュ通知の翻訳も実現でき、アプリ・WebView・プッシュ通知すべての翻訳一元管理も可能となります。

3. 羽田空港サイトでの WOVN.io 活用、インバウンドをターゲットとした大手企業での多様な導入実績

日本空港ビルデングが運営する羽田空港公式 Web サイトや 免税品予約サイト(*2)での WOVN.io 活用、およびインバウンドをターゲットとしたあらゆる業界での18,000サイト以上の豊富な導入実績があります。また導入・運用開始時においては、その知見を持ち合わせた専任担当者によるサポートを提供しています。これにより、安心して多言語サイト運用を行えます。

*2 羽田空港・成田空港、免税品予約サイト WOVN.io 導入プレスリリース

https://wovn.io/ja/blog/pressrelease-japanairportterminal/

4. 45言語(79の地域言語)に対応しており、今後の言語拡張も容易な点

WOVN.io は、現在45言語(79の地域言語)に対応しているため、使用される言語に応じて多様な選択肢の中から言語を選定することができます。羽田空港を利用する外国人の母国語は様々です。日本空港ビルデングは、98%以上の利用者が母国語で情報を閲覧できる環境を構築するべく、10言語対応を視野に入れているため、そのような今後の言語追加対応にもスピーディな対応を実現します。

■導入アプリについて

日本空港ビルデングが提供する羽田空港公式アプリ「HANEDA Navigator」を WOVN.app で、まずは4言語の外国語対応から開始しております。

● アプリダウンロード:iOS(https://apps.apple.com/jp/app/haneda-navigator/id6621228101) / Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tokyo_haneda.app.hanedanavigator&hl=ja&pli=1)

● 元言語:日本語

● 対応言語:英語、韓国語、簡体字、繁体字

■今後の展望

日本空港ビルデングは、空港にある「航空」「駐車場」「小売」「飲食」など様々なサービスや情報を「HANEDA Navigator」に集約し、デジタルプラットフォームとして One to One マーケティングの強化を図っていく予定です。

WOVN は、インターネットをローカライズする多言語ソリューションとして、これからも日本空港ビルデングの多言語 DX をサポートしてまいります。

■WOVN.app について( https://mx.wovn.io )

WOVN.app は、「世界中の人が、すべてのデータに、母国語でアクセスできるようにする」をミッションに、ネイティブアプリを最大45言語・79のロケール(言語と地域の組み合わせ)に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化ソリューションです。これから開発する予定のアプリはもちろん、すでにリリースしているアプリにも WOVN.app の SDK を組み込むことができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。WOVN.app は、メディア・動画/クーポン/EC/予約/SaaS/交通/ファイナンスなどあらゆるアプリに対応できます。

企業情報

会社名 : Wovn Technologies株式会社

所在地 : 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 : 代表取締役社長 林 鷹治

設立 : 2014年3月

資本金 : 53億6,701万円(資本準備金含む)※2021年9月1日現在

事業内容 : Web サイト多言語化ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP : https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246